Путь в президенты: почему Сильвио Берлускони не станет главой итальянского государства

Описание Сильвио Берлускони © Giorgio Cosulich/Getty Images

24 января в парламенте Италии на специально созываемом совместном заседании обеих палат — Палаты депутатов и Сената — начнется голосование за нового президента страны. Глава государства, которого определяют "народные избранники", должен быть назван до 3 февраля — в этот день истекает срок семилетнего мандата Серджо Маттареллы. Он неоднократно однозначно заявлял, что хочет уйти на покой, хотя многие политики предпочли бы, чтобы он был переизбран. Это бы сразу сняло множество проблем итальянской политической элиты. 85-летний Сильвио Берлускони, который на протяжении почти 30 лет присутствует на политической сцене страны, а также трижды занимал пост премьер-министра, на данный момент является единственным декларированным кандидатом. Что будет дальше и почему Берлускони крайне сложно стать президентом? Ветеран политики На самом деле в итальянские президенты не баллотируются, их имена предлагают парламентарии в ходе секретного голосования — участники процесса (среди которых помимо парламентариев почти 60 представителей областей) пишут имена на листочках бумаги. В первых трех раундах выборов претенденту необходимо набрать 2/3 голосов, чтобы пройти дальше; на четвертом — достаточно абсолютного большинства (более 50%). Часто политическим оппонентам приходится идти на компромиссы в выборе кандидатуры, которая должна быть символом национального единства. И это то, чего главным образом не хватает Берлускони.

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Его кандидатура слишком противоречива. За годы так называемого берлусконизма в Италии сформировался устойчивый фронт антиберлусконизма. Преодолеть его сложно даже по прошествии лет — экс-премьера не принимает целый слой итальянцев. Таким образом, сложно себе представить, чтобы за Берлускони проголосовали представители двух основных правящих партий — Демократической и "Движения "5 звезд", которые большую часть своей политической истории выстроили на антиберлусконизме. То, что президентство — золотая мечта Берлускони, не секрет. Его всячески поддерживают соратники по основанной им партии "Вперед, Италия". Например, в одной из центральных газет Corriere della Sera они выкупили целую полосу, на которой на протяжении месяца размещают постер "Кто такой Сильвио Берлускони" с перечислением его достижений как в политической, так и в предпринимательской деятельности. В частности, указывается, что "это тот премьер, который положил конец холодной войне, способствовав заключению соглашения между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным в Пратике-ди-Маре (соглашение о создании Совета Россия — НАТО — прим. ТАСС)". Несмотря на все сложности кандидатуры Берлускони, его поддерживают и союзники по правоцентристскому блоку — из партий "Лига" и "Братья Италии", которые прекрасно понимают, что только вместе смогут прорваться к власти. Запятнанная репутация К "сложностям" можно отнести бесконечную судебную тяжбу Сильвио Берлускони. Сам он признавался, что потратил десятки, если не сотни миллионов евро на судебные процессы. Прокуратура преследовала его с момента вхождения в политику в 1994 году: его подозревали и обвиняли в коррупции, превышении полномочий, незаконных операциях и даже связях с мафией. В итоге он все-таки был осужден по делу о "теневых фондах" компании Mediaset, которая входит в его семейный консорциум Fininvest. Тогда, почти десять лет назад, срок приговора был сокращен, а отбывание наказания в тюрьме заменено на общественные работы; но дело стоило политику места в Сенате.

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Судебные преследования Берлускони продолжаются до сих пор — открыто несколько процессов. Крупнейший — в его родном Милане, в котором он обвиняется в подкупе свидетелей. Этот процесс стал продолжением громкого дела десятилетней давности, получившего название по прозвищу основной фигурантки — марокканки Руби (Карима эль Маруг). Как утверждалось тогда, у Берлускони в бытность премьером были отношения сексуального характера с несовершеннолетней девушкой. Политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако позже прокуратура заподозрила свидетелей в лжесвидетельстве за вознаграждение, которое якобы было выплачено обвиняемым. Собственно, его увлечения, еще до появления Руби, привели к разводу со второй супругой Вероникой Ларио (которая на 20 лет младше Берлускони) и оставляли отпечатки на репутации политика. Нынешняя его спутница — депутат "Вперед, Италия" Марта Фашина, как и предыдущая — Франческа Паскале, на 50 лет моложе. Но главная проблема, о которой никто не говорит вслух, — это здоровье Берлускони. Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, после которой заметно сдал. Не обошел его и COVID-19, который он перенес в сентябре 2020 года. Сейчас политик редко появляется на публике, практически не дает интервью (особенно иностранным изданиям), а его выступления и обращения, которые передают чаще всего по телефону или в записи, вызывают шквал шуток и иронии из-за не совсем внятной дикции. Неопределенная альтернатива Есть вероятность, что Берлускони сам откажется от притязаний на президентский пост. Причем в самое ближайшее время. А обосновано это, скорее всего, будет, как всегда, "чувством ответственности и любовью к родине". Но для этого, думаю, ему нужно 100-процентное понимание того, что ему никак не набрать необходимых для прохождения голосов (505). Кроме того, если сам он будет играть решающую роль в определении кандидатуры будущего президента. И вряд ли им станет очевидный представитель правоцентристского крыла (либо Берлускони, либо никто), но, скорее всего, яркий, при этом нейтральный деятель, который устроил бы и левый центр.

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Левоцентристы воздерживаются от указания имен, и пока результатом их консультаций стало "нет — Берлускони". Хотя давно известно, что главным претендентом в президенты является нынешний премьер-министр, бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. А главный соперник Драги — сам Драги. Многие политические силы не хотят отпускать его с занимаемого поста в достаточно критический момент для страны (пандемия по-прежнему в разгаре, насущная необходимость восстановления экономики за счет значительных средств из фондов ЕС). Кроме того, его возможный переезд из Киджи в Квиринальский дворец ведет к почти необратимому концу нынешнего правительства и, вполне вероятно, поддерживающего его парламентского большинства. А ведь оно было сформировано после очередного правительственного кризиса год назад, и совершенно несочетаемые партии смогли объединиться исключительно из-за фигуры Драги. При этом далеко не все партии жаждут проведения новых выборов. Для "Движения "5 звезд", которое представлено в правительстве по итогам выборов 2018 года (где оно считалось антисистемным), новое голосование практически равно политической смерти, поскольку за годы у власти "пятизвездные" заметно растеряли популярность. При этом сложно найти преемника Драги, который бы во главе правительства гарантировал сохранение нынешнего обширного парламентского большинства. В связи со всем этим в случае "Драги — президент" партиям приходится решать, кто же будет премьером. А нынешнему парламентскому созыву нужно продержаться еще год до очередных выборов (на которых, к слову, будет впервые избрано вдвое меньше парламентариев).

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