Смена поколений в политике: построит ли Байден "мост в будущее"?

Описание Президент США Джо Байден © AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден, который 20 января отметит первую годовщину пребывания у власти, еще в ходе предвыборной кампании говорил, что видит в своем правлении лишь мостик к новому поколению американских лидеров. Такое смирение понятно хотя бы в силу возраста политика, которому в ноябре 2021 года исполнилось 79 лет, но оно совершенно не означает отсутствия у него самых смелых президентских амбиций. Скорее наоборот: он не может не понимать, что должен поторапливаться, если хочет занять достойное место в американской и мировой истории.

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Мне всегда казалось, что возможности для этого он в силу своего профессионального опыта станет искать прежде всего в сфере внешней политики и международной безопасности. И вот теперь предстоящие переговоры США и НАТО с Россией по гарантиям безопасности дают ему реальный шанс стать одним из главных архитекторов того нового мирового порядка, при котором предстоит жить будущим поколениям. Возможно, отчасти поэтому он ухватился и за саму идею таких переговоров — тем более что по части формирования политического наследия в домашних внутриамериканских делах похвастаться ему на сегодняшний день особо нечем. Да и его вице-президент Камала Харрис, выдвижение которой многие за океаном поначалу восприняли, как "мост в будущее" для самого Байдена, пока в целом не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. Яркий старт или достойный финиш? Конечно, смена поколений, в том числе и в политике, — процесс естественный и непрерывный. Но в мире, который после распада СССР и окончания классической холодной войны между Востоком и Западом оказался на перепутье и с тех пор продолжает искать "мосты" в благополучное, справедливое и безопасное для всех грядущее, процесс этот всюду привлекает особое внимание. Не случайно всеобщий интерес вызвала, например, декабрьская победа 35-летнего Габриэля Борича на президентских выборах в Чили. Продолжают писать и о бывшем канцлере Австрии Себастьяне Курце, который в точно таком же возрасте объявил недавно уже о вынужденном завершении яркой политической карьеры. Последний случай, конечно, заставляет задуматься о сравнительных достоинствах молодости и опыта и о том, что важнее — резвый старт или достойный финиш. Кстати, примером может послужить Ангела Меркель — после нескольких десятилетий во власти ей и в спину никто не смеет произнести худого слова. А после ее ухода с поста канцлера Германии президент России Владимир Путин, как не раз напоминал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помимо всего прочего остается "единственным действующим свидетелем минских договоренностей" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в "нормандском формате". Конечно, это дает нашему лидеру особые права по отстаиванию и буквы, и духа этих соглашений. Между прочим, самого Путина тоже регулярно спрашивают о планах на 2024 год и дальнейшую перспективу. Пока он однозначного ответа не дает, вопрос остается открытым. Ясно, что его выбор будет иметь колоссальное прецедентное значение, причем не только для самой России, но и как минимум для всего постсоветского пространства. Мы говорили об этом недавно с бывшим советником президента Джорджа Буша — младшего Томом Грэмом, и тот подчеркнул, что "проблема лидерства" — это "общая проблема на Западе", но не только там, а "и в других местах, в том числе, думаю, в России". Что есть лидерство? Правда, тут возникает вопрос, что считать истинным лидерством. Грэма вот огорчает, что Байден в домашних делах не оправдывает ожиданий тех, кто видел в нем лишь воплощение "умеренности и аккуратности". Но ведь во внешней политике его смелые шаги ведут пока в правильном направлении. Одним из самых первых было немедленное продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) без дополнительных условий. Затем последовали прекращение войны в Афганистане и вывод оттуда американских войск, какой бы неуклюжей и даже позорной ни выглядела со стороны эта операция. Теперь вот — согласие на новые переговоры по стратегической стабильности и безопасности с Россией, а также подтверждение вместе с другими членами Совета Безопасности ООН недопустимости ядерной войны.

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По-моему, надо только радоваться тому, что личная репутация и опыт Байдена позволяют ему делать такие шаги. Напомню, что в американскую большую политику нынешний хозяин Белого дома пришел в далеком 1972 году сразу в качестве сенатора-демократа от родного штата Делавэр (причем на момент избрания он тогда не достиг еще и требуемого Конституцией США 30-летнего возраста). В верхней палате Конгресса он с самого начала плотно занимался проблематикой международных отношений и контроля над вооружениями, несколько лет возглавлял сенатский комитет по иностранным делам, позже был вице-президентом страны при Бараке Обаме. Поэтому и сегодняшним политическим противникам и недоброжелателям куда труднее обвинить его в некомпетентности или наивности по отношению к России, чем, скажем, его предшественника-республиканца Дональда Трампа, который был в политике неофитом. А однопартийцы и подавно относятся к своему лидеру с гораздо большим доверием. На днях демократы в Сенате США, изменив свою прежнюю позицию, отказались поддержать новый республиканский законопроект о санкциях в отношении газопровода "Северный поток — 2", чтобы не мешать президенту выстраивать диалог с Москвой. Конечно, это свидетельствует прежде всего о жесткой дисциплине в американской партии власти, которая у республиканцев при Трампе заметно хромала. Но в то же время это и дань уважения лидеру-ветерану, который в силу своего опыта должен едва ли не лучше любого другого в нынешнем вашингтонском истеблишменте представлять себе пределы возможного и допустимого в упомянутом диалоге. Вне всякого сомнения, ясны Байдену и предупреждения российской стороны о том, что та больше не намерена никому за океаном верить на слово, а станет добиваться юридически обязывающих договорных гарантий безопасности. На мой взгляд, в нынешней ситуации все это выгодно отличает его не только от 75-летнего Трампа, но и от сегодняшнего молодого поколения американских политиков, которые привыкли верить в то, будто их стране в мировых делах море по колено.

Описание Здание Капитолия в Вашингтоне © AP Photo/Patrick Semansky

Правда, мне могут возразить, что в нынешних условиях, наоборот, нужен свежий взгляд и подход — незашоренное и нестандартное мышление того типа, которое американцы называют thinking outside the box. Но, во-первых, в Москве наши инициативы по евробезопасности и так считают новаторскими. А во-вторых, пусть молодые попробуют предложить что-то не просто увлекательное, но и практически полезное, применимое для мира в переходную эпоху. Пока же и отечественная, и англоязычная блогосферы пестрят в основном отвлеченными политологическим "рассуждизмами", как я их называю, хотя справедливости ради надо признать, что среди них попадаются и весьма любопытные и оригинальные. Кто на новенького? В Америке с ее короткими избирательными циклами давно принято считать, что очередная предвыборная гонка стартует сразу по завершении предыдущей. А в нынешних условиях, когда Байдена изначально многие считали "президентом одного срока", и подавно нет недостатка в желающих попробовать сменить его в Белом доме. Тем более что его "второй номер" и формально "законная наследница" Харрис, как уже упоминалось, особыми политическими успехами пока не блещет.

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Так что на старте грядущего президентского марафона перед выборами 2024 года уже собирается довольно густая толпа, причем двухпартийная. Журнал Politico, задавшийся недавно вопросом о том, "кто из претендентов 2024 года выиграл в 2021-м?", насчитал около дюжины потенциальных кандидатов в президенты с демократической стороны и почти два десятка — с республиканской. Правда, возглавляют эти списки двое почти ровесников-геронтократов. "Судя по ранним опросам, мы движемся к переигровке матча Трамп — Байден", — пишет Politico. Так или иначе, на взгляд издания, "президентская кампания 2024 года, вне всякого сомнения, уже началась: Дональд Трамп строит планы, остальные республиканцы формируют сети взаимодействия, а многие демократы паникуют". Колоритный персонаж Основной костяк обоих перечней составляют люди в возрасте "за 50", а то и "за 60", что, впрочем, и естественно, когда речь идет о политике президентского уровня. Той же Харрис, например, 57 лет. Но есть в списках и по-настоящему молодые люди, которых без всяких скидок можно отнести к следующему поколению потенциальных лидеров США. Для меня это прежде всего Пит Буттиджидж, о котором сам Байден говорил, что тот напоминает ему безвременно умершего старшего сына. Мэр небольшого провинциального городка, на равных боровшийся с тяжеловесами американской политики на отборочном этапе прошлой президентской гонки и получивший в награду пост министра транспорта в нынешней администрации. Замужний гей и верующий христианин, учившийся в Гарварде и Оксфорде и воевавший в Афганистане. Носитель необычной фамилии, которая по-английски пишется Buttigieg, а произносится, как специально разъяснялось сторонникам в 2020 году, Boot-Edge-Edge, с ударением на первом слоге.

Описание Министр транспорта США Пит Буттиджидж © AP Photo/Susan Walsh

В общем, крайне колоритный персонаж даже по нынешним предельно толерантным временам в США, которому многие прочат большое будущее. Politico в своем перечне поставил его на третье место среди демократов — сразу после Байдена и Харрис. По мнению журнала, Буттиджидж в целом с толком распорядился ушедшим годом, но "так и не придумал, как решить свою крупнейшую политическую проблему" — почти полное отсутствие поддержки со стороны афроамериканцев. Это серьезный барьер: социально консервативное в массе своей темнокожее население — один из главных электоральных оплотов Демпартии США. У Буттиджиджа 19 января юбилей — ему исполняется 40 лет. Интересно, что при этом он не самый молодой в списке Politico. Латиноамериканку из Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, чья звезда стремительно взошла на политическом небосклоне США перед прошлыми выборами, можно назвать даже юной — ей сейчас всего 32 года. Она не скрывает социал-демократических убеждений, считается лицом и лидером левого крыла Демпартии, хотя за минувший год, по оценке Politico, ее влияние уменьшилось. Кстати, молодые прогрессисты, которых она возглавляет, откровенно недолюбливают Буттиджиджа — видимо, как "чересчур умеренного". Это подтверждает, что возраст — не главный критерий политической самоидентификации. От "миллениалов" до "зумеров" Тем не менее, раз уж я взялся писать о поколениях, уточню, что самой юной, частично достигшей совершеннолетия, возрастной когортой сейчас считается "поколение Z", появившееся на свет в 1997 году и последующие 15 лет. На смену "зумерам", как их тоже иногда называют, с начала 2010-х идет "поколение альфа". Это все дети "поколения тысячелетия", а их предшественникам — millenials cейчас уже примерно от 26 до 41 года.

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Вот эти самые "миллениалы", судя по всему, и должны в обозримой перспективе сменить за океаном нынешнее поколение лидеров. В списках Politico к данной возрастной категории относятся пять демократов и целых 11 республиканцев. О фаворитах партии власти уже упоминалось, а в оппозиции самым перспективным считается 43-летний губернатор Флориды Рон Десантис. Хотя люди, успевшие поработать на общенациональном уровне, постарше: бывшему вице-президенту США Майклу Пенсу — 62 года, экс-госсекретарю Майклу Помпео — 58. Никки Хейли, которая была губернатором Южной Каролины и затем постпредом США при ООН (за океаном это должность кабинетного уровня), 20 января должна отметить 50-летие. Все они пока действуют с большой оглядкой на Трампа. Поколение неблагодарных? Чем одно поколение американцев отличается от другого — отдельная необъятная тема. В самом общем плане я бы отметил прежде всего постепенное угасание веры в "американскую мечту". Не случайно Трамп, говоривший об этом открыто, хотел "сделать Америку снова великой", а Байден обещает "отстроить все заново еще лучше". Опросы показывают, что наиболее пессимистично, как правило, настроена молодежь. Да и исследований о мечтах, кажется, становится меньше: в ковидные годы их что-то не видно ни у Gallup, ни у Pew Research. Хотя можно обойтись и без них: достаточно взглянуть на итоги классических опросов о направлении движения страны. Только что перепроверил сводные графики на политологическом портале Real Clear Politics: за период с 2009 года в них безоговорочно доминирует тревожный красный цвет, отражающий негативные отзывы. Но есть и встречная тенденция: американцы упорно отказываются считать свою страну равной среди равных, цепляются за ее "исключительность". Да, среди населения страны в целом, особенно молодого, уверенность в том, будто США служат примером для всего мира, тоже снижается, но все-таки остается еще достаточно сильной. А для политиков, о которых мы говорили, образ Америки как "сияющего града на холме" — это по-прежнему нерушимый символ веры. Разве что за исключением Окасио-Кортес, которая в борьбе против Трампа доходила до утверждений, будто тот олицетворял собой "фашизм в США". В ответ, правда, консерваторы предлагали и предлагают ей, а заодно и ее сверстникам и единомышленникам оглянуться на самих себя. Историк из Гуверовского института в Калифорнии Виктор Хэнсон напечатал на днях эссе о "невежах и демонизации ими прошлого", завершавшееся словами: "Еще никогда в истории [США] столь посредственное, но чванливое и невежественное поколение не было в таком долгу перед своими ушедшими предками, но не изъявляло им столь малой благодарности". "Холодильник против телевизора" Мне это, между прочим, напомнило недавнее интервью украинского юриста Андрея Богдана, бывшего ближайшего соратника, а ныне непримиримого оппонента президента Владимира Зеленского. Это же тоже пример прихода в политику нового поколения людей, причем, на мой взгляд, пример для России гораздо более близкий, интересный и поучительный, чем те же Курц или Борич.