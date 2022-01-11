Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину, но и безучастно наблюдать за тем, как США и их партнеры по НАТО "осваивают" в собственных интересах территорию этой страны и создают тем самым угрозу нашей безопасности, Москва не намерена. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с США по новой российской инициативе о гарантиях безопасности, подтвердил это на пресс-конференции по итогам первой встречи с американскими коллегами, состоявшейся в Женеве. Он достаточно ясно дал понять, какими могут быть встречные военно-технические меры со стороны России, если законные интересы ее безопасности вновь, как уже много раз бывало в прошлом, будут оставлены без внимания.

Описание Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Denis Balibouse/Pool via AP

По сути первая встреча носила организационный характер и призвана была прояснить, есть ли почва для дальнейшей совместной работы. Окончательный вывод на этот счет и Москва, и Вашингтон собираются делать после еще двух раундов многосторонних переговоров, которые состоятся в ближайшие дни на площадках Совета Россия ― НАТО в Брюсселе и Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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По поводу же первого разговора пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что "пока существенного повода для оптимизма мы не видим", хотя по своему характеру дискуссии были "открытыми, субстантивными и прямыми", и это само по себе "заслуживает позитивной оценки". "Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат", ― подчеркнул представитель Кремля. Non-starters для США Главным предметом обсуждения на переговорах служили два российских проекта фундаментальных документов ― договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и НАТО. Они еще в декабре были переданы российской стороной западным партнерам и обнародованы. Американская визави Рябкова, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на собственном брифинге для журналистов рассказала, что детально, по пунктам российские предложения на первой встрече не рассматривались. Она также подчеркнула, что и американцы со своей стороны "приехали с рядом соображений по поводу того, где наши две страны могли бы предпринять обоюдные шаги, которые отвечали бы интересам безопасности и укрепляли стратегическую стабильность". По ее словам, США "предложили вновь встретиться в скором времени для более подробного обсуждения этих двусторонних вопросов". При всем том Шерман упоминала, что в российских позициях есть "заведомо неприемлемые" для США пункты (non-starters). Так, по ее словам, Вашингтон "никому не позволит захлопнуть "открытые двери" в НАТО", то есть исключить дальнейшее расширение альянса. Он также "не откажется от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с Соединенными Штатами". Наконец, он собирается неукоснительно придерживаться принципа "ничего о вас без вас" в отношении "союзников и партнеров" США в Европе, включая Украину. Встречные меры России На мой взгляд, это прямо противоречит ключевым требованиям Москвы и должно быть "заведомо неприемлемо" уже для нее. Зарубежные журналисты на встрече с Рябковым пытались выяснить, чем подобный подход может быть чреват для Запада, и получили, по-моему, вполне понятный ответ, пусть и облеченный в грамматическую форму отрицания.

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Прежде всего российский дипломат в очередной раз опроверг домыслы о якобы готовящемся вторжении России на Украину: "Никаких планов, намерений и причин (если опять использовать излюбленные клише из натовских документов) у России нападать на Украину нет". Что же касается возможных рисков для безопасности США и их европейских сателлитов, Рябков снова напомнил известные слова президента России, что речь идет "о военно-техническом ответе". "Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты, ― сказал он. ― Это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны, [а] мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем". Смысл, по-моему, ясен. Сразу конкретизировать планы "нет оснований", но если Запад в очередной раз попытается проигнорировать или "заболтать" наши законные усилия по обеспечению нашей безопасности, то в должное время в должных местах появится должное количество систем, с которыми придется считаться уже ему самому. Наверное, без объяснений понятно, что грозить все это будет отнюдь не Украине. Первичное и второстепенное Поэтому отвертеться от обсуждения вопросов, поставленных во главу угла Россией, США и их союзникам вряд ли удастся. Шерман пыталась "закидывать удочки" на других направлениях, выражая готовность обсуждать темы наподобие "будущего определенных ракетных систем в Европе ― в духе уже не действующего ныне Договора по РСМД", а также ограничения масштабов военных учений и "усиления транспарентности" при их проведении. Но российская сторона восприняла эти попытки, мягко говоря, без энтузиазма. Журналисты спрашивали об этом Рябкова, и он сказал: "Вопрос нерасширения НАТО и оформления этого решения в юридически обязывающей форме для нас имеет первостепенную значимость ― в прямом смысле слова. Вопрос о том, хорошо или плохо то, что мы услышали по другим аспектам, я оставляю за кадром, потому что мы сфокусированы на первой теме". Дипломат добавил, что "в других обстоятельствах" дополнительные соображения могли бы иметь значение, но не в условиях, когда пока мы не видим "плюса в главной теме". Без опоры на доверие Остается добавить, что главы российской и американской делегаций проводили свои брифинги одновременно и даже получали в режиме реального времени просьбы откликнуться на слова друг друга. Признаком "игры на опережение" было и то, что американцы вопреки обыкновению вообще не вводили на своем брифинге эмбарго по времени освещения.