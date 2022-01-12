Крах стартапов и возврат к "традиционным ценностям". Фондовый рынок — итоги и прогнозы

Михаил Ханов — о том, на что необходимо обратить внимание инвесторам в минувшем и наступившем годах

В первой половине января мы уже можем подводить окончательные итоги минувшего календарного года на фондовых рынках. Как обычно, российского инвестора в первую очередь интересует то, что происходит на "домашнем поле". Кроме того, ключевым ориентиром для инвесторов и спекулянтов со всего мира всегда был и остается самый крупный в мире рынок акций США.

2021-й в цифрах За последний год динамика североамериканских фондовых индексов начала носить и практический характер для участников торгов в России. Это связано с тем, что у них появилась возможность совершать операции с акциями крупнейших мировых корпораций на Московской бирже, в том числе и с использованием обычных рублевых брокерских счетов.

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Едва ли кто-то всерьез поспорит с тем, что 2021 год оказался неожиданно удачным для инвесторов на российском фондовом рынке. Мы не увидели на нем второй серьезной волны падения, сопоставимой с событиями, происходившими в феврале-марте 2020 года. Более того, годовой прирост рублевого индекса Мосбиржи (IMOEX) составил 15,1%. Долларовый индекс РТС (RTSI) за то же время прибавил 15%. Добавим, что в середине октября прирост указанных индексов достигал 30,5% и 39,4% соответственно по отношению к уровням конца 2021 года. Как мы видим, в минувшем году российский рынок акций позволил инвесторам заработать не только в рублевом, но и в долларовом выражении. Это вдвойне позитивный результат, особенно с точки зрения иностранных инвесторов. При этом динамика отечественных фондовых индексов существенно опередила официальный уровень инфляции в РФ, который, согласно предварительной оценке, составил 8,4%. Долларовая инфляция в США в годовом выражении, по оценке, обнародованной в декабре, составила 6,8%. Что же касается трех ключевых фондовых индексов США, то они также продемонстрировали серьезный прирост по итогам 2021 года: DJIA (+18,7%), S&P 500 (+26,9%), NASDAQ Composite (+21,4%). К слову, указанные индексы в прошлом году неоднократно обновляли свои исторические максимумы, как и российский рублевый индекс Мосбиржи. Не секрет, что главной причиной настолько позитивной годовой динамики рассматриваемых фондовых рынков стал сильный приток на них дополнительной долларовой ликвидности, обусловленный беспримерными стимулирующими мерами в США в период все еще незавершившейся пандемии COVID-19. По этой же причине в 2021 году наблюдался и общий рост стоимости биржевых товаров, включая энергоносители и промышленное сырье. Указанный фактор также подогрел интерес к отечественному рынку акций, который все еще в основном капитализируется за счет бумаг крупных добывающих предприятий. Впрочем, не относящиеся к добыче полезных ископаемых отрасли экономики РФ также косвенно зависят от изменения объемов притока в страну экспортной выручки. Добавлю, что существенное повышение российского фондового рынка в минувшем году было бы невозможно в случае реализации серьезных внешних санкционных рисков в отношении России. Этого не произошло. Однако это вовсе не значит, что эта угроза снимается с повестки дня в новом году.

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В отраслевом разрезе российский рынок акций в минувшем году двигался весьма неоднородно. Несмотря на общий рост рынка, на нем имелись и опережающие, и существенно отстающие секторы. К разряду лидеров годового прироста относятся следующие рассчитываемые Московской биржей отраслевые индексы: химии и нефтехимии (MOEXCH, +64,2%), строительных компаний (MOEXRE, +48,4%), финансов (MOEXFN, +40,1%), нефти и газа (MOEXOG, +24,7%). Надо понимать, что индекс нефти и газа стал последним по приросту, но первым по значимости. Это связано с тем, что капитализация российского рынка акций по-прежнему в значительной степени складывается из стоимости акций нефтегазовых компаний. На это указывает тот факт, что суммарный вес акций "Газпрома" и "Лукойла" составляет порядка 27,7% в составе индексов Мосбиржи и РТС. Что же касается финансового и строительного секторов российской экономики, то они выступают бенефициарами роста экспортной выручки добывающих предприятий. Явными аутсайдерами рынка в минувшем году выступили индексы информационных технологий MOEXIT (–16,6%), электроэнергетики (MOEXEU, –15,2%), телекоммуникаций (MOEXTL, –10,3%). Пока достаточно узкий индекс информационных технологий оказался подкошен неприятной для миноритарных акционеров историей с переходом контролирующей голосующей доли в IT-холдинге VK на баланс компаний, аффилированных с "Газпромом". Как мне видится, общим признаком этих секторов стала их ориентация на внутренние рынки, которые зарегулированы государством. Для полноты картины опишем и динамику оставшихся отраслевых индексов российского фондового рынка, не демонстрировавших настолько масштабной динамики: металлов и добычи (MOEXMM, +7,4%), транспорта (MOEXTN, +6,3%), потребительского сектора (MOEXCN, –3,2%). В этой группе опережающим повышением, опять же, выделился индекс, представляющий акции компаний, относящихся к добывающей отрасли, ориентированной на экспорт сырья. Перспективы 2022-го При прогнозировании динамики фондовых рынков на текущий год в первую очередь необходимо учитывать, что период дешевых и доступных заемных денег в мире подходит к концу. По-видимому, процесс ужесточения монетарной и стимулирующей политики правительств и Центробанков начнется уже в первом квартале 2022 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем январском выступлении перед банковским комитетом Сената буквально заявил по этому поводу: "Настало время перейти от чрезвычайных установок в денежно-кредитной политике к более нормальному уровню".

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В самом общем плане это означает, что в течение нескольких ближайших кварталов начнут ухудшаться финансовые показатели компаний и с высокой долговой нагрузкой, и с низкой рентабельностью. В приложении к рынку акций США это означает, что стоимость акций компаний с "дутой" капитализацией в целом должна снижаться до более адекватных уровней. Иными словами, максимальные потери в новом году могут понести акции представителей "новой экономики", в том числе многочисленные стартапы — относящиеся к этому сектору компании нередко имеют неустойчивую модель бизнеса. Более того, часть из них вышла на IPO еще до момента получения первой выручки и прибыли. Собственно говоря, на указанную тенденцию уже намекает годовое отставание высокотехнологичного индекса NASDAQ Composite от индекса широкого рынка S&P 500. В особой зоне риска могут оказаться акции многочисленных инновационных компаний с недолгой рыночной историей. Характерным примером подобной ситуации является затяжное падение стоимости бумаг компании ContextLogic Inc. (WISH). Ее основной продукт представляет собой одну из многочисленных платформ для электронной коммерции. Успешное размещение акций WISH по $24 за штуку состоялось в конце 2020 года на волне всплеска интереса к онлайн-ретейлу в связи с пандемией коронавируса. Однако через год с небольшим эти бумаги торгуются в районе $2,8, то есть почти в девять раз дешевле. Между тем завершившийся 2021 год стал рекордным по количеству первичных размещений в США (около 1 тыс.) и по числу привлеченных в их рамках средств ($315 млрд). Не исключено, что в прошлом году был заложен фундамент для будущего одновременного падения капитализации целого сегмента молодых компаний, аналогично пресловутому краху "доткомов" в начале 2000 года. Не будем сомневаться в том, что на рынке акций США найдется несколько десятков акций молодых предприятий, стоимость которых в ближайшие годы вырастет в разы и даже в десятки раз. Тем не менее в целом 2022 год на североамериканском рынке акций может стать годом "возврата к традиционным ценностям". Речь идет о возможном восстановлении интереса к бумагам крупных устойчивых компаний, представляющих реальный сектор экономики. Акции многих из них входят в промышленный индекс Доу — Джонса DJIA. Отдельно стоит отметить потенциал для возможного роста стоимости акций российских и иностранных золотодобывающих предприятий: Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Franco-Nevada Corporation (FNV), "Полюс" (PLZL), Polymetal (POLY). По итогам 2021 года мировая цена на золото понизились на 3,7%, несмотря на глобальное ускорение инфляции и сохраняющиеся в мире экономические и геополитические риски. В связи с этим указанные акции сейчас торгуются на относительно низких уровнях. При покупке по текущим ценам они в худшем случае способны сыграть роль защитных активов. Вместе с тем отсроченный рост стоимости драгметаллов может придать им импульс для серьезного удорожания на временном горизонте от нескольких кварталов до нескольких лет. Сказанное выше относится и к российскому фондовому рынку, но с поправкой на его специфику. Прослойка инновационных высокотехнологичных компаний на нем очень узка. Но суперуспешное IPO компании Ozon с последующим ростом и падением расписок маркетплейса в целом отражает тенденции развитых рынков.

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