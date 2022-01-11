Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину, но и безучастно наблюдать за тем, как США и их партнеры по НАТО "осваивают" в собственных интересах территорию этой страны и создают тем самым угрозу нашей безопасности, Москва не намерена. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с США по новой российской инициативе о гарантиях безопасности, подтвердил это на пресс-конференции по итогам первой встречи с американскими коллегами, состоявшейся в Женеве. Он достаточно ясно дал понять, какими могут быть встречные военно-технические меры со стороны России, если законные интересы ее безопасности вновь, как уже много раз бывало в прошлом, будут оставлены без внимания.
По сути первая встреча носила организационный характер и призвана была прояснить, есть ли почва для дальнейшей совместной работы. Окончательный вывод на этот счет и Москва, и Вашингтон собираются делать после еще двух раундов многосторонних переговоров, которые состоятся в ближайшие дни на площадках Совета Россия ― НАТО в Брюсселе и Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
По поводу же первого разговора пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что "пока существенного повода для оптимизма мы не видим", хотя по своему характеру дискуссии были "открытыми, субстантивными и прямыми", и это само по себе "заслуживает позитивной оценки". "Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат", ― подчеркнул представитель Кремля.
Non-starters для США
Главным предметом обсуждения на переговорах служили два российских проекта фундаментальных документов ― договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и НАТО. Они еще в декабре были переданы российской стороной западным партнерам и обнародованы.
Американская визави Рябкова, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на собственном брифинге для журналистов рассказала, что детально, по пунктам российские предложения на первой встрече не рассматривались. Она также подчеркнула, что и американцы со своей стороны "приехали с рядом соображений по поводу того, где наши две страны могли бы предпринять обоюдные шаги, которые отвечали бы интересам безопасности и укрепляли стратегическую стабильность". По ее словам, США "предложили вновь встретиться в скором времени для более подробного обсуждения этих двусторонних вопросов".
При всем том Шерман упоминала, что в российских позициях есть "заведомо неприемлемые" для США пункты (non-starters). Так, по ее словам, Вашингтон "никому не позволит захлопнуть "открытые двери" в НАТО", то есть исключить дальнейшее расширение альянса. Он также "не откажется от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с Соединенными Штатами". Наконец, он собирается неукоснительно придерживаться принципа "ничего о вас без вас" в отношении "союзников и партнеров" США в Европе, включая Украину.
Встречные меры России
На мой взгляд, это прямо противоречит ключевым требованиям Москвы и должно быть "заведомо неприемлемо" уже для нее. Зарубежные журналисты на встрече с Рябковым пытались выяснить, чем подобный подход может быть чреват для Запада, и получили, по-моему, вполне понятный ответ, пусть и облеченный в грамматическую форму отрицания.
Прежде всего российский дипломат в очередной раз опроверг домыслы о якобы готовящемся вторжении России на Украину: "Никаких планов, намерений и причин (если опять использовать излюбленные клише из натовских документов) у России нападать на Украину нет".
Что же касается возможных рисков для безопасности США и их европейских сателлитов, Рябков снова напомнил известные слова президента России, что речь идет "о военно-техническом ответе". "Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты, ― сказал он. ― Это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны, [а] мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем".
Смысл, по-моему, ясен. Сразу конкретизировать планы "нет оснований", но если Запад в очередной раз попытается проигнорировать или "заболтать" наши законные усилия по обеспечению нашей безопасности, то в должное время в должных местах появится должное количество систем, с которыми придется считаться уже ему самому. Наверное, без объяснений понятно, что грозить все это будет отнюдь не Украине.
Первичное и второстепенное
Поэтому отвертеться от обсуждения вопросов, поставленных во главу угла Россией, США и их союзникам вряд ли удастся. Шерман пыталась "закидывать удочки" на других направлениях, выражая готовность обсуждать темы наподобие "будущего определенных ракетных систем в Европе ― в духе уже не действующего ныне Договора по РСМД", а также ограничения масштабов военных учений и "усиления транспарентности" при их проведении. Но российская сторона восприняла эти попытки, мягко говоря, без энтузиазма.
Журналисты спрашивали об этом Рябкова, и он сказал: "Вопрос нерасширения НАТО и оформления этого решения в юридически обязывающей форме для нас имеет первостепенную значимость ― в прямом смысле слова. Вопрос о том, хорошо или плохо то, что мы услышали по другим аспектам, я оставляю за кадром, потому что мы сфокусированы на первой теме". Дипломат добавил, что "в других обстоятельствах" дополнительные соображения могли бы иметь значение, но не в условиях, когда пока мы не видим "плюса в главной теме".
Без опоры на доверие
Остается добавить, что главы российской и американской делегаций проводили свои брифинги одновременно и даже получали в режиме реального времени просьбы откликнуться на слова друг друга. Признаком "игры на опережение" было и то, что американцы вопреки обыкновению вообще не вводили на своем брифинге эмбарго по времени освещения.
В общении с прессой Рябков был не в пример демократичнее своей американской коллеги: он предложил собравшимся журналистам задавать вопросы по кругу, а отвечал на них и по-русски, и по-английски. Самой яркой цитатой стало уподобление американской службы новостей Bloomberg при освещении российских позиций "слегка вонючему" сыру рокфор.
Репортеру данного издания это было, правда, только на руку, поскольку дало возможность еще и вступить в спор. Да и вообще обижаться ему было не на что: на брифинге Шерман, которым руководил модератор, российским журналистам слова не дали вовсе. Линии открывались только для представителей ведущих западных изданий, а единственным заметным исключением стал вопрос про то, может ли Китай сыграть какую-то роль в переговорах по Украине.
Американка ответила, что эта тема не обсуждалась. Но зато интересно пояснила тому же репортеру ― некоему Найку Чингу, чье издание названо не было, ― свое отношение к теме о взаимном доверии между участниками переговоров. "Как дипломат и переговорщик, я обычно не отталкиваюсь в подобных ситуациях от доверия, ― сказала она. ― Я на самом деле стараюсь учитывать, что у других стран имеются собственные интересы, которые могут быть отличны от наших, и пытаюсь их понять".
Судя по высказываниям Шерман, в Вашингтоне, как и в Москве, исходят из того, что "главное ― это результаты". Которые, как она добавила, должны "укреплять безопасность США", но при этом предпочтительно, чтобы они были "обоюдными". То есть, надо полагать, взаимовыгодными.
Уже самое ближайшее время должно показать, достаточна ли такая основа для переговоров.