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Бунтарь не без причины: как режиссер Милош Форман уходил от цензуры

ДОЛГИН Николай
ДОЛГИН Николай 
Кинокритик, постоянный автор "КиноРепортера"
Николай Долгин — о том, как Форману удалось стать одним из важнейших постановщиков сначала в Европе, а затем и в Америке
Милош Форман Julio donoso/Sygma via Getty Images
Описание
Милош Форман
© Julio donoso/Sygma via Getty Images

90 лет назад, 18 февраля 1932 года, родился в городе Часлав в Чехословакии Милош Форман (настоящее имя — Ян Томаш Форман). Долгое время считалось, что его родители погибли в концлагере. Впоследствии выяснилось, что настоящий отец Милоша — еврейский архитектор, с которым его мать некогда крутила роман. Однако в людской памяти он останется не из-за мелодраматических перипетий судьбы, а благодаря выдающемуся творчеству. В ходе своей удивительной карьеры Форман успел постоять во главе чехословацкой "новой волны", а затем покорить и Голливуд. Великий режиссер прожил бурную жизнь, в которой часто сменялись жены и политические режимы.

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Противник фальши

Окончив киношколу в Пражской академии искусств, Форман начал снимать документальные картины. Уже тогда выявился его талант подмечать тонкости человеческого поведения и кинематографически запечатлевать их на пленке. В то время Милош горел идеей показать правду жизни и настоящих людей. Для этого в своем игровом дебюте "Черный Петр" он использовал документальные техники: нанял непрофессиональных актеров, снимал на натуре и делал упор на импровизацию.

Фестивальные призы не заставили себя долго ждать, а его следующие две картины, "Любовные похождения блондинки" и "Бал пожарных", номинировались на "Оскара" как лучшие иностранные фильмы.

Мастер работы с актерами

Эмигрировав в США, Форман снял "Отрыв" в привычной ему реалистичной манере. Кино обернулось столь катастрофическим провалом, что незадачливый автор даже остался должен студии $500. С тех пор режиссер изменил свой подход: если прежде он сам писал сценарии, то впредь он брался за адаптации романов, пьес или историй реальных личностей.

Съемки фильма "Пролетая над гнездом кукушки", 1975 год Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
Описание
Съемки фильма "Пролетая над гнездом кукушки", 1975 год
© Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Первый американский триумф пришел к Форману с постановкой "Пролетая над гнездом кукушки", с которой он выиграл пять золотых статуэток во всех главных номинациях. Милош всегда славился своим умением добиваться изощренной игры от актеров. Джек Николсон уже имел статус звезды и ожидаемо блистал. Однако "Оскара" получила и Луиза Флетчер за роль демонической медсестры Рэтчед, заслужившей статус одной из самых ненавистных злодеек в истории кинематографа.

Еще более восторженно академики приняли "Амадея", вручив Форману восемь "Оскаров". Главные партии режиссер доверил неизвестным театральным исполнителям, из которых он вытащил завораживающие перформансы.

Джим Керри и Милош Форман на съемках фильма "Человек на Луне", 1999 год Getty Images
Описание
Джим Керри и Милош Форман на съемках фильма "Человек на Луне", 1999 год
© Getty Images

Милош даже помог отойти от клоунских ролей Джиму Керри: в "Человеке на Луне" известный кривляка изображал комика Энди Кауфмана, но настолько авангардного, что фильм про него получился несмешной драмой.

Борец за творческую свободу

Форман пожил под правлением и нацистов, и коммунистов, и невзлюбил и тех, и других. Режиссеры часто жалуются на коммерческие и продюсерские ограничения в США, но вот Милош Форман переживал их с легким сердцем. Куда сильнее его травмировала идеологическая цензура, которая ничего не оставляла от исходного замысла и насаждала ему чуждый образ мыслей.

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В своих интервью он называл себя трусом, поскольку ему не хватало храбрости вступать в открытую оппозицию к государству. В чехословацких фильмах Милош под видом комедий маскировал сатиру на некомпетентность правящих органов и бюрократию — правда, в случае с "Балом пожарных" недостаточно тщательно. Сорок тысяч обиженных пожарных уволились в знак протеста, но вернулись, когда Форман сказал, что вовсе не они были мишенью его аллегорического фильма. После введения войск СССР в Прагу в 1968-м "Бал пожарных" запретили с пометкой "навсегда".

Формана восхищали бунтари. В противостоянии человека с обществом он видел самый интересный из возможных конфликтов. Своими героями он часто делал чудаков-маргиналов, чьи тяжбы стали центральной темой его творчества.

Исконно американский контркультурный роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" оказался близок Форману мотивами борьбы с тоталитарным режимом, который для него олицетворяла медсестра Рэтчед.

Классическая музыка обычно ассоциируется с чопорным поведением, но в "Амадее" неистовый и хулиганистый Моцарт столь энергично балагурил, что зависть пробрала бы даже развязных рок-звезд. Его яркий гений противопоставлялся посредственности придворного композитора Сальери.  

Кадр из фильма "Народ против Ларри Флинта", 1996 год Columbia Pictures/Getty Images
Описание
Кадр из фильма "Народ против Ларри Флинта", 1996 год
© Columbia Pictures/Getty Images

Увесистую пощечину общественному вкусу Форман отвесил провокационной картиной "Народ против Ларри Флинта". В ней издатель порножурнала сражался с цензурой и отстаивал свободу слова.

Разносторонний талант

Среди сильных сторон режиссера выделялась универсальность, позволявшая ему лавировать между комедией, фарсом и драмой, зачастую — в рамках одного фильма. Форман убедительно раскрывал на экране как разные эпохи, так и людей. В его фильмографии попросту нет плохих работ, пусть и далеко не все из них пользовались кассовым успехом. Последний раз Форман прогастролировал по кинотеатрам с "Призраками Гойи" об испанской инквизиции.

В США восточноевропейский нонконформист нечасто выпускал фильмы (в свободное время он читал лекции о кино в Колумбийском университете в Нью-Йорке), зато ему удалось снять их все именно так, как он хотел. Для человека, ценившего свободу самовыражения превыше всего, думаю, это славная победа.

Скончался чешский и американский режиссер 13 апреля 2018 года в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.

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