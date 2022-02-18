Бунтарь не без причины: как режиссер Милош Форман уходил от цензуры

Николай Долгин — о том, как Форману удалось стать одним из важнейших постановщиков сначала в Европе, а затем и в Америке

Описание Милош Форман © Julio donoso/Sygma via Getty Images

90 лет назад, 18 февраля 1932 года, родился в городе Часлав в Чехословакии Милош Форман (настоящее имя — Ян Томаш Форман). Долгое время считалось, что его родители погибли в концлагере. Впоследствии выяснилось, что настоящий отец Милоша — еврейский архитектор, с которым его мать некогда крутила роман. Однако в людской памяти он останется не из-за мелодраматических перипетий судьбы, а благодаря выдающемуся творчеству. В ходе своей удивительной карьеры Форман успел постоять во главе чехословацкой "новой волны", а затем покорить и Голливуд. Великий режиссер прожил бурную жизнь, в которой часто сменялись жены и политические режимы.

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Противник фальши Окончив киношколу в Пражской академии искусств, Форман начал снимать документальные картины. Уже тогда выявился его талант подмечать тонкости человеческого поведения и кинематографически запечатлевать их на пленке. В то время Милош горел идеей показать правду жизни и настоящих людей. Для этого в своем игровом дебюте "Черный Петр" он использовал документальные техники: нанял непрофессиональных актеров, снимал на натуре и делал упор на импровизацию. Фестивальные призы не заставили себя долго ждать, а его следующие две картины, "Любовные похождения блондинки" и "Бал пожарных", номинировались на "Оскара" как лучшие иностранные фильмы. Мастер работы с актерами Эмигрировав в США, Форман снял "Отрыв" в привычной ему реалистичной манере. Кино обернулось столь катастрофическим провалом, что незадачливый автор даже остался должен студии $500. С тех пор режиссер изменил свой подход: если прежде он сам писал сценарии, то впредь он брался за адаптации романов, пьес или историй реальных личностей.

Описание Съемки фильма "Пролетая над гнездом кукушки", 1975 год © Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Первый американский триумф пришел к Форману с постановкой "Пролетая над гнездом кукушки", с которой он выиграл пять золотых статуэток во всех главных номинациях. Милош всегда славился своим умением добиваться изощренной игры от актеров. Джек Николсон уже имел статус звезды и ожидаемо блистал. Однако "Оскара" получила и Луиза Флетчер за роль демонической медсестры Рэтчед, заслужившей статус одной из самых ненавистных злодеек в истории кинематографа. Еще более восторженно академики приняли "Амадея", вручив Форману восемь "Оскаров". Главные партии режиссер доверил неизвестным театральным исполнителям, из которых он вытащил завораживающие перформансы.

Описание Джим Керри и Милош Форман на съемках фильма "Человек на Луне", 1999 год © Getty Images

Милош даже помог отойти от клоунских ролей Джиму Керри: в "Человеке на Луне" известный кривляка изображал комика Энди Кауфмана, но настолько авангардного, что фильм про него получился несмешной драмой. Борец за творческую свободу Форман пожил под правлением и нацистов, и коммунистов, и невзлюбил и тех, и других. Режиссеры часто жалуются на коммерческие и продюсерские ограничения в США, но вот Милош Форман переживал их с легким сердцем. Куда сильнее его травмировала идеологическая цензура, которая ничего не оставляла от исходного замысла и насаждала ему чуждый образ мыслей.

В своих интервью он называл себя трусом, поскольку ему не хватало храбрости вступать в открытую оппозицию к государству. В чехословацких фильмах Милош под видом комедий маскировал сатиру на некомпетентность правящих органов и бюрократию — правда, в случае с "Балом пожарных" недостаточно тщательно. Сорок тысяч обиженных пожарных уволились в знак протеста, но вернулись, когда Форман сказал, что вовсе не они были мишенью его аллегорического фильма. После введения войск СССР в Прагу в 1968-м "Бал пожарных" запретили с пометкой "навсегда". Формана восхищали бунтари. В противостоянии человека с обществом он видел самый интересный из возможных конфликтов. Своими героями он часто делал чудаков-маргиналов, чьи тяжбы стали центральной темой его творчества. Исконно американский контркультурный роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" оказался близок Форману мотивами борьбы с тоталитарным режимом, который для него олицетворяла медсестра Рэтчед. Классическая музыка обычно ассоциируется с чопорным поведением, но в "Амадее" неистовый и хулиганистый Моцарт столь энергично балагурил, что зависть пробрала бы даже развязных рок-звезд. Его яркий гений противопоставлялся посредственности придворного композитора Сальери.

Описание Кадр из фильма "Народ против Ларри Флинта", 1996 год © Columbia Pictures/Getty Images