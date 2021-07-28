Папское правосудие: почему в Ватикане судят кардинала

Описание Анджело Беччу © AP Photo/Gregorio Borgia

В ватиканском трибунале начался судебный процесс по громкому делу о финансовых нарушениях в папском городе-государстве. Впервые на скамье подсудимых в Ватикане оказался кардинал (значит, потенциальный кандидат в главы Римско-католической церкви) — итальянец Анджело Беччу, некогда считавшийся одним из самых приближенных к Папе Римскому Франциску. На момент вменяемых ему обвинений в злоупотреблении служебным положением и в подкупе он занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, на который был назначен понтификом. "Я всегда подчиняюсь Папе Римскому, даже если он отправил меня под суд. Я выполнял многие его поручения, и этот процесс не является исключением. Я совершенно спокоен и уверен, что судьи признают мою невиновность", — сказал Беччу журналистам в зале суда. Всего по указанному делу проходят десять человек, включая секретаря Беччу монсеньора Мауро Карлино. При этом на слушаниях присутствовали только эти два священнослужителя. Известно, что один из обвиняемых — финансист Джанлуиджи Торци — находится в Лондоне, где ожидает экстрадиции в Италию. Стоит отметить — следственные действия на протяжении более двух лет велись совместно с компетентными органами Италии и других стран. Первое заседание продлилось более пяти часов. Потом судейская коллегия удалилась на совещание, по итогам которого поставила перенести заседание на 5 октября. Три месяца отводится адвокатам для полного ознакомления с материалами на 19 тыс. страниц, где содержатся в том числе ранее не обнародованные свидетельства. Например, показания бывшего сотрудника государственного секретариата монсеньора Альберто Перласки, а также небезызвестной по прошлому скандалу о разглашении конфиденциальных документов Святого престола Франчески Иммаколаты Шауки послужили поводом для адвокатов Беччу подать на них иск за клевету. Неожиданно затянувшееся первое заседание обещает долгий и сложный процесс, который, видимо, растянется на месяцы, а может, и годы. Некоторые наблюдатели предполагают, что он не завершится в течение нынешнего понтификата и будет закрыт лишь следующим Папой. Но именно для времени Франциска он носит особо символический и показательный характер. Судебные прецеденты Франциск внес ряд значимых изменений в Кодекс канонического права, а также провел реформы финансовых структур Святого престола, стремясь сделать эту систему более прозрачной. Например, он установил систему проведения тендеров на оформление любых госзаказов. Последние же поправки касались преступлений именно в сфере управления церковным имуществом. Так, в случае коррупции теперь предусмотрены наказания как для коррумпируемого, так и для коррумпирующего.

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Нынешний крупный процесс с таким числом подсудимых (десять человек) в сфере финансовых преступлений проводится в Ватикане впервые и стал возможен именно благодаря реформам Франциска. Когда только разгорался скандал о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований, Франциск с некоторой гордостью отметил, что расследование стало результатом работы именно внутренних проверяющих органов Ватикана, а не следствием обвинений извне. Он признал, что некоторые операции имели коррупционную составляющую. До относительно недавнего времени ватиканский трибунал работал достаточно незаметно. Можно вспомнить разве что два процесса — по делам, которые окрестили в СМИ как "Ватиликс", об утечке конфиденциальных документов Святого престола. Оба процесса привлекли большое медийное внимание, правда, первое из них не возымело серьезных последствий — личный камердинер бывшего Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле сначала был приговорен к условному сроку, а потом и вовсе помилован. Во втором процессе подсудимыми стали не только сотрудники Ватикана (в том числе упомянутая уже Шауки), но и журналисты, авторы разоблачающих ватиканские лобби книг — Джанлуиджи Нуцци и Эмильяно Фиттипальди. Правда, ватиканский трибунал признал, что не обладает компетенцией правосудия в том случае. Несколько "оживилась" судебно-следственная жизнь в Ватикане после того, как скандал о педофилии в лоне церкви стал известен за пределами папского города-государства. Там был даже задержан польский архиепископ, который скончался, не дожив до начала процесса. Надо сказать, что и кардиналы попадали под серьезные подозрения в делах, связанных с педофилией, — некоторые уходили в отставку, даже лишались кардинальского сана. Были и прецеденты суда, но не в самом Ватикане. Так, на родине в Австралии все стадии правосудия прошел другой влиятельный и также приближенный к Папе кардинал Пелл — Верховный суд страны оправдал и отпустил его. Хитросплетения В нынешней же истории уже в ходе первого заседания, на котором присутствовали 27 адвокатов стороны защиты, а также три адвоката, включая бывшего министра юстиции Италии Паолу Северино, представляющие интересы потерпевшей стороны — государственного секретариата, вскрылись несоответствия компетенции ватиканского трибунала вменяемым в вину преступлениям.

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​​​​​​​ Следствие велось при сотрудничестве соответствующих органов Италии, Швейцарии и других стран, вплоть до привлечения спецслужб. Адвокат одной из подсудимых — Чечилии Мароньи, которую окрестили "дамой Беччу" (на ее счет поступали шестизначные суммы из государственного секретариата), потребовал снять с нее обязательство сохранения государственной тайны — оно не позволяет ей давать показания. Газета Il Messaggero утверждает, что данное обязательство связано с операциями спецслужб по освобождению людей, взятых в заложники террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ), в которых она могла выступать посредником. Тем не менее наблюдатели полагают, что ватиканского уголовного законодательства, хоть оно во многом опирается на старые итальянские нормы, вполне хватит для объективной оценки и распутывания сложного финансового клубка. Отмечу — статьи по недопущению и наказанию преступлений по отмыванию денег были внесены в ватиканское законодательство еще раньше Италии. Нельзя исключать и то, что вердикт и в этом случае в итоге окажется символичным: небольшие сроки заключения, условные приговоры или вовсе оправдания. Непосредственно это касается самого кардинала, которого пока уличают в том, что он часть средств передал на благотворительные цели на родной Сардинии, но через кооператив брата.

Причем были сомнения, что до этого процесса вообще дойдет дело — считалось, что Беччу нечего представить в качестве обвинений. А когда Франциск в частном порядке на Чистый четверг перед Пасхой отслужил с ним службу, многие и вовсе приняли это за "амнистию". Тем более в вопросах правосудия Ватикан, в отличие от многих других сфер (церковь меняется, но своими неспешными темпами) всегда был достаточно расторопен. На процессе же Беччу признался, что впервые в жизни вошел в судебный зал, и был весьма спокоен. "Посмотрим, нанесет еще больше ущерба или все-таки даст какие-то положительные результаты весь этот хаос", — сказал мне один из собеседников в кулуарах Ватиканских музеев. Владения Ватикана Неслучайным все-таки представляется, что именно накануне начала процесса впервые в истории администрация по управлению имуществом Святого престола (тоже фигурирует в процессе как пострадавшая сторона) опубликовала список имеющегося в распоряжении Ватикана недвижимого имущества. Это более 5 тыс. объектов, большинство из которых (92%) находятся в окрестностях Рима и более 60% — в непосредственной близости от Ватикана. 1,2 тыс. на большем удалении — в Лондоне, Париже, Женеве и Лозанне. Не забыли упомянуть, что их содержание в период пандемии COVID-19 привело к финансовым потерям (это при том, что в Италии ватиканская деятельность и недвижимость в силу ее использования в некоммерческих целях практически не облагается налогами). Тем не менее в минувшем году Ватикан уплатил в итальянскую казну €5,95 млн в счет единого муниципального налога и €2,88 млн в счет налога на прибыль организаций.

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