Наш Дисней и Андерсен: как легендарный сказочник Владимир Сутеев создавал свои работы

Александра Валуцкая — о создателе персонажей мультфильма "Кто сказал мяу?" и иллюстраторе многих детских книг к его юбилею

Владимир Сутеев © Российская государственная детская библиотека

Его творчество знакомо каждому. Сказочник и художник на все времена, режиссер и сценарист, первопроходец отечественной анимации, заслуженный деятель искусств РСФСР, которого называют "советским Уолтом Диснеем", "русским Хансом Кристианом Андерсеном" — Владимир Сутеев по праву считается одним из мэтров детской литературы, иллюстрации и мультипликации.

Его герои и истории особенно отличаются светом и уютом, миром и добром. Сутеев придумал и нарисовал легендарных персонажей таких сказок, как "Мешок яблок", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок", "Под грибом" и т.д. Он иллюстрировал книги Корнея Чуковского и Самуила Маршака, а также произведения зарубежных авторов: например, "Приключения Чиполлино" — первое издание на русском, ставшее каноном в советской иллюстрации и мультипликации.

На заре анимации

Будущий художник родился в 1903 году 5 июля (120 лет назад) в семье врача, профессора Григория Сутеева. Владимир был амбидекстром, одинаково хорошо владел как правой, так и левой рукой. Художественный талант проявился у него довольно рано и ярко — уже в школьные годы Сутеев-младший оформлял плакаты для выставок и дипломы для победителей соревнований.

Недолго и без энтузиазма проучившись на инженера, Владимир Сутеев все же выбирает следовать за мечтой и в 1924 году поступает на художественный факультет Государственного техникума кинематографии. В тот же год при техникуме было основано Экспериментальное бюро мультипликации, организаторами которого стали пионеры советской анимации Юрий Меркулов и Николай Ходатаев. Сутеев сразу же загорелся идеей возродить в стране заброшенное после революции направление мультипликации и примкнул к команде бюро.

Вместе они создали первый советский полнометражный мультфильм "Китай в огне" (1925), вышедший в широкий прокат. Он представлял собой 50-минутную (немыслимая длина по тем временам) ленту в поддержку китайской революции. В картине также впервые в СССР использовалась технология альбомного метода.

Все, кто участвовал в создании фильма, — режиссер Иван Иванов-Вано, сестры Валентина и Зинаида Брумберг, Ольга Ходатаева, Сутеев — впоследствии стали настоящими звездами мультипликации. Их объединяла страсть к экспериментам, влияние атмосферы авангарда, желание открыть как можно больше в новом, еще никем не освоенном в стране виде творчества. ​"Молодые советские художники с самого начала увидели большие возможности искусства рисованного фильма. Уже в первых своих работах они постарались придать молодому искусству действенность и целеустремленность…" — вспоминал Иван Иванов-Вано о работе над "Китаем в огне".

Кадр из мультфильма "Улица поперек", режиссер Владимир Сутеев, 1931 год © "Межрабпомфильм"

Позднее в анимационное кино приходит звук — и здесь Владимир Сутеев вновь оказался на передовой. В 1931 году он создал первый советский оригинальный звуковой мультфильм "Улица поперек" — забавную ленту о правилах дорожного движения. В ней использовались передовые графические решения, смешные трюки, типажи прохожих, а также шумы и звуки, которые Сутеев с режиссером Львом Атамановым записывал на улице. Звуковая мультипликация давала молодым аниматорам бесконечное пространство для творческого поиска, игры и самовыражения.

По следам Диснея

В то время в нашей стране не было ни единого учебника по анимации — правила этого искусства создавались буквально на ходу. Наглядным пособием для Владимира Сутеева и его соратников стали ленты Уолта Диснея, которые знаменитый мультипликатор отправил организаторам Московского кинофестиваля в 1934 году.

Советские аниматоры были поражены работами мастера — плавной сменой кадров, пластикой и характерами персонажей, новыми технологиями, открытыми Диснеем. На волне этого интереса отдельные группы энтузиастов объединились в "Союзмультфильм", чтобы творчески переосмыслить наследие Диснея и создать свои ленты мирового уровня, которыми будут вдохновляться классики анимации от Хаяо Миядзаки до Юрия Норштейна. Сценарный отдел студии являлся неким интеллектуальным центром и местом встречи основоположников советской анимации.

Кадр из мультфильма "Дядя Степа", режиссер Владимир Сутеев, 1939 год © "Союзмультфильм"

В то же время начал работать на "Союзмультфильме" и Владимир Сутеев. "Дядя Степа" (первая экранизация поэмы Сергея Михалкова), "И мы на Олимпиаду", "Почему у носорога шкура в складках", "Муха-Цокотуха" — ленты, созданные Сутеевым, которые легли в основу самобытной традиции советского рисованного фильма.

Буквально на следующий день после сдачи "Мухи-Цокотухи" художник отправился на фронт — началась Великая Отечественная война. Сутеев был участником Белорусской операции, дошел до конца войны в звании лейтенанта. После 1945 года он сотрудничал с "Союзмультфильмом" в основном в качестве сценариста.

Добрый мир в картинках

Став асом в деле мультипликации, Владимир Сутеев перенес свое мастерство и в мир детской книги: его рисунки словно те же мультфильмы — с живыми персонажами, понятным сюжетом и добрым финалом. Художник всегда выходил за границы простого иллюстрирования текста и говорил с детьми через рисунок. Он умел нащупать важную для ребенка мысль, подать ее неназойливо и без дидактики. Первые понятия о добре и взаимовыручке, смелости и находчивости, честности и трудолюбии, заботе о близких и радости жизни — необязательно уметь читать, чтобы понять смысл сказок Сутеева. Таким образом, он изобрел в СССР жанр книжек-картинок, где рисунок больше не был лишь сопровождением текста, а сам вступал в диалог с читателем. Первая книжка "Две сказки про карандаш и краски" вышла в 1952 году и была отмечена положительной рецензией Корнея Чуковского.

"Своей доброй улыбкой Владимир Григорьевич мог осветить любое пространство, а его иллюстрации и сказки не имеют аналогов в мире: у него был особенный, неповторимый и всеми узнаваемый авторский почерк, когда мало слов, в основном — картинки", — рассказывала Наталья Атаманова, киновед и журналист, дочь ближайшего друга семьи Сутеевых, режиссера-мультипликатора Льва Атаманова.

Кадр из мультфильма "Кто сказал мяу?", режиссер Владимир Дегтярев, 1962 год © "Союзмультфильм"

Также по сюжетам и сценариям Сутеева продолжали ставить мультфильмы: "Мешок яблок", "Петя и Красная Шапочка", "Волшебный магазин" и уже упомянутые "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок", "Под грибом".

По воспоминаниям членов семьи Льва Атаманова, Сутеев продолжал рисовать, даже несмотря на слабое зрение и в пожилые годы. Незадолго до смерти он создал новые иллюстрации к книге Чуковского "У меня зазвонил телефон", сделав их более современными.

Сегодня же книги Владимира Сутеева переведены на 36 языков и выпущены в Венгрии, Германии, Франции, Норвегии, Мексике, Индии, Японии и других странах. Исключительное право на издание его книг в России принадлежит издательству АСТ, суммарный тираж выпущенных в последние 10 лет книг Сутеева составляет около 7 млн экземпляров.

Ленты, созданные им, как и книги, никогда не выйдут из моды. Ведь все мы родом из детства. Того самого, в картинках Владимира Сутеева, где всегда светит солнце, зеленеет трава и все хорошо кончается.