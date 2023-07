Красноярский вояж: что посмотреть и что поесть в столице Енисейской Сибири

Красноярск © Andrey Orekhov/ Shutterstock/ FOTODOM

Морозы, постоянно "черное небо", медведи, лапой достающие хариуса из Енисея, — давние стереотипы о Красноярске разбиваются о реальность, стоит только выйти из аэропорта имени Дмитрия Хворостовского и вдохнуть воздух, наполненный запахом кедров.

Паназиатский ресторан из закрытого города и возрождение кулинарной традиции Сибири

Первое, что я увидел на выходе из зала прилетов, — полноразмерный макет космического спутника "Экспресс". Он похож на обтянутый фольгой ящик с ложкой, но именно такие аппараты обеспечивают связь на большей части земного шара. Две трети гражданских российских спутников собраны в закрытом городе Железногорске под Красноярском. На мой взгляд, это многое говорит о местном промышленном потенциале — могучем, но не мозолящем глаза.

Сразу за дверями аэропорта меня встретили жаркие, как на южном курорте, объятия сибирского лета и Максим Антипов, владелец ресторанной группы "Сегун". Уроженец Зеленогорска (другого закрытого города), он сразу же повез меня показывать здешние красоты. За КПП, где документы проверяют барышни в форме при полном макияже, открылся идеально спланированный городок на 50 тыс. жителей, где каждый друг друга знает, все друг у друга на виду. К берегу реки Кан сбегают умытые улицы, на широкой набережной рассекают таежный воздух скейтеры. Здесь 13 лет назад Антипов открыл доставку суши, которая выросла в большую сеть паназиатских ресторанов "Сегун" по всему Красноярскому краю. Для того чтобы добиться высоких стандартов, привлекались повара с именем со всей страны, а на кухне со временем была построена интеллектуальная система, в которой все процессы связаны воедино: что экономит время, способствует придумыванию новых рецептов и выдержке стандартов качества.

Паназиатские блюда в ресторане "Сегун" © Владимир Гридин

В красноярском "Сегуне" нет и толики сибирского колорита, зато есть аутентичные и адаптированные к русскому вкусу блюда из Японии, Таиланда, Кореи, Китая и Вьетнама. Антипов объясняет, что еще совсем недавно визит в ресторан для местных жителей был особенным случаем и гости хотели получить максимально непохожую на их обычный рацион еду. Туристы, конечно, рады и поке, и роллам, и раменам, но с большим интересом присматриваются к икре хариуса, нельме или муксуну — знаменитым дарам северных рек; а также заслушиваются рассказами о магических силах сибирских шаманов.

О последних, кстати, можно многое узнать в Красноярском краеведческом музее, расположенном в особняке в египетском стиле на берегу Енисея (почти весь первый этаж занимает макет корабля казаков-первопроходцев, прибывших сюда в 1628 году для закладки Красноярского острога).

За местной же кухней едут в ресторан Tunguska, где шеф-повар Николай Бобров возрождает кулинарные традиции Сибири с их любовью к огню и дровяной печи, уделяет особое внимание местным красноярским продуктам, переосмысливая гастрономию уникального региона в современном ключе, показывая, какой может быть сибирская кухня сегодня.

Здесь стоит закусывать малосольным тугунком и другими северными рыбами — чиром, кижучем, ленком, нельмой, оранжевой (словно солнцем сияющей) икрой хариуса. Есть черные буузы с острой хакасской бараниной и тувинские чебуреки хуужуры с оленем и бараньим салом. Можно удивляться староверской пшенной пасте катанке и десерту "Береза-Береза", в котором все — и мороженое, и суфле, и гель, и чипсы — с запахом, вкусом и цветом березы. А можно заказать дегустационный сет "Ритуалы" — в течение восьми подач вас погрузят в тайны и тонкости ритуальных практик кочевников, христиан и северных народов. Покормить и укротить огонь, получить благословение предков, призвать птиц, поблагодарить духов и даже войти в небольшой транс — это захватывающее приключение, выходящее за рамки гастрономии, заканчивается обрядом инициации, обещающим обновленную жизнь.

Суслики, сибирский Моби Дик и блюда со связью с местной природой

После полумрака ресторана самое время отправиться на прогулку по городу. Первым делом пошли смотреть на… сусликов. Их колония заселила Татышев-парк на огромном зеленом острове посреди Енисея (одно из любимейших мест отдыха красноярцев). Здесь бегают, прыгают, катаются на велосипедах, роликах и прочем мчащим тело в пространстве, играют в волейбол, баскетбол и пинг-понг — и все это под свист сусликов, нарывших себе норы посреди клумб и газонов и деловито снующих по своим делам. Их принято кормить с рук, но маленькие животные все равно недоверчиво косят глазом: как бы чего не вышло.

На этом фоне даже не верится, что Красноярск возглавляет рейтинги городов с самым грязным воздухом. Что такое "черное небо", тут знают не понаслышке. В солнечные и безветренные дни над расположенным в низменности городом вырастает серая шапка смога — тут и выбросы металлургических предприятий, и дым угольных печей отопления, и просто пыль. Незамерзающий Енисей насыщает воздух влагой, и вредные частицы задерживаются над городом. Кстати, увидеть, почему не замерзает Енисей, исправно покрывавшийся льдом до 1960-х годов, можно в 50 км от города — это Красноярская ГЭС, вторая по мощности в России и седьмая в мире. Ее мощная дамба производит сильное впечатление, но красноярцы к ней давно привыкли, сейчас это одно из мест для пикников. Затопившее же почти 180 тыс. гектаров водохранилище называют "морем" и ездят на него кататься на парусных лодках.

Смотровая площадка "Царь-рыба" над Енисеем © Владимир Гридин

Дорога к ГЭС идет вдоль Енисея через Дивногорск, где с набережной открывается фантастический вид на скалистый противоположный берег реки. Неподалеку, в селе Овсянка, — на полпути к ГЭС — родился и жил писатель Виктор Астафьев. На Слизневском утесе устроена похожая на огромный балкон над Енисеем смотровая площадка "Царь-рыба" с огромным металлическим осетром. Туристы охотно фотографируются на его фоне, но, на мой взгляд, если проводить параллель между творчеством Астафьева и Германа Мелвилла, то этот памятник не енисейскому осетру так таковому, а сибирской версии Моби Дика — идее справедливого возмездия и мощи природы, коверкаемой человеком.

После загородного вояжа прошлись с экскурсией в наушниках от местной компании по самому центру купеческого Красноярска. Всего за час пешеходный аудиоспектакль провел нас по занятому своей жизнью городу и показал зажиточные особняки, первую аптеку (действующую с 1902 года), дал услышать, что исполняли в городском театре и как общались между собой достопочтенные господа за чашечкой вечернего чая, — и забавно, и познавательно, и поучительно.

Ассорти закусок в ресторане 0.75 Please: чипсы из сохатины, икра хариуса с кремом из огуречной травы, коппа из яка, брезаола из лося, карпаччо из марала © Владимир Гридин

Впечатления долгого дня закрепили в ресторане 0.75 Please. Под сводчатыми потолками купеческого склада в старинном кирпичном особняке разворачивает полотно своих историй Александр Кучеров, из лесника он вырос в шефа лучшего ресторана Сибири (официальный статус заведения по версии премии Where To Eat). Тартар из северной нельмы с морошкой в хрупких тарталетках с добавлением водорослей. Злаковый тост с тартаром из говядины, "присоленной" икрой сибирской стерляди. Мясной хлеб из зайца с солью из сушеных мухоморов и оленина с кедровой толкушей. Эта еда, в которой есть и история (личная и целого края), и связь с природой, и тонкое ощущение современной гастрономии, очень подходит большому краю, который только расцветает.