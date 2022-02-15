Покушение на непогрешимость: в чем подозревают экс-Папу Бенедикта XVI

Описание Бенедикт XVI © REUTERS/Tony Gentile

Громкий скандал по вопросу педофилии в лоне католической церкви, который то тихо тлеет, то разгорается с новой силой, получил очередной виток. И на этот раз затронул самого почетного Папу Римского Бенедикта XVI, находящегося "на покое" после отречения от престола в 2013 году. В апреле немецкому прелату исполнится 95 лет; он уже слаб физически, но сохраняет ясность ума, говорят немногие его приближенные. "Оплошность в записях"... Недавно был представлен доклад, подготовленный специально нанятой руководством архиепархии Мюнхена и Фрайзинга юридической фирмы. Он охватывает период с 1945 по 2019 год, за который выявили почти 500 случаев сексуального надругательства над несовершеннолетними со стороны не менее 235 человек, из которых, по данным доклада, 173 — священники, а остальные — служители (верующие люди, уполномоченные религиозной организацией для выполнения разных церковных функций), в том числе светские.

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В докладе, занимающем тысячи страниц, также указывается, что Йозеф Ратцингер, который возглавлял мюнхенскую архиепархию с 1977 по 1982 год, повел себя некорректно, когда стало известно о четырех случаях надругательств над несовершеннолетними в подчиненных ему приходах. В частности, в отношении двух священников, на которых поступили официальные жалобы, не было применено никаких карательных мер. К такому выводу составители доклада пришли после изучения предоставленных Бенедиктом (точнее, нанятыми им юристами) данных за тот период. При этом они уточнили, что эти материалы в целом "не заслуживают доверия". В ответ почетный Папа направил своего рода оправдательное письмо, в котором указал на случайность закравшейся ошибки в его собственных показаниях — изначально Бенедикт говорил, что не присутствовал на заседании, где обсуждались меры в отношении одного из священников. Позже он заявил, что принимал участие, а в письме отметил: "...глубоко поражен, что оплошность в записях используется для того, чтобы усомниться в моей правдивости и даже пытаться выставить меня лгуном". ...или духовное завещание Само письмо Бенедикта XVI, опубликованное спустя три недели после презентации доклада, вызвало неоднозначную реакцию и разные оценки. Примечательно, что на родине, среди иерархов в родной Баварии, оно было воспринято весьма прохладно. В Италии многие назвали письмо "духовным наставлением", "завещанием" почетного Папы, который сам отмечает, что скоро предстанет "перед последним судьей". "Моя душа спокойна, потому что верю, что Бог — не только справедливый судья, но одновременно друг и брат, который уже знает о всех моих недостатках, и поэтом наряду с судьей выступает и моим адвокатом", — написал Ратцингер, один из наиболее признанных богословов своего времени. В послании он выражает глубокое сочувствие и сопереживание жертвам священников-педофилов, а также отмечает, что испытывает глубокий стыд, и признает, что церковь делала недостаточно для их защиты. Но в этом ничего нового нет. Скандал о педофилии особенно разгорелся именно в годы его понтификата (2005–2013). Его же называют одной из возможных причин отречения Бенедикта XVI от Папского престола. Действительно, вскрывавшиеся повсюду случаи педофилии сильно ударили по репутации Римско-католической церкви во всем мире. Но, как признает нынешний понтифик Франциск, именно его предшественник открыл дорогу реформам. Ватикан уже значительно ужесточил нормы канонического права в части преследования и наказания за преступления, связанные с педофилией. Сложно сказать, сыграл ли свою роль фактор времени, — в эпоху социальных сетей скрыть что-либо куда сложнее, чем раньше. При этом Бенедикт явно не стал препятствовать, но и возглавить этот процесс "очищения" отказался. В письме он не признает, что совершил какие-либо ошибки, что не отреагировал на припоминаемые ему в докладе четыре случая педофилии (правда, в тексте доклада никаких прямых доказательств его вины нет).

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Еще три года назад почетный Папа Римский в документе "Церковь и скандал о сексуальном насилии" написал, что проблемы распространения педофилии в Римско-католической церкви главным образом стали следствием общего упадка ценностей в западном обществе. "Западное общество стало обществом, в жизни которого Бог перестал присутствовать", — писал Бенедикт. По его мнению, "моральное падение" началось в середине 1960-х годов, а его "отражением" стала "[сексуальная] революция 1968 года", в результате которой "педофилия была негласно признана допустимой". "Я всегда задавался вопросом: как в этой ситуации молодые люди могли обращаться к служению, принимая все его последствия. Значительное сокращение числа священников, а также большое число самоотзывов от служения стали следствием всех этих процессов", — писал Бенедикт. Он считает, что в тот же период начался "крах католической морали, который поставил церковь перед лицом происходящих в обществе процессов". Проблема педофилии стала "горячей темой" уже в 1970–1980-х годах, когда "должны были быть гарантированы права в первую очередь обвиняемых". "И эта защита доходила до того, что исключалось осуждение. Их право на защиту было настолько обширным, что приговоры оказались почти невозможны", — отмечал Бенедикт. Изменение менталитета, но не доктрины Самосознание внутри церкви, по крайней мере в Европе, с тех пор поменялось. Об этом свидетельствует и сам факт составления докладов о случаях педофилии, которые заказывают некоторые епархии. До мюнхенского доклада подобную работу провели во Франции, где была создана Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase). Согласно ее отчету, по меньшей мере 216 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви во Франции с 1950 по 2020 год. Немецкая церковь всегда отличалась более реформаторской моделью. Недаром именно там некоторые священники стали венчать однополые пары. А сейчас нынешний глава архиепархии Мюнхена и Фрайзинга кардинал Рейнхард Маркс, имя которого, к слову, тоже фигурирует в докладе, говорит о "необходимости глубинной реформы в подходах и организации". В частности, он поставил под сомнение до сих пор нерушимую концепцию целебата. "Некоторым священникам было бы лучше жениться", — сказал он. Франциск, кажется, готов допустить к служению "умудренных мужей" (женатых мужчин, не возводимых в сан) в особо отдаленных районах (где ощутима нехватка священников), но по поводу целебата священнослужителей неоднократно высказывал твердое убеждение в его непререкаемости. Ватиканские специалисты по проблематике в большей мере сходятся во мнении, что целебат и преступления педофилии все же не связаны. В самом Ватикане отмечают, что на церковь приходится 2% всех случаев сексуального насилия над детьми, а более половины случаев происходит в лоне семьи. Наблюдатели ожидают, когда же подобное мюнхенскому и французскому расследование будет проведено в Италии. Но заказать его должны сами епископы, а для этого нужна определенная решимость. Кто под ударом

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