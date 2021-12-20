"Циклон" по имени Земмур: прогнозы по президентским выборам во Франции перечеркнуты

Описание Эрик Земмур © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Реальное развитие предвыборной кампании во Франции во многом перечеркнуло прогнозы самых опытных аналитиков. Еще недавно наиболее достоверным сценарием президентских выборов, которые запланированы на весну 2022 года, они считали ремейк поединка Макрон — Ле Пен, но теперь уже не рискуют предсказывать, кто станет главным соперником действующего президента в решающей схватке за Елисейский дворец. Таковы последствия "циклона", обрушившегося со всей силой на президентский марафон. 63-летний полемист Эрик Земмур, работавший многие годы в редакциях французских изданий и на телевидении и лишь недавно официально подтвердивший свои планы бороться за президентское место, заставил политологов поочередно ужасаться и поражаться тому, насколько энергично опрокидывает он их прежние расчеты. Оставляет позади

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Социологи внимательно исследуют настроения избирателей, варьируя темы опросов. Вот один из последних. Французский институт общественного мнения (IFOP) спросил соотечественников: "С кем из политических лидеров бы вы хотели встретить Рождество?" Не менее 17% респондентов пожелали провести сочельник в обществе сегодняшнего хозяина Елисейского дворца Эмманюэля Макрона. Создатель правящего движения "Республика на марше" уверенно возглавил список, но дальше предпочтения не были столь же однозначными. Кандидата "Национального объединения" Марин Ле Пен, сражавшуюся с Макроном за Елисейский дворец в 2017 году, выбрали 12%. Но в первую тройку наиболее желанных рождественских собеседников вместе с ней и Макроном вошел и Земмур, никогда прежде не баллотировавшийся ни на одну политическую позицию. В этом рейтинге он опередил и кандидата партии "Республиканцы", главу центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс (10%), и лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (9%). Еще эффектнее —подъем Земмура в интернете и социальных сетях. Так, в Youtube у него сегодня 322 тыс. подписчиков с 17,5 млн просмотров. Макрон отстает и по числу абонентов (у президента их 231 тыс.), и по количеству просмотров (16,2 млн). Что же касается Facebook, то там полемист вновь обогнал президента, а также Ле Пен. До официального выдвижения Земмуром в этом месяце своей кандидатуры многие были склонны видеть в нем лишь предприимчивого автора, который преследует одну цель — как можно эффектнее рекламировать публике собственные книги. Телеканалы охотно предоставляли ему трибуну, ведь его участие гарантированно повышает и градус дискуссии, и размеры аудитории. "Я поражаюсь его способностям добиваться так многого столь малыми средствами", — признался мне внимательно наблюдающий за кампанией кандидата корреспондент одного из латиноамериканских изданий. Многие представители четвертой власти все еще рассматривают Земмура, проработавшего долгое время в редакциях газет и на телевидении, как своего коллегу. Другие сравнивают его кампанию с первым президентским марафоном Дональда Трампа — в каждой речи он обязательно предлагает что-нибудь "нестандартное". Критик "дефранцизации" Главный тезис Земмура состоит в том, что внутреннее положение в стране обостряется из-за бесконтрольной, по его мнению, иммиграции. Он заявляет о "колонизации" Франции и "исламизации улицы". Согласно его теории о "большом замещении", коренное французское население постепенно вытесняется мигрантами из стран развивающегося мира. В парижских предместьях, утверждает Земмур, 80–90% молодых жителей происходят из стран Магриба и Африки. В перспективе, считает он, это приведет к замене европейской культуры на арабо-мусульманскую.

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Земмур сокрушается, что в семьях мигрантов выбирают мусульманские имена для детей даже после жизни трех поколений родных на французской территории. Среди его предложений — проект включения в законодательные нормы обязанности граждан давать детям, родившимся во Франции, только французские имена. В стране происходит "дефранцизация", убежден он. Полемист намерен добиваться перемен на этом направлении. Он решил восстановить закон, введенный 11 жерминаля XI года Республики (по французскому календарю, то есть 1 апреля 1803 года) Наполеоном Бонапартом. Акт первого консула Французской Республики позволял давать детям лишь имена, записанные во французские календари или, на худой конец, заимствованные из истории. Как напоминают французские историки, наполеоновский закон был сначала смягчен в 1966 году, а затем и вовсе отменен в 1993 году, когда подтвердили полную свободу родителей в выборе имени ребенка. Впрочем, уполномоченные государства могут все же оспорить выбор в рамках юридической процедуры, если сочтут имя противоречащим интересам ребенка. В поисках союзников Ряд друзей полемиста принадлежит к окружению 32-летней основательницы лионского Института социальных, политических и экономических наук Марион Марешаль. Племянница Марин Ле Пен, в прошлом депутат парламента, она официально отошла от политических дел. Многие, однако, рассматривают ее в качестве возможной преемницы главы "Национального объединения". Некоторые из соратников Земмура выступают с лекциями в основанном Марешаль институте. В целом ближний круг Земмура включает 50 соратников, в том числе и некоторых недавних членов партии "Республиканцы". На первом митинге в роли кандидата Земмур объявил о создании собственного движения "Реконкиста". Название вызвало в памяти аудитории походы испанских христиан, предпринятые в Средние века, чтобы вернуть земли на Пиренейском полуострове, занятые маврами.

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В ходе этого же мероприятия политик подвергся нападению — когда под аплодисменты сторонников он следовал по залу к трибуне, один из стоявших в первом ряду набросился на него из толпы. Врачи, осматривавшие Земмура, выдали ему сертификат о нетрудоспособности на девять суток, но уже на следующий день он как ни в чем не бывало продолжал кампанию. Его обидчика ждет суд, но у юстиции были претензии и к выступившим на стороне Земмура членам группировки "Парижские зуавы". Последние обвиняются в избиении участников антирасистского движения SOS Racisme, которые пытались протестовать против речей кандидата. Одной из арен противоборства стала и французская история. Земмур поставил в заслугу маршалу Анри Петену то, что он "спас французских евреев" в период Второй мировой войны. Эта позиция противоречит оценкам французских историков и властей — они признают заслуги Петена только в Первой мировой войне. Макрон возразил против переоценки роли маршала в истории Второй мировой войны, который сотрудничал во главе режима Виши с немецкими оккупационными властями. Время, считает Макрон, позволило установить историческую истину, и ее следует знать и уважать. Земмур, в свою очередь, по мнению Макрона, своей апологией Петена выражает "политику поражения". На подступах к Лувру Возмущение в Елисейском дворце вызвали филиппики Земмура в адрес президента республики — он назвал Макрона "подростком, который постоянно ищет в жизни свое место". На Земмура французский лидер производит впечатление человека, который "не имеет ясных идей". "Никто не знает, кто он такой, потому что он никто", — утверждает претендент. "Так ни о ком не стоит говорить, тем более о президенте республики", — урезонил политика спикер Национального собрания Ришар Ферран.

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