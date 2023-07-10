Грибы и металлы в отношениях США и Китая: что показал визит Джанет Йеллен в Пекин

Министр финансов США Джанет Йеллен © AP Photo/ Amanda Andrade-Rhoades

Прилетев 6 июля в Пекин с официальным визитом, министр финансов США Джанет Йеллен из терминала для почетных гостей пекинского аэропорта "Шоуду" прямиком отправилась в популярный среди местных западников ресторан юньнаньской кухни "И цзо — и ван", что можно перевести как "Присел — и обо всем забыл". Оригинальные блюда провинции Юньнань (располагается на юго-западе Китая) настолько вкусны, что все остальное в этом бренном мире словно теряет при их аромате свою важность.

Расположились американцы не в отдельном кабинете, а в общем зале, где их, конечно же, сразу заприметили любознательные пользователи соцсетей. После чего и весь Пекин узнал не только о любви Йеллен к "домашней" китайской кухне, но и подробно ознакомился с тем, что она заказывала: рыбу на гриле с ванилью, рулетики из говядины с мятой, картофельные чипсы с квашеной капустой, обжаренные белые грибы, стейк под сливой в стиле города Дали... Причем грибочки особенно нахваливала и, по свидетельству владельца заведения, попросила четыре порции.

Эту тему после некоторой заминки, необходимой для согласования в инстанциях, подхватило и Центральное телевидение КНР.

К слову, я знаю этот ресторанчик — он в пяти минутах ходьбы от офиса пекинского представительства ТАСС. Грибочки там, действительно, весьма недурны.

Рассказ про поздний ужин главы американского Минфина можно было бы отнести к курьезам международного общения, но не все так просто с этими грибами.

Кулинария как средство дипломатического обольщения

Прошу прощения за невольный самопиар, но мне как автору книги о кухне и застольных традициях Китая, в которой "кулинарной дипломатии" посвящена целая глава, эта трапеза госпожи Йеллен совсем не видится простой. Это скорее очевидный месседж от американцев китайцам: мол, мы любим китайскую кухню, ergo (следовательно), любим и сам Китай. Поэтому и в общем зале присели, чтобы кто-нибудь из посетителей непременно сфотографировал и в соцсети заметку выложил. А грибочки четыре раза заказали, чтобы броскую деталь для обсуждения местным юзерам подкинуть.

И оно где-то как-то сработало.

Отголоски старой доброй школы патриарха американской дипломатии Генри Киссинджера: хочешь чего-нибудь добиться на Востоке — продемонстрируй внимание к культуре, традициям, обычаям, истории аборигенов. Сам Киссинджер, видимо, прежде чем к переговорам с Народным Китаем в начале 1970-х годов приступить, досконально изучил его историю и выучил все чэнюи (идиоматические выражения). Почитайте хотя бы его книгу "О Китае", изданную и в русском переводе. На этом фундаменте он и смог добиться сближения Вашингтона с тогдашним Пекином на антисоветской основе, использовать его в противостоянии с СССР в американских интересах.

Тут, конечно, большой вопрос, кто кого тогда использовал — Китайская Народная Республика вернула свое законное место в ООН, заставив США разорвать дипломатические отношения с испытанным союзником — гоминьдановским Тайванем. А потом, с конца 1970-х, в Китай потекли на той же платформе и американские капиталы, технологии, управленческий опыт... И еще через 10 лет Китай восстановил добрососедские отношения с Москвой, американцев не спросясь.

Но это не умаляет ценного дипломатического опыта старины Киссинджера — он до сих пор считается здесь "старым другом" Китая, достойным всяческого уважения.

Гнутся за металл

Джанет Йеллен, конечно, столь грандиозные цели в нынешний приезд не ставила. Но что-то американцам от китайцев надо.

Впрочем, отгадать эту загадку немудрено. Штатам, например, нужны металлы.

Пекин, раздраженный очередными санкциями Вашингтона, стремящегося ограничить ввоз в КНР полупроводников, ввел экспортный контроль над поставками за рубеж галлия и германия, как раз необходимых для производства чипов и некоторой другой высокотехнологичной продукции. Официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что товары, связанные с галлием и германием, "имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях". Она добавила, что международная практика вполне себе допускает введение контроля за экспортом подобных товаров. "Цель заключается в том, чтобы поддерживать национальную безопасность и лучше выполнять международные обязательства", — отметила представитель Минкоммерции КНР. Она тут же добавила, что этот контроль "не является полным запретом" на экспорт: субъекты, заявки которых соответствуют правилам, получат необходимое разрешение.

Но американскую и европейскую микроэлектронику залихорадило. Германий, например, используется в солнечных батареях и волоконной оптике. Галлий — для производства арсенида галлия (химического соединения, из которого можно производить радиочастотные чипы для мобильных телефонов и спутниковой связи).

По данным европейской отраслевой ассоциации Critical Raw Materials Alliance, Китай производит около 60% германия и порядка 80% галлия в мире.

Джанет Йеллен откровенно признала, что введение Китаем экспортного контроля в отношении галлия и германия может быть ответной мерой на аналогичные американские ограничения, которые затронули доступ Пекина к компьютерным чипам.

Она, естественно, всячески преуменьшала значение американских санкций и преувеличивала якобы несправедливый характер китайских ограничений. Не нравится американцам, очень не нравится, когда им кто-то хвост дверью прижимает.

"Я выразила обеспокоенность по поводу этих действий и сравнила их с действиями, которые мы предпринимали. Наши собственные действия являются узконаправленными, они призваны решать проблемы национальной безопасности, и неясно, являются ли действия КНР столь же узконаправленными в том, что касается решения проблем их национальной безопасности. Так что это та область, по поводу которой я выразила обеспокоенность", — отметила министр на встрече с американскими журналистами.

Уже не те

Но китайских собеседников эти аргументы, судя по всему, мало тронули.

Так, вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн заявил на встрече с американкой, что подобное чрезмерное акцентирование внимания на понятии национальной безопасности "не способствует нормальным экономическим и торговым обменам". Да и вообще Китай весьма обеспокоен санкциями и ограничительными мерами США. Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для создания благоприятной среды для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и не будут подвергать ненужному риску международные цепочки поставок товаров.

На этом стороны разошлись. Председатель КНР Си Цзиньпин американскую визитершу и вовсе не принял.

Можно сделать вывод, что напрасно госпожа Йеллен столько грибочков заказывала — Китай уже не тот, да и так дешево его не купишь.

Впрочем, она пообщалась с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, выслушав от него еще одну порцию нотаций о том, как надо вести себя на мировом рынке, где Китай уже выстроил свой большой павильон, полный самых разнообразных товаров, без которых западные купцы уже никак не обойдутся. "Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения, от того, смогут ли Китай и США правильно договориться, зависит будущее и судьба человечества", — констатировал китайский премьер.

Черную работу делает Европа

А как же обошлось в этот раз без обычных американских упреков в нарушениях прав человека в Синьцзяне, Тибете, где слова в защиту "статус-кво" в Тайваньском проливе и "свободы судоходства" в Южно-Китайском море?

Похоже, всю критическую повестку в отношении Китая Вашингтон решил переложить на своих европейских союзников. Вот и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País незадолго до своего несостоявшегося визита в Пекин посетовал, что отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах". Боррель считает, что данная ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает "неудобные дилеммы". Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса.

Возможно, из-за подобных и многих других критических по отношению к Китаю высказываний Пекин и отложил на неопределенный срок визит Борреля в страну. А может, и по другой причине. Ведь мог же, например, министр иностранных дел КНР Цинь Ган банально простудиться где-нибудь под кондиционером на фоне рекордной для этого сезона жары в Пекине.

В одном Боррель прав — Китай изменился. В любом случае Западу придется выстраивать новую дипломатию на этом направлении, приспосабливаясь и к новой китайской самоидентификации. Пора понять, что китайский лидер на недавней сессии Всекитайского собрания народных представителей не в третий раз был избран председателем КНР, а в первый раз стал во главе Китая, осознавшего свой статус великой державы, с новой внешней политикой, с принципиально обновленными вооруженными силами и с тесным партнерством с Москвой.

А грибочки западникам придется есть в любом случае, любят они их или нет, как и другие дары замечательной китайской кухни. Хотя бы для того, чтобы отбить непривычный привкус от китайской новизны.