Ограничит или разморозит: чего ожидать России от нового правительства Чехии?

Игорь Шамшин — о том, куда будет двигаться Прага во внешней политике в ближайшие годы

На прошлой неделе, 13 января, новое правительство Чехии получило вотум доверия Палаты депутатов (нижняя палата) парламента республики — поддержали 108 депутатов из 200.

Описание Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время заседания парламента в Праге, 12 января 2022 года © AP Photo/Petr David Josek

Напомню, что выборы в нижнюю палату парламента состоялись в Чехии 8 и 9 октября 2021 года. Правящее в республике с 2017 года правоцентристское движение "Акция недовольных граждан", возглавляемое тогда премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, не смогло обеспечить себе необходимую поддержку в нижней палате. Победившие на парламентских выборах политические силы из партийной коалиции "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы и партия "Традиция. Ответственность. Процветание — 09", а также Пиратская партия, создавшая предвыборную коалицию с центристским движением "Старосты и независимые", быстро договорились о создании правительственной коалиции. Они сформировали правительство во главе с председателем ГДП, политологом Петром Фиалой. 17 декабря президент Чехии Милош Земан назначил правительство, составленное этими пятью либеральными политическими субъектами республики.

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Главной целью нынешнего правительства, как заявил Фиала, представляя парламентариям программное заявление кабмина, является достижение Чехией уровня наиболее развитых государств мира. Власти хотели бы ввести республику в их число как можно скорее, однако премьер не назвал сроки, в которые может произойти экономическое чудо и уровень жизни граждан этой центральноевропейской страны сравняется с уровнем жизни граждан хотя бы государств-аутсайдеров по этому показателю в Западной Европе. Комментируя данное заявление премьера, Земан, прекрасно разбирающийся в вопросах экономики и хозяйственного планирования, выразил скептицизм. Этой цели, как считает президент, правительство могло бы достичь не раньше чем через 20 лет и при условии ежегодного роста национальной экономики в 10%, что, как он подчеркнул, не удается даже стремительно растущему Китаю. Таким образом, по словам главы государства, данное намерение кабмина в обозримой перспективе является практически невыполнимым. Внешнеполитические цели Во внешнеполитической сфере правительство Фиалы предусматривает пересмотр отношений Чехии с РФ и КНР. "Проведем ревизию отношений с Россией и Китаем", — отмечается в программном заявлении кабмина. Чешские СМИ ранее сообщали, что кабмин предполагает ограничить доступ "недемократических государств", к которым в Праге относят Россию и Китай, к ключевой инфраструктуре республики. Это касается в том числе и участия компаний этих стран в строительстве новых энергоблоков и обслуживании тех блоков, которые уже действуют на двух национальных АЭС — "Темелин" и "Дукованы" (обе станции были построены в конце ХХ века при помощи СССР и впоследствии России). Так, Москва и Пекин недавно были отстраненны от возможности принять участие в тендере на возведение пятого энергоблока АЭС "Дукованы".

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Как следует из программного заявления правительства, во внешней политике оно будет руководствоваться принципами, заложенными первым президентом Чешской Республики Вацлавом Гавелом. Прага на международной арене сосредоточит усилия на борьбе за соблюдение прав и свобод человека, будет содействовать развитию гражданского общества. В документе также говорится, что кабмин планирует до конца 2023 года внести в нижнюю палату парламента проект собственного "закона Магнитского". Он позволит Чехии самостоятельно вводить санкции против физических и юридических лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека. Ориентация на Евросоюз и НАТО, как следует из документа, является главным приоритетом правительства Фиалы. Германия и Израиль упоминаются как страны, с которыми будет развиваться наиболее тесное сотрудничество Чехии. Причем к 2025 году власти республики намерены довести ее расходы на оборону до 2% ВВП. Поиск пути нормализации отношений с РФ Между тем министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил 9 января, что намерен "искать путь", чтобы "разморозить" отношения республики с РФ. "Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы [как страна] в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии. Вопросом [является], как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения", — сказал Липавский. В МИД Чехии, по его словам, продолжится проведение "круглых столов" с участием экспертов ведущих политических партий республики, в ходе которых будут обсуждаться перспективы отношений с Россией. Министр также выразил озабоченность по поводу свертывания контактов с РФ на официальном уровне. "Мы обмениваемся только [дипломатическими] нотами. Министры иностранных дел и премьеры не встречались более десяти лет. Не проводятся консультации и на уровне заместителей [глав МИД]. Эта ситуация может относительно легко вести опять к целому ряду недоразумений", — отметил министр иностранных дел Чехии.

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