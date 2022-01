Крах стартапов и возврат к "традиционным ценностям". Фондовый рынок — итоги и прогнозы

В самом общем плане это означает, что в течение нескольких ближайших кварталов начнут ухудшаться финансовые показатели компаний и с высокой долговой нагрузкой, и с низкой рентабельностью. В приложении к рынку акций США это означает, что стоимость акций компаний с "дутой" капитализацией в целом должна снижаться до более адекватных уровней.

Иными словами, максимальные потери в новом году могут понести акции представителей "новой экономики", в том числе многочисленные стартапы — относящиеся к этому сектору компании нередко имеют неустойчивую модель бизнеса. Более того, часть из них вышла на IPO еще до момента получения первой выручки и прибыли. Собственно говоря, на указанную тенденцию уже намекает годовое отставание высокотехнологичного индекса NASDAQ Composite от индекса широкого рынка S&P 500.

В особой зоне риска могут оказаться акции многочисленных инновационных компаний с недолгой рыночной историей. Характерным примером подобной ситуации является затяжное падение стоимости бумаг компании ContextLogic Inc. (WISH). Ее основной продукт представляет собой одну из многочисленных платформ для электронной коммерции. Успешное размещение акций WISH по $24 за штуку состоялось в конце 2020 года на волне всплеска интереса к онлайн-ретейлу в связи с пандемией коронавируса. Однако через год с небольшим эти бумаги торгуются в районе $2,8, то есть почти в девять раз дешевле.

Между тем завершившийся 2021 год стал рекордным по количеству первичных размещений в США (около 1 тыс.) и по числу привлеченных в их рамках средств ($315 млрд). Не исключено, что в прошлом году был заложен фундамент для будущего одновременного падения капитализации целого сегмента молодых компаний, аналогично пресловутому краху "доткомов" в начале 2000 года.

Не будем сомневаться в том, что на рынке акций США найдется несколько десятков акций молодых предприятий, стоимость которых в ближайшие годы вырастет в разы и даже в десятки раз. Тем не менее в целом 2022 год на североамериканском рынке акций может стать годом "возврата к традиционным ценностям". Речь идет о возможном восстановлении интереса к бумагам крупных устойчивых компаний, представляющих реальный сектор экономики. Акции многих из них входят в промышленный индекс Доу — Джонса DJIA.

Отдельно стоит отметить потенциал для возможного роста стоимости акций российских и иностранных золотодобывающих предприятий: Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Franco-Nevada Corporation (FNV), "Полюс" (PLZL), Polymetal (POLY). По итогам 2021 года мировая цена на золото понизились на 3,7%, несмотря на глобальное ускорение инфляции и сохраняющиеся в мире экономические и геополитические риски. В связи с этим указанные акции сейчас торгуются на относительно низких уровнях. При покупке по текущим ценам они в худшем случае способны сыграть роль защитных активов. Вместе с тем отсроченный рост стоимости драгметаллов может придать им импульс для серьезного удорожания на временном горизонте от нескольких кварталов до нескольких лет.

Сказанное выше относится и к российскому фондовому рынку, но с поправкой на его специфику. Прослойка инновационных высокотехнологичных компаний на нем очень узка. Но суперуспешное IPO компании Ozon с последующим ростом и падением расписок маркетплейса в целом отражает тенденции развитых рынков.