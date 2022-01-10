Смена поколений в политике: построит ли Байден "мост в будущее"?

Президент США Джо Байден, который 20 января отметит первую годовщину пребывания у власти, еще в ходе предвыборной кампании говорил, что видит в своем правлении лишь мостик к новому поколению американских лидеров. Такое смирение понятно хотя бы в силу возраста политика, которому в ноябре 2021 года исполнилось 79 лет, но оно совершенно не означает отсутствия у него самых смелых президентских амбиций. Скорее наоборот: он не может не понимать, что должен поторапливаться, если хочет занять достойное место в американской и мировой истории.
Мне всегда казалось, что возможности для этого он в силу своего профессионального опыта станет искать прежде всего в сфере внешней политики и международной безопасности. И вот теперь предстоящие переговоры США и НАТО с Россией по гарантиям безопасности дают ему реальный шанс стать одним из главных архитекторов того нового мирового порядка, при котором предстоит жить будущим поколениям.
Возможно, отчасти поэтому он ухватился и за саму идею таких переговоров — тем более что по части формирования политического наследия в домашних внутриамериканских делах похвастаться ему на сегодняшний день особо нечем. Да и его вице-президент Камала Харрис, выдвижение которой многие за океаном поначалу восприняли, как "мост в будущее" для самого Байдена, пока в целом не оправдывает возлагавшихся на нее надежд.
Яркий старт или достойный финиш?
Конечно, смена поколений, в том числе и в политике, — процесс естественный и непрерывный. Но в мире, который после распада СССР и окончания классической холодной войны между Востоком и Западом оказался на перепутье и с тех пор продолжает искать "мосты" в благополучное, справедливое и безопасное для всех грядущее, процесс этот всюду привлекает особое внимание. Не случайно всеобщий интерес вызвала, например, декабрьская победа 35-летнего Габриэля Борича на президентских выборах в Чили. Продолжают писать и о бывшем канцлере Австрии Себастьяне Курце, который в точно таком же возрасте объявил недавно уже о вынужденном завершении яркой политической карьеры. Последний случай, конечно, заставляет задуматься о сравнительных достоинствах молодости и опыта и о том, что важнее — резвый старт или достойный финиш.
Кстати, примером может послужить Ангела Меркель — после нескольких десятилетий во власти ей и в спину никто не смеет произнести худого слова. А после ее ухода с поста канцлера Германии президент России Владимир Путин, как не раз напоминал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помимо всего прочего остается "единственным действующим свидетелем минских договоренностей" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в "нормандском формате". Конечно, это дает нашему лидеру особые права по отстаиванию и буквы, и духа этих соглашений.
Между прочим, самого Путина тоже регулярно спрашивают о планах на 2024 год и дальнейшую перспективу. Пока он однозначного ответа не дает, вопрос остается открытым. Ясно, что его выбор будет иметь колоссальное прецедентное значение, причем не только для самой России, но и как минимум для всего постсоветского пространства. Мы говорили об этом недавно с бывшим советником президента Джорджа Буша — младшего Томом Грэмом, и тот подчеркнул, что "проблема лидерства" — это "общая проблема на Западе", но не только там, а "и в других местах, в том числе, думаю, в России".
Что есть лидерство?
Правда, тут возникает вопрос, что считать истинным лидерством. Грэма вот огорчает, что Байден в домашних делах не оправдывает ожиданий тех, кто видел в нем лишь воплощение "умеренности и аккуратности". Но ведь во внешней политике его смелые шаги ведут пока в правильном направлении. Одним из самых первых было немедленное продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) без дополнительных условий. Затем последовали прекращение войны в Афганистане и вывод оттуда американских войск, какой бы неуклюжей и даже позорной ни выглядела со стороны эта операция. Теперь вот — согласие на новые переговоры по стратегической стабильности и безопасности с Россией, а также подтверждение вместе с другими членами Совета Безопасности ООН недопустимости ядерной войны.
По-моему, надо только радоваться тому, что личная репутация и опыт Байдена позволяют ему делать такие шаги. Напомню, что в американскую большую политику нынешний хозяин Белого дома пришел в далеком 1972 году сразу в качестве сенатора-демократа от родного штата Делавэр (причем на момент избрания он тогда не достиг еще и требуемого Конституцией США 30-летнего возраста). В верхней палате Конгресса он с самого начала плотно занимался проблематикой международных отношений и контроля над вооружениями, несколько лет возглавлял сенатский комитет по иностранным делам, позже был вице-президентом страны при Бараке Обаме.
Поэтому и сегодняшним политическим противникам и недоброжелателям куда труднее обвинить его в некомпетентности или наивности по отношению к России, чем, скажем, его предшественника-республиканца Дональда Трампа, который был в политике неофитом. А однопартийцы и подавно относятся к своему лидеру с гораздо большим доверием. На днях демократы в Сенате США, изменив свою прежнюю позицию, отказались поддержать новый республиканский законопроект о санкциях в отношении газопровода "Северный поток — 2", чтобы не мешать президенту выстраивать диалог с Москвой.
Конечно, это свидетельствует прежде всего о жесткой дисциплине в американской партии власти, которая у республиканцев при Трампе заметно хромала. Но в то же время это и дань уважения лидеру-ветерану, который в силу своего опыта должен едва ли не лучше любого другого в нынешнем вашингтонском истеблишменте представлять себе пределы возможного и допустимого в упомянутом диалоге.
Вне всякого сомнения, ясны Байдену и предупреждения российской стороны о том, что та больше не намерена никому за океаном верить на слово, а станет добиваться юридически обязывающих договорных гарантий безопасности. На мой взгляд, в нынешней ситуации все это выгодно отличает его не только от 75-летнего Трампа, но и от сегодняшнего молодого поколения американских политиков, которые привыкли верить в то, будто их стране в мировых делах море по колено.
Правда, мне могут возразить, что в нынешних условиях, наоборот, нужен свежий взгляд и подход — незашоренное и нестандартное мышление того типа, которое американцы называют thinking outside the box. Но, во-первых, в Москве наши инициативы по евробезопасности и так считают новаторскими. А во-вторых, пусть молодые попробуют предложить что-то не просто увлекательное, но и практически полезное, применимое для мира в переходную эпоху. Пока же и отечественная, и англоязычная блогосферы пестрят в основном отвлеченными политологическим "рассуждизмами", как я их называю, хотя справедливости ради надо признать, что среди них попадаются и весьма любопытные и оригинальные.
Кто на новенького?
В Америке с ее короткими избирательными циклами давно принято считать, что очередная предвыборная гонка стартует сразу по завершении предыдущей. А в нынешних условиях, когда Байдена изначально многие считали "президентом одного срока", и подавно нет недостатка в желающих попробовать сменить его в Белом доме. Тем более что его "второй номер" и формально "законная наследница" Харрис, как уже упоминалось, особыми политическими успехами пока не блещет.
Так что на старте грядущего президентского марафона перед выборами 2024 года уже собирается довольно густая толпа, причем двухпартийная. Журнал Politico, задавшийся недавно вопросом о том, "кто из претендентов 2024 года выиграл в 2021-м?", насчитал около дюжины потенциальных кандидатов в президенты с демократической стороны и почти два десятка — с республиканской.
Правда, возглавляют эти списки двое почти ровесников-геронтократов. "Судя по ранним опросам, мы движемся к переигровке матча Трамп — Байден", — пишет Politico. Так или иначе, на взгляд издания, "президентская кампания 2024 года, вне всякого сомнения, уже началась: Дональд Трамп строит планы, остальные республиканцы формируют сети взаимодействия, а многие демократы паникуют".
Колоритный персонаж
Основной костяк обоих перечней составляют люди в возрасте "за 50", а то и "за 60", что, впрочем, и естественно, когда речь идет о политике президентского уровня. Той же Харрис, например, 57 лет. Но есть в списках и по-настоящему молодые люди, которых без всяких скидок можно отнести к следующему поколению потенциальных лидеров США.
Для меня это прежде всего Пит Буттиджидж, о котором сам Байден говорил, что тот напоминает ему безвременно умершего старшего сына. Мэр небольшого провинциального городка, на равных боровшийся с тяжеловесами американской политики на отборочном этапе прошлой президентской гонки и получивший в награду пост министра транспорта в нынешней администрации. Замужний гей и верующий христианин, учившийся в Гарварде и Оксфорде и воевавший в Афганистане. Носитель необычной фамилии, которая по-английски пишется Buttigieg, а произносится, как специально разъяснялось сторонникам в 2020 году, Boot-Edge-Edge, с ударением на первом слоге.
В общем, крайне колоритный персонаж даже по нынешним предельно толерантным временам в США, которому многие прочат большое будущее. Politico в своем перечне поставил его на третье место среди демократов — сразу после Байдена и Харрис. По мнению журнала, Буттиджидж в целом с толком распорядился ушедшим годом, но "так и не придумал, как решить свою крупнейшую политическую проблему" — почти полное отсутствие поддержки со стороны афроамериканцев. Это серьезный барьер: социально консервативное в массе своей темнокожее население — один из главных электоральных оплотов Демпартии США.
У Буттиджиджа 19 января юбилей — ему исполняется 40 лет. Интересно, что при этом он не самый молодой в списке Politico. Латиноамериканку из Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, чья звезда стремительно взошла на политическом небосклоне США перед прошлыми выборами, можно назвать даже юной — ей сейчас всего 32 года. Она не скрывает социал-демократических убеждений, считается лицом и лидером левого крыла Демпартии, хотя за минувший год, по оценке Politico, ее влияние уменьшилось. Кстати, молодые прогрессисты, которых она возглавляет, откровенно недолюбливают Буттиджиджа — видимо, как "чересчур умеренного". Это подтверждает, что возраст — не главный критерий политической самоидентификации.
От "миллениалов" до "зумеров"
Тем не менее, раз уж я взялся писать о поколениях, уточню, что самой юной, частично достигшей совершеннолетия, возрастной когортой сейчас считается "поколение Z", появившееся на свет в 1997 году и последующие 15 лет. На смену "зумерам", как их тоже иногда называют, с начала 2010-х идет "поколение альфа". Это все дети "поколения тысячелетия", а их предшественникам — millenials cейчас уже примерно от 26 до 41 года.
Вот эти самые "миллениалы", судя по всему, и должны в обозримой перспективе сменить за океаном нынешнее поколение лидеров. В списках Politico к данной возрастной категории относятся пять демократов и целых 11 республиканцев. О фаворитах партии власти уже упоминалось, а в оппозиции самым перспективным считается 43-летний губернатор Флориды Рон Десантис.
Хотя люди, успевшие поработать на общенациональном уровне, постарше: бывшему вице-президенту США Майклу Пенсу — 62 года, экс-госсекретарю Майклу Помпео — 58. Никки Хейли, которая была губернатором Южной Каролины и затем постпредом США при ООН (за океаном это должность кабинетного уровня), 20 января должна отметить 50-летие. Все они пока действуют с большой оглядкой на Трампа.
Поколение неблагодарных?
Чем одно поколение американцев отличается от другого — отдельная необъятная тема. В самом общем плане я бы отметил прежде всего постепенное угасание веры в "американскую мечту". Не случайно Трамп, говоривший об этом открыто, хотел "сделать Америку снова великой", а Байден обещает "отстроить все заново еще лучше".
Опросы показывают, что наиболее пессимистично, как правило, настроена молодежь. Да и исследований о мечтах, кажется, становится меньше: в ковидные годы их что-то не видно ни у Gallup, ни у Pew Research. Хотя можно обойтись и без них: достаточно взглянуть на итоги классических опросов о направлении движения страны. Только что перепроверил сводные графики на политологическом портале Real Clear Politics: за период с 2009 года в них безоговорочно доминирует тревожный красный цвет, отражающий негативные отзывы.
Но есть и встречная тенденция: американцы упорно отказываются считать свою страну равной среди равных, цепляются за ее "исключительность". Да, среди населения страны в целом, особенно молодого, уверенность в том, будто США служат примером для всего мира, тоже снижается, но все-таки остается еще достаточно сильной. А для политиков, о которых мы говорили, образ Америки как "сияющего града на холме" — это по-прежнему нерушимый символ веры. Разве что за исключением Окасио-Кортес, которая в борьбе против Трампа доходила до утверждений, будто тот олицетворял собой "фашизм в США".
В ответ, правда, консерваторы предлагали и предлагают ей, а заодно и ее сверстникам и единомышленникам оглянуться на самих себя. Историк из Гуверовского института в Калифорнии Виктор Хэнсон напечатал на днях эссе о "невежах и демонизации ими прошлого", завершавшееся словами: "Еще никогда в истории [США] столь посредственное, но чванливое и невежественное поколение не было в таком долгу перед своими ушедшими предками, но не изъявляло им столь малой благодарности".
"Холодильник против телевизора"
Мне это, между прочим, напомнило недавнее интервью украинского юриста Андрея Богдана, бывшего ближайшего соратника, а ныне непримиримого оппонента президента Владимира Зеленского. Это же тоже пример прихода в политику нового поколения людей, причем, на мой взгляд, пример для России гораздо более близкий, интересный и поучительный, чем те же Курц или Борич.
Богдан не только ужасался глубине "морального падения" Зеленского, пытающегося запугивать своих политических противников, но и напоминал, что избирателям гораздо важнее, что у них в холодильниках, а не в телевизорах. А по этой части его бывший друг, продолжающий "играть роль" президента страны, "подменять сущность телекартинкой", ничего своему народу не предлагает и предложить не может.
Признаюсь, кстати, что мне было горько слышать такие отзывы о законно избранном руководителе соседней страны, на которого поначалу возлагались большие надежды. А вот за американцев не поручусь: думаю, для них скорее та же Чили не только географически ближе и понятнее, но и важнее и интереснее, чем Украина.
Как бы то ни было, Богдан далее коснулся и поколенческой темы. На его взгляд, молодежь — это люди, которые пока "не кладут ничего в холодильник", а только достают из него "мамин борщ". "Чтобы они стали какими-то сознательными гражданами, им надо получить вот этот опыт, прожить жизнь, — сказал он. — Наполнять холодильник, одевать детей, ходить в школу, на работу. Драться. Решать проблемы, отвечать за свое слово…"
На мой взгляд, это созвучно тому, о чем рассуждал и Хэнсон, отказывая людям, живущим за счет труда прежних поколений, в праве на моральный суд над предшественниками. Хотя на бытовом уровне как раз американцы, насколько я могу судить, в целом менее нашего склонны проявлять иждивенчество и полагаться на чужую помощь, в том числе и со стороны родителей.
Добавлю, что самому Богдану 45 лет, и его тоже спрашивают о президентских амбициях. Он их прямо не отрицает, а сенсационное по своей откровенности интервью, запущенное в сетевые просторы в преддверии новогодних праздников, выглядит с его стороны как продуманный политтехнологический ход.
Ну и раз уж речь зашла о наших соседях, напоследок нельзя не сказать хоть пару слов на самую горячую тему последних дней — о бурных событиях в Казахстане. Что там произошло, надо еще толком узнать, понять и обдумать. Но, по-моему, кое-что из сказанного выше без особого труда проецируется и на эту страну.