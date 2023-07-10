Не откладывай: итоги автопродаж первого полугодия и прогнозы на весь 2023 год

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© Сергей Карпухин/ ТАСС

Прошедший июнь стал первым за полтора года месяцем, когда продажи новых автомобилей в России вплотную приблизились к "досанкционному" уровню, а результаты всего первого полугодия даже превышают аналогичные прошлогодние показатели на 14%. Однако на растущий российский авторынок негативное влияние могут оказать и падение курса рубля, и повышение утилизационного сбора, и много еще чего…

Промежуточные итоги

Для начала — только хорошие новости. Рынок новых легковых автомобилей в июне продолжил рост: было продано 82,4 тыс. машин, что в 2,5 раза больше, чем год назад, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат" на основе данных "Электронного паспорта" (что является наиболее точными сведениями — отражает регистрации новых авто, а не отгрузки в дилерские центры). Так, июньские результаты на 14,2% лучше майских, когда спрос немного просел, вероятно, из-за длинных праздничных дней.

Если подробнее рассмотреть итоги первого полугодия 2023 года, то российский рынок уже вышел в плюс: продажи выросли на 14% (продано 401,6 тыс. машин против 352,1 тыс. за аналогичный период 2022-го), спрос на новые машины рос на фоне падающего рубля (покупатели побежали в салоны, пока не выросла цена) и появления на рынке новых моделей (например, Lada Vesta, которая вернулась в июне на рынок, сразу вошла в топ-10 продаваемых моделей).

Кстати, июнь для "Автоваза" в целом стал лучшим месяцем с начала года (как, впрочем, и для "Москвича"). Кроме того, продажи новых автомобилей подстегивали слухи о предстоящей индексации утильсбора, что неминуемо повлечет за собой рост цен на иномарки. И вот об увеличении утилизационного сбора на все легковые машины было объявлено в пятницу, 7 июля: ставки для легковых автомобилей с ДВС проиндексируют в 1,7–3,7 раза с 1 августа. Меньше всего (на 68,5%) они вырастут для машин с двигателями до 1 л и до 2 л — до 81,2 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно (с каждого авто). Для автомобилей с двигателем от 2 л до 3 л — втрое, до 844 тыс. рублей. Естественно, это скажется на конечной цене.

Возвращаясь к итогам продаж, отмечу: возможно, ряд потенциальных покупателей из числа тех, кто запланировал покупку машины на июль, август или сентябрь, поторопились и оформили сделку пораньше. Обычно в дачно-отпускной сезон на рынке мы наблюдаем затишье, а здесь, несмотря на то что на улице установилась по-настоящему летняя погода, июньские продажи показали рост.

Самые лучшие показатели продемонстрировали "Автоваз" (в частности, из-за выхода новой Lada Vesta) и китайские производители.

Lada Vesta: в июне продано 2,3 тыс. штук. Однако пока ей далеко до показателей Granta (15,9 тыс.). Хотя до весны 2022 года модели шли ноздря в ноздрю. В целом "Автоваз" за месяц реализовал 23,8 тыс. машин, что говорит о росте в три раза. Кстати, сам "Автоваз" оценил собственные продажи выше: продано 27,8 тыс. машин, а рост — в 3,7 раза. Здесь просто учтены и легкие коммерческие автомобили.

Самая популярная у нас иностранная марка — китайская Chery. Ее продажи за прошедший месяц выросли в 4,3 раза — до 10,1 тыс. автомобилей. В топ-10 рынка также вошли новые суббренды Chery — Exeed (3,1 тыс. машин, рост в 3,6 раза) и Omoda (почти 3,4 тыс. машин). Если сложить эти результаты, то получится почти 17 тыс. машин за месяц. На третьем месте по объему продаж в июне — тоже китайская марка — Haval (8,3 тыс. штук, рост в 5,2 раза). Далее идут: Geely (6,9 тыс. машин, рост в 4,2 раза) и Changan (3,5 тыс. штук, рост в 21,7 раза), Omoda (3,4 тыс.). Южнокорейская Кiа, которая на протяжении многих лет была в нашей стране самой популярной иностранной маркой, теперь только на седьмой строчке с результатом 3,1 тыс. машин за прошлый месяц. Еще скромнее показатели у компании Hyundai, которая в июне продала 2,6 тыс. автомобилей. Между ними — на восьмой позиции — премиальная китайская марка Exeed. Замыкает топ-10 Toyota — продано 2,4 тыс. автомобилей. С учетом того, что японская компания еще прошлой осенью официально заявила об уходе с российского рынка, а корейские давно прекратили производство в России, можно предположить, что подавляющее большинство этих машин было ввезено по схеме параллельного импорта. "Автостат" учитывает данные о продаже автомобилей, ввезенных в РФ в обход официальных импортеров (по параллельному импорту) — доля таких машин на рынке в последние месяцы составляла от 12 до 14%.

Топ-10 популярных моделей на нашем рынке (по итогам июня) выглядит так: Lada Granta (15,9 тыс. — в 4,7 раза больше, чем в июне 2022-го; рыночная доля составляет около 20%); китайский кроссовер Haval Jolion (4,7 тыс.), Chery Tiggo 7 Pro Max (4,5 тыс. шт.), Geely Coolray (3,3 тыс. шт.) и Omoda C5 (3,1 тыс. шт.). За ними две модели "Автоваза" — Lada Niva Legend (2,6 тыс.) и Lada Vesta (2,3 тыс.). Замыкает десятку премиальный кроссовер из КНР — Exeed LX (1,5 тыс.). Как вы видите, ни одного из числа бестселлеров прошлых лет от именитых европейских, японских или корейских производителей. Зато автомобили китайских марок по итогам первого полугодия заняли 45% рынка.

При этом к началу лета замедлились темпы роста в сегменте автокредитования, хотя в апреле и мае спрос на кредиты бил все рекорды. Впрочем, все же показатели сегмента — 85,8 тыс. автокредитов на сумму 128 млрд рублей — превышают даже уровни последнего "досанкционного" 2021 года. При этом динамика такая: если в апреле по отношению к марту сегмент автокредитования вырос на 10% в количественном выражении и на 13% — в денежном, то в мае по сравнению с апрелем — на 6% и 8% соответственно, в июне — на 5% и 8% соответственно. Тем не менее в банках на перспективы спроса на автокредиты смотрят оптимистично: продажи будут сопоставимы с уровнями 2021-го и превысят 1 трлн рублей по итогам года.

Кстати, средний размер автокредита в России достиг рекорда — он составил 1,3 млн и тем самым увеличился на 7% за первое полугодие.

Гадание на курсе

Пока на фоне валютных колебаний официальные цены на новые автомобили в июне оказались на удивление стабильными. Так, в прошлом месяце прайс-листы на свои модели изменил только отечественный "Москвич" (рост на 22–68 тыс. рублей). Увы, возможно, это не в последний раз. Даже на "Автовазе", где уровень локализации максимальный, не исключают, что вынуждены будут поднять цены на автомобили Lada — по причине падающего (по отношению к ведущим валютам) курса рубля. Ведь часть комплектующих по-прежнему закупается за рубежом.

Если даже курс рубля остановится на сегодняшнем уровне, автомобили вполне могут подорожать до 10%. Особенно это отразится на машинах, ввезенных официально из Китая или по параллельному импорту. Отечественные же автомобили находятся в более защищенном положении, и рост будет не таким значительным — думаю, в пределах 5%. Первая реакция рынка, как ожидается, будет негативной, но практика последних лет показала, что адаптация к новым ценам и новой реальности происходит за один-два месяца.

В связи со всем этим эксперты (в их числе и я) советуют не откладывать покупку автомобиля.

Рынок новых авто будет расти в любом случае. Это обусловлено низкой базой прошлого года — худшая в современной истории российского авторынка. По оценке аналитического агентства "Автостат", в случае благоприятного развития событий рост продаж автомобилей в 2023 году может составить 39% — до 870 тыс. штук. Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ) также в своем рыночном прогнозе на 2023 год говорит об увеличении этого показателя. Еще в январе предсказали, что по итогам нынешнего года продажи новых авто в РФ вырастут до 12% и составят порядка 770 тыс. штук. Сейчас в АЕБ надеются, что до конца года в стране будет реализован 1 млн машин (с учетом легких коммерческих).

С пробегом по жизни

Что же касается авто с пробегом, то время показало — в сложные времена этот рынок всегда показывает большую стабильность, чем рынок новых машин, и после падений восстанавливается быстрее. Так и сейчас: за пять месяцев 2023 года в РФ было реализовано 2,25 млн легковых машин с пробегом, что в 7,1 раза превышает объем продаж новых легковых автомобилей за такой же период. Иными словами, на один проданный новый автомобиль приходится семь подержанных. При этом вторичный рынок стареет: свыше 68% всех продаж — автомобили старше 10 лет (год назад было 66%). Цена сделки растет: средневзвешенная стоимость уже к началу июня достигла 980 тыс. рублей (плюс 11% с начала года).

По итогам пяти месяцев объем вторичного рынка увеличился на 24%. Так, Федеральная таможенная служба сообщила, что с января по июнь 2023 года через владивостокскую таможню физлицами было ввезено более 130 тыс. б/у автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последние годы внимание на вторичный рынок обратили и банки. Если лет пять назад взять кредит на автомобиль с пробегом было сложной задачей, то сейчас — повсеместная практика. Причем предложения со стороны финансистов представлены вполне привлекательные: например, в ряде банков увеличили срок автокредита с трех до семи-восьми лет (видимо, заметили: клиенты выбирают больший срок кредита, чтобы ежемесячно выплачивать комфортную сумму, так как рост доходов отстает от роста цен). Кроме того, многие дилеры и компании, которые специализируются именно на продаже авто с пробегом, предлагают клиентам различные пакеты наподобие "Программы помощи на дорогах" и гарантию на автомобиль. Причем годовой или даже трехлетний пакет гарантии можно получить на машину практически любой марки и модели в возрасте до 20 лет на момент оформления, с пробегом до 250 тыс. км.

Вторичный рынок будет расти быстрыми темпами и дальше. По базовому прогнозу агентства "Автостат" на 2023 год, объем вторичного рынка может составить 5,8 млн легковых машин (+18% к 2022 году). Не исключено, что при сохранении нынешних тенденций в ближайшее время эксперты свой прогноз пересмотрят — в сторону еще большего повышения.