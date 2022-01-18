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Мнение

Стандартизировать vs персонализировать: как изменится подход к обучению в ближайшие 10 лет

ПАЛЕЙ Михаил
ПАЛЕЙ Михаил 
Руководитель Всероссийского движения "Вдохновители"
Михаил Палей — в чем суть персонального подхода к ученикам и когда состоится переход к экономике талантов
© Юрий Смитюк/ТАСС

К тому времени, как сегодняшние школьники получат высшее образование, около половины привычных профессий канут в Лету. Так, "умные" машины могут занять места водителей, пекарей, бухгалтеров, а у людей появятся новые, более творческие занятия. И тогда наряду с прикладными навыками будут востребованы "мягкие" скиллы — гибкость, открытость, креативность, стрессоустойчивость. 

Приобрести такие черты и легче перенести профессиональную "перестройку" поможет персонализированное образование — тренд, уже знакомый западным странам и только набирающий силу в России. 

Стандарты как фундамент, персонализация как надстройка

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Классический формат образования хорош для изучения азов, но для самоопределения, развития внутреннего потенциала и поддержания интереса ученикам необходимо дать более широкий выбор. При этом персонализация не сводится к "тестированию на профпригодность". Новый подход намного шире: с одной стороны, он предполагает углубленное изучение действительно интересных конкретному ученику предметов, с другой — активное развитие навыков, которые могут пригодиться как для жизни, так и для смены рабочей деятельности.

Скажем, готовность к переменам и любознательность точно пригодятся в быстро изменяющемся мире, где практически не будет "стабильно востребованных профессий", — и, что важно, эти качества можно развить точно так же, как навык считать в уме.

В глобальном смысле человечество переходит к экономике талантов, где недостаточно быть "как все". В новом мире важно быть уникальным, идейным, талантливым — другими словами, нужно уметь "воспитывать" и миксовать разные способности, нащупывать то, что "откликается". Недостаточно отлично знать физику и быть "одним из". Предпочтение таким людям, с "горящими глазами", и будут отдавать работодатели.

От учителей к менеджерам по вдохновению

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Как помочь ученику "увидеть" возможности, определить, что интересно именно ему? Есть несколько путей. Один из них — проводить глубокий анализ данных. Так, например, еще в 2018 году сделали финны — они "скрестили" платформу онлайн-обучения с искусственным интеллектом, и теперь она отслеживает прогресс студентов и предлагает им альтернативные учебные треки. Другой — формировать из учителей "менеджеров по вдохновению", то есть мотивировать их на более чуткий подход. 

Скорее всего, в школах и вузах будущего будут применять микс нескольких методов, а умение вдохновлять, мягко подталкивать детей и даже взрослых к развитию и познанию станет неким рыночным стандартом — без этого путь в преподаватели будет закрыт.

Стать гибче, но не прямо сейчас

В конечном итоге мир придет к персонализации, но перед этим нас ждет многолетний "коррекционный период". Причин "отложенного эффекта" несколько. Дело в том, что системы образования во многих странах, включая Россию, просто не готовы к "переплавке". Нужно подготовить кадры, усилить проникновение технологий, дать время закрепиться национальным инициативам, повысить лояльность общества к инновациям. 

Во-первых, персонализация — дело тонкое, где непрофессионализм может серьезно навредить. Поэтому требования к программам и работникам в образовательной сфере значительно вырастут.  То есть нельзя будет, условно говоря, работать дизайнером мебели и резко переключиться на преподавание, сочинив свой "индивидуальный курс", — да, так уже делают в социальных сетях, но в рамках полноценного обучения придется получить сертификацию. Поэтому, как ни парадоксально, будут разработаны некие стандарты, пусть и с широкими границами, для тех, кто будет учить "не по-стандартному". 

Во-вторых, придется сократить бюрократию, дать больше свободы учителям. Ведь сегодняшний российский учитель — одна из самых зарегулированных профессий, и даже те, кто готов уделять персональное внимание каждому ученику и разбираться с траекториями их развития, вынуждены сосредотачиваться больше на отчетностях, нежели творческом процессе.

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В-третьих, нужно воспитать в обществе более уважительное отношение к преподавателям — научить расценивать их не как исполнителей, а как творцов. Важно повысить социальную значимость, востребованность, оплачиваемость этой работы, чтобы привлечь "молодую кровь". Уже сейчас государством поддерживаются инициативы такого толка: например, конкурсы "Большая перемена", "Учитель года".

Итак, хотя работа по подготовке "плацдарма" и ведется, а ближайшие шесть-семь лет проверенная временем система будет обогащаться, но она не видоизменится целиком. А вот в рамках десятилетия, с учетом ускоряющихся процессов, синергия "старого и нового" может дойти до каждой школы — и тогда сомневающихся в выборе профессий станет значительно меньше, а общая удовлетворенность от труда несоизмеримо вырастет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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