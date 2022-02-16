К чему ведет рост цен на промышленные металлы: литий как заложник зеленых технологий

Михаил Ханов — о тенденциях на мировом продовольственном рынке в связи с новым сырьевым суперциклом и влиянии развития электромобилей на отдельные металлы

В начале этого года индекс цен на промышленные металлы (LMEX), торгуемые на Лондонской бирже металлов (LME), обновил свой исторический максимум. Это произошло 10 февраля, одновременно с обновлением рекордных цен на алюминий. В целом же этот индекс рассчитывается на основе динамики стоимости таких ключевых металлов, как алюминий, медь, свинец, никель, олово и цинк. Вполне очевидно, что их текущее удорожание будет заложено в большое количество самых разнообразных товаров, что внесет свой вклад в глобальную тенденцию к ускорению инфляции. Сырьевой суперцикл Не секрет, что подъем мировых цен на сырье наблюдается не только в секторе промышленных металлов. Текущей зимой очень сильно нашумел рост спотовых цен на природный газ в Европе. Одновременно с этим наблюдалось и удорожание энергетического угля. Между тем фьючерсы на нефть сорта Brent сейчас торгуются на подступах к очень важному техническому и психологическому ценовому уровню $100 за баррель. Последний раз мы видели такие цифры в сентябре 2014 года.

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Стоит напомнить и неутешительный прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) о продолжении сильного роста цен на мировом продовольственном рынке в 2022 году. Наконец, глобальный индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Spot Index (BCOMSP) в начале текущего года также неоднократно переписал свое рекордное значение. Он учитывает котировки целых 23 биржевых товаров. Разговоры экономистов и отраслевых экспертов о том, что мир стоит на пороге нового сырьевого суперцикла, начались еще в середине 2021 года. Уже тогда для этого сложился ряд серьезных предпосылок. Но главной из них стал огромный приток дополнительной долларовой ликвидности в реальный сектор и на финансовые рынки в рамках мер по поддержке североамериканской экономики от спада в связи с пандемией COVID-19. В таких условиях торгующиеся за доллары сырьевые товары, представляющие собой реальную ценность, просто не могли не дорожать. Сейчас становится понятно, что подобные теоретические построения полностью подтверждаются реальностью. Зеленые технологии На общий инфляционный тренд накладывается и тенденция к удорожанию сырья, необходимого для осуществления начавшегося энергетического перехода в развитых странах. Речь идет о широкой номенклатуре компонентов, комплектующих и полуфабрикатов для создания и функционирования мощностей по генерации и хранению электричества, вырабатываемого на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). К этому же разряду относится и начавшийся процесс замены мирового парка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электромобили. Согласно открытым данным, эквивалентные продажи электромобилей за девять месяцев 2021 года возросли в 2,5 раза во всем мире и в три раза в Китае. В настоящее время в мировом масштабе активно продвигается инициатива по полной декарбонизации дорожного транспорта к 2040 году. Не секрет, что существующие технологии генерации на основе ВИЭ недостаточно рентабельны. Однако они упорно и ускоренно насаждаются в наиболее развитых экономиках мира административными методами, в добровольно-принудительном порядке. Не будем сейчас гадать о причинах и целях указанной тенденции. С точки зрения инвестора это означает, что высокая стоимость зеленых технологий не является препятствием для их внедрения. Соответственно, их покупатели будут вынуждены вольно или невольно переплачивать, в том числе и за стоимость сырья, заложенного в новые мощности и товары, соответствующие актуальным экологическим стандартам.

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Надо понимать, что будущий глобальный рынок потребует не просто промышленное сырье и энергоносители, а сырьевые товары с низким углеродным следом, произведенные в соответствии с новомодными принципами ESG. Это станет дополнительным фактором их удорожания. Как известно, любые капризы потребителя включаются в конечную цену, которую он платит. Баланс спроса и предложения Возвращаясь к динамике цен на промышленные металлы, обратим внимание на довольно любопытные отраслевые оценки компании ПАО "ГМК "Норильский никель". Согласно ее данным, в октябре 2021 года мировых биржевых и внебиржевых запасов никеля хватало на 19 дней потребления, а меди — всего лишь на восемь дней. Исходя из этого становится понятно, почему цены на промышленные металлы столь волатильны. Любое существенное увеличение спроса или же сбой в работе производственных мощностей крупных металлургических предприятий мгновенно сдвигает глобальный баланс. Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, к 2030 году доля электромобилей в мировом автопарке увеличится до 51% — с 7% в 2020 году. Соотношение автомобилей на аккумуляторных батареях и гибридов составит примерно 50 на 50%. Экспертные оценки скорости этого процесса существенно разнятся, однако сама тенденция под сомнение никем не ставится. К слову, общая сопоставимая стоимость владения электромобилем в течение всего срока службы в сравнении с автомобилем с ДВС в настоящее время существенно понизилась. В США (штат Калифорния) это удовольствие обходится дороже всего лишь на 16,8%, а в Европе — на 23%. Между тем стоимость металла, необходимого для производства автомобиля с бензиновым двигателем сейчас составляет порядка $390–920. Но для производства электромобиля может потребоваться металл на сумму до $3 тыс. В связи с указанными фактами и оценками хотелось бы обратить внимание на отдаленные инвестиционные перспективы такого металла, как литий. Он очень широко используется для производства электрических аккумуляторов. Едва ли возможно переоценить важность этого химического элемента для мировой автомобильной промышленности. Рост потребления лития Вовсе не случайно производящая электромобили компания Tesla добилась возможности самостоятельно добывать литий в США. В настоящее время дорогостоящие, но более технологичные и удобные литийионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-pol) высоковольтные батареи выигрывают конкуренцию с традиционными никель-металлогидридными (Ni-MH) аналогами.

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Однако спрос на этот металл растет не только со стороны автопроизводителей. Еще в 2017 году потребности лишь только одной компании Apple для производства мобильной бытовой электроники составили около 0,6% от мирового объема добычи лития. В промышленных кругах литий уже начали именовать "белой нефтью". Согласно текущим экспертным оценкам, мировое потребление лития в 2021 году возросло на 33% и составило порядка 93 тыс. тонн. Но к 2024 году спрос на литий способен увеличиться в 2,5 раза. Еще более поражает воображение прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что к 2040 году потребление этого металла вырастет в 40 раз. Впрочем, мировые объемы производства лития также должны сильно возрасти. В настоящее время мировыми лидерами по добыче этого металла выступают Австралия, Чили, Аргентина и Китай. Можно ожидать, что в ближайшие годы на рынке появятся и другие крупные игроки. Например, российская госкорпорация "Росатом" заявила о планах обеспечить до 10% глобальных поставок лития к 2030 году. Отечественная газодобывающая компания "Газпром" также сообщала о планах попутной добычи соединений лития и других ценных компонентов на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Такая возможность появилась после внесения соответствующих поправок в закон "О недрах". В середине февраля текущего года спотовая цена на гидроксид лития составляет порядка $48,5 за килограмм — за календарный год она выросла более чем в пять раз. Однако не будем забывать, что любой рост не может продолжаться бесконечно. В этом плане вполне уместно проводить параллель с затяжным ростом стоимости фьючерсов на палладий с начала 2016 года по февраль 2020 года. Напомню, что это движение закончилось резким падением примерно в два раза на фоне появления такого непредсказуемого фактора, как глобальная вспышка COVID-19. Впрочем, в сырьевом секторе деньги зарабатываются не только и не столько на росте цен, но и на их сильных колебаниях.

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