Словацкий парламент против воли большинства: утверждено военное соглашение с США

Описание Митинг против военного договора об обороне между Словакией и США, Братислава, Словакия © Pavol Zachar/TASR via AP

Национальный совет Словакии утвердил 9 февраля соглашение о военном сотрудничестве республики с США. Документ был подписан еще 3 февраля в Вашингтоне министром обороны Словакии Ярославом Надем и государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сегодня же он получил одобрение местного парламента. В голосовании приняли участие 140 из 150 депутатов высшего законодательного органа. Десять избранников народа, как уточнили в ходе заседания, не прибыли в зал совета из-за болезни. За утверждение соглашения голосовали в своем большинстве представители партий правительственной коалиции — 79, против были парламентарии от оппозиции — 60. Один депутат воздержался.

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При этом военное соглашение с США еще должна утвердить своей подписью президент Словакии Зузана Чапутова. Правда, в Братиславе не сомневаются, что глава государства, которая активно выступала в его поддержку, очень скоро это сделает. Бурное обсуждение в парламенте В парламенте обсуждение соглашения началось во вторник, 8 февраля, и сопровождалось взрывами эмоций со стороны разных депутатов. Некоторые даже имели последствия. Например, на дипломатическом уровне последствия получил инцидент, в котором два парламентария из лагеря кабмина, встав перед трибуной для выступлений, развернули флаг Украины, а несколько их коллег-оппозиционеров вырвали его у них. Посольство Украины в Словакии потребовало извинений за пренебрежительное обращение с государственным знаменем. Их принес киевским властям министр иностранных и европейских дел республики Иван Корчок. Депутаты от оппозиции в ходе обсуждения военного договора прежде всего подчеркивали его одностороннюю выгодность для США и предупреждали о потере республикой суверенитета, так как на ее территории будут находиться американские военнослужащие и оружие. "ВС США получат возможность транспортировки, размещения и складирования военной техники, боеприпасов и прочего военного материала без предварительного уведомления Министерства обороны Словакии, — отмечалось в обращении к парламенту генерального прокурора Словакии Мароша Жилинки. — Ясно, что будет нарушен суверенитет Словакии. <...> Данным соглашением республика предоставляет свою территорию иностранному государству для использования в военных целях". В военном соглашении с США, как указал Жилинка, отсутствует положение о недопущении размещения американского ядерного оружия в Словакии. У Генеральной прокуратуры республики возникло 35 принципиальных возражений по документу. Тем не менее на время чтения обращения главы ведомства по надзору за соблюдением законности депутаты от партий правительственной коалиции покинули зал заседания парламента.

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Что касается объяснения необходимости соглашения, то экс-премьер Словакии, лидер крупнейшей оппозиционной парламентской партии "Направление — социальная демократия" Роберт Фицо, выступая перед депутатами, заявил, что Россия не представляет угрозу для Словакии и поэтому нельзя руководствоваться стратегией, формируемой на утверждениях об исходящей от нее опасности. "Не согласен со стратегией, согласно которой Россия представляет угрозу [для Словакии]… Соглашение с США не имеет ничего общего с членством Словакии в НАТО. Этот договор предоставляет односторонние выгоды США", — сказал Фицо. Вашингтон, по его мнению, стремится получить контроль над воздушным пространством республики, а единственной целью соглашения о военном сотрудничестве является приближение ВС США к границам РФ. Представители парламентской оппозиции, комментируя итоги заседания, подчеркивают, что депутаты от партий власти проигнорировали волю словацкого народа, не желавшего попасть в зависимость от Америки. Большинство жителей Словакии, как подчеркивают они, выступают против военного договора страны с США. Мнение словаков Социологическое агентство MEDIAN неделю назад распространило итоги опроса населения Словакии. Из них следует, что категорически против заключения военного соглашения высказываются 35% словаков. Еще 19% считают, что оно нецелесообразно для республики. По мнению 56% участников опроса, словацкие власти должны были бы провести общенародный референдум по поводу необходимости для страны столь спорного договора. При этом лишь 15% опрошенных говорят "однозначное да" расширению военного сотрудничества с США. Накануне заседания парламента по вопросу утверждения военного договора более 40 деятелей культуры, науки и других сфер Словакии направили открытое письмо к депутатам с призывом заблокировать данный документ. Подписи под обращением поставили, в частности, бывший премьер-министр республики Ян Чарногурский, лидер общественной организации "Объединение за мир" Эдуард Хмелар, почетный судья Конституционного суда (КС) Ян Дргонец, бывший зампредседателя КС Эдуард Бараны и писатель Этела Фаркашова. По их убеждению, нельзя допустить присутствие иностранных военнослужащих на национальной территории. Активный протест против наращивания военного сотрудничества Братиславы с Вашингтоном общественность выразила 8 февраля. В этот день перед зданием парламента прошел митинг с требованием к властям отказаться от военного договора с США. В нем приняли участие около 5 тыс. активистов.

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