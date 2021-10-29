От треша до "Властелина колец" и далее: как эволюционировал режиссер Питер Джексон

31 октября Питеру Джексону исполняется 60 лет. Он родился аккурат в Хеллоуин, поэтому немудрено, что всю карьеру его тянет к пугающим и фантастическим образам. Впрочем, мероприятие в канун Дня Всех Святых — это все-таки праздник, поэтому и о чувстве юмора в своих работах Джексон старается не забывать.

Описание Питер Джексон © Kevin Winter/Getty Images

Таланты новозеландского режиссера многообразны. Из автора непотребной "Живой мертвечины" (1992) он дорос до постановки всенародно почитаемой фэнтези-трилогии "Властелин колец" (2001–2003). На этом он, правда, не остановился и раздул компактную книжицу про хоббита до еще одной тяжеловесной трилогии, чем несколько подпортил свою репутацию небожителя. Кладбищенские забавы

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Маленький Питер Джексон всей душой полюбил кинематограф, когда впервые увидел "Кинг Конга" (1933). С детства он сам пытался снимать фильмы и живо интересовался самодельными спецэффектами вроде покадровой анимации. Джексон всегда обожал эскапизм, не испытывая интереса к приземленным и бытовым вещам. Для мальчишки было в радость убежать на местное кладбище и творить там любительские ленты о зомби. С возрастом мало что поменялось. Однажды Питер снимал короткометражку на 10 минут про каннибалов. Однако, пересмотрев материал, он понял, что это слишком хорошо ­— надо делать полный метр. Так появилась его дебютная картина "Инопланетное рагу" (1987) про пришельцев, для которых люди — это фастфуд. В ней в полной мере дала о себе знать страсть Джексона к черному юмору, абсурду и спецэффектам, пусть на тот момент и дешевым. Уже на этой стадии Питера стали звать в Голливуд, но он терпеливо оставался в Новой Зеландии и продолжал снимать ужастики, полные гротеска. Например, в финальной сцене "Живой мертвечины" Джексон расплескал 300 литров искусственной крови — видимо, резвился как мог. Новый Джексон К 1994 году Джексон созрел для перемен. Конечно, "Небесные создания" — это тоже фильм про убийство, но основанный на реальной истории о том, как две школьницы лишили жизни одну из своих матерей. Это не помешало Джексону вставлять в фильм любимые фантастические сцены — просто они происходили в воображении девочек.

Сценарий "Небесных созданий" получил номинацию на "Оскара". Это позволило Джексону считаться респектабельным автором, а не чудаком, плескающимся в реках искусственной крови. Во время работы над этим фильмом Джексон основал ныне знаменитую компанию спецэффектов WETA, ставшую впоследствии одним из лидеров киноиндустрии. Питер изучил массу материалов, чтобы глубоко проникнуть в психику подростков. Попутно вскрылся его талант к документалистике, который предполагает много работы с разными источниками информации. В "Забытых кинолентах" (1995) он попробовал себя в необычном жанре мокьюментари — то есть псевдодокументальном кино. Телевизионный фильм рассказывал о вымышленном режиссере, совершившем важнейшие открытия киноязыка. Многие зрители приняли эти откровения за чистую монету, настолько профессионально все было сделано. Эксперты и знаменитости давали убедительные интервью в фильме, а архивные кадры выглядели предельно натурально. Чтобы добиться эффекта состаренной пленки, Джексон велел втирать в нее грязь, волочить ее по асфальту и даже поплевывать на нее. Можно было, конечно, сделать все это и цифровым способом, но, видимо, Питер искал не легких, а правдоподобных путей. Выход в мейнстрим В "Страшилах" (1996), триллере-комедии про привидения, Джексон стал активнее заигрывать с компьютерной графикой, вызывавшей у него большой интерес. Попутно он изо всех сил старался сделать фильм приемлемым для подростковой аудитории, чтобы достичь максимального охвата в прокате, но, как говорится, против натуры не попрешь. Картине все равно присудили рейтинг R, как слишком пугающей, что помешало ей собрать внушительную кассу. Зато Питер набрался опыта, чтобы поставить настоящий блокбастер. Вернее, сразу три блокбастера, снятых одновременно друг за другом в Новой Зеландии на протяжении 14 месяцев. Работа над трилогией "Властелин колец" отняла у Джексона шесть лет жизни. Картины собрали почти три миллиарда долларов, стали признанной классикой и принесли Джексону немало "Оскаров", включая награду как лучшему режиссеру. Мало каким произведениям удается выдать такое комбо с победами на всех фронтах.

Описание Со съемочной командой фильма "Властелин колец: Возвращение короля" во время вручения премии "Оскар", 2004 год © M. Caulfield/WireImage/Getty Images

Может показаться удивительным, как человек, снявший "Живую мертвечину", мог создать "Властелина колец". Однако если присмотреться, то все встанет на свои места: старый Питер никуда не делся, у него просто вырос бюджет. В его экранизации Толкина хватает жутких моментов со всевозможными чудовищами и расчлененкой.

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После невероятного успеха "Властелина колец" Джексону доверили ремейк "Кинг Конга" (2005) — его любимого фильма детства. Как это бывает, чувство меры Питеру от счастья отказало. В итоге режиссер разгулялся на целых три часа, но зато раздирание пасти динозавра в исполнении гигантской обезьяны удалось на славу. Нежданное путешествие Возможно, трилогия "Хоббит" (2012–2014) получилась менее убедительной, чем "Властелин колец", из-за того, что ее съемки носили спонтанный характер. Многие сцены запечатлевались на камеру без раскадровок и законченных сценариев, и Джексону приходилось сочинять на ходу. На подготовку к "Властелину колец" у режиссера ушло 3,5 года. "Хоббита" же он подхватил после того, как Гильермо дель Торо устал ждать запуска проекта. У Джексона практически не было времени, чтобы переформатировать постановку под свое видение и как следует все распланировать. Только на третьем фильме "Хоббит: Битва пяти воинств" Джексон понял, что заигрался, и взял паузу в несколько месяцев, чтобы понять, как вообще это снимать. Режиссура Джексона При несомненной тяге Джексона к фантастике он старается снимать так натуралистично и реалистично, что даже фэнтезийные пейзажи у него выглядят настоящими и полными деталей. Одна из режиссерских фишек Питера — это использование многочисленных ракурсов в одной и той же сцене. Он часто показывает события с разных точек зрения, запечатлевая происходящее из-под персонажей, сверху, набекрень и как еще только не. Как и Джеймс Кэмерон, Джексон сторонник новых технологий в кино. Правда, его ставки на прогресс оправдываются не столь удачно. Например, при съемках "Хоббита" Джексон ратовал за технологию 48fps. Студийные боссы разрешили ему ее использовать только при условии, что это не увеличит и без того нещадный бюджет. Поэтому Питер покрыл дополнительные траты из своего кармана, настолько он верил в эту затею. Вдвое увеличенное количество кадров в секунду давало небывалую плавность при движении камеры и чувство гиперреализма. Многие зрители, впрочем, посчитали, что этот эффект убивает дух кино, а картинка становится похожей на телевизионную, обнажая все шероховатости грима и компьютерной графики. На данный момент технология так и не прижилась.

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