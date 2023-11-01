1 ноября, 12:25
Мнение

Пакистан высылает афганских мигрантов: мера безопасности или рычаг давления на Кабул?

Руслан Бекниязов — о том, зачем Исламабаду депортировать нелегальных мигрантов

БЕКНИЯЗОВ Руслан
Старший корреспондент представительства ТАСС в Пакистане
Мигранты из Афганистана на границе Пакистана и Афганистана. EPA-EFE/ AKHTER GULFAM
Мигранты из Афганистана на границе Пакистана и Афганистана
© EPA-EFE/ AKHTER GULFAM

31 октября закончился установленный правительством Пакистана период, в рамках которого нелегально находящиеся на территории исламской республики мигранты (большинство из которых — около 1,7 млн человек — граждане Афганистана) могут добровольно покинуть страну. Предполагается, что по истечении этого срока, начиная с 1 ноября, к процессу депортации подключатся местные правоохранительные органы и службы безопасности.

Объявленное 3 октября и.о. министра внутренних дел Пакистана Сарфразом Бугти решение властей (и последовавшие за этим 5 октября пояснения официального представителя МИД страны Мумтаз Захры Балоч) спровоцировали волну спекуляций в СМИ о его причинах и возможных последствиях депортации. А также о том, сможет ли Исламабад в принципе реализовать эту инициативу.

Позиция Пакистана по поводу репатриации нелегальных мигрантов, несмотря на многочисленные призывы различных субъектов международного сообщества и критику со стороны Кабула, осталась неизменна. Решение федерального кабмина "соответствует внутреннему законодательству Пакистана, международным нормам и принципам" и "не направлено против представителей конкретной национальности".

За прошедший месяц страну добровольно покинули более 100 тыс. человек. В настоящее время на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) "Торхам" и "Чаман" наблюдаются километровые очереди из афганских переселенцев.

Несмотря на попытку отдельных западных СМИ представить ситуацию с депортацией в качестве свидетельства конфронтации Исламабада и Кабула, недавнее решение о повышении поверенного в делах Пакистана в Афганистане Убаида ур-Рехмана Низамани до полноценного посла более чем наглядно демонстрирует готовность исламской республики к продолжению взаимодействия с талибами (движение "Талибан" признано террористической организацией, запрещено в РФ). Исламабад поддерживает страну-соседа и на международном уровне. Например, 26 октября и.о. министра иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в расширенном составе в Бишкеке заявил, что "обеспечение стабильности в Афганистане является обязательным условием для сохранения мира и стабильности в регионе". Политик предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан, которая "может поспособствовать диалогу и существенно помочь афганским властям в преодолении экономических проблем и наращивании антитеррористического потенциала".

Чего же пытаются добиться в Исламабаде от Кабула?

Решение о депортации обусловлено интересами национальной безопасности и пассивностью Кабула, говорят эксперты. "Власти Пакистана уже давно обсуждают данный шаг, однако приступить к его практической реализации их вынудил резкий рост террористической активности в приграничных [с Афганистаном] районах, — сказала мне директор Центра изучения Афганистана, стран Ближнего Востока и Африки (CAMEA) при Институте стратегических исследований Исламабада (ISSI) Амина Хан. — Решение в основном обусловлено интересами национальной безопасности Пакистана". Согласно эксперту, "Исламабад недоволен неспособностью или нежеланием афганских талибов оказать пакистанской стороне содействие в предотвращении террористической деятельности группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП), а также имеет основания утверждать, что многие из нелегальных мигрантов из числа афганских граждан были уличены в поддержке ТТП".

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Власти Пакистана неоднократно призывали "Талибан" предпринять конкретные шаги по предотвращению использования афганской территории радикальными группировками, включая ТТП. Одним из последних стало заявление Джалила Аббаса Джилани, озвученное им в сентябре текущего года в интервью телеканалу TRT World на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик подчеркнул, что продолжающиеся нападения ТТП в исламской республике, координируемые из Афганистана, "создают много вражды между двумя странами".

По данным Пакистанского института исследования проблем мира (PIPS), опубликованным в докладе "Афганская перспектива Пакистана и варианты действий", с момента прихода талибов к власти в Кабуле (за период с августа 2021-го по апрель 2023-го) число терактов на территории Пакистана выросло на 73%. При этом в граничащих с Афганистаном провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва рост составил 81% и 92% соответственно. В докладе также отмечено, что сохранение такой тенденции оказывает негативное влияние на национальную безопасность страны и в связи с этим Исламабаду следует пересмотреть свою политику в отношении Кабула.

Кого депортировать, а кого оставить?

26 октября Сарфраз Бугти в ходе пресс-конференции обозначил, что власти исламской республики располагают данными о местонахождении нелегальных мигрантов. После 1 ноября таких иностранцев начнут задерживать и принудительно помещать во временные лагеря, организованные в приграничных зонах. Руководство провинций обеспечат репатриантов продовольствием и предоставят медицинскую помощь в случае необходимости, а также организуют транспорт для их возвращения на родину.

Эта мера затронет всех без исключения иностранцев, у которых отсутствуют разрешающие пребывание в исламской республике документы, например виза или свидетельство о регистрации (Proof of Registration Card).

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Вместе с тем следует отметить, что некоторые из афганских беженцев, не имеющих этих документов, все же останутся в Пакистане — в рамках действующих договоренностей с США и странами НАТО о предоставлении временного убежища лицам, сотрудничавшим с западными диппредставительствами и компаниями, которые действовали в Афганистане до прихода талибов к власти. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), до 20 тыс. афганцев сейчас участвуют в программе Р2 (переезда в Соединенные Штаты граждан Афганистана, работавших на американцев до захвата власти в Кабуле талибами 15 августа 2021 года).

Проблемы мигрантов в Пакистане

При этом после объявления о начале процедуры депортации участились случаи превышения полномочий местными правоохранительными органами в отношении афганских граждан, проживающих в Пакистане. В середине октября консул "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Карачи Абдул-Джаббар Тахари заявил афганскому телеканалу TOLO News, что не менее 500 граждан Афганистана оказались задержаны полицией исламской республики, несмотря на наличие необходимых документов. Дипломат также указал на попытки вымогательства у беженцев взяток. "Полицейские останавливают их [афганских беженцев] и вымогают взятки. В случае отказа платить деньги происходит задержание", — отметил Тахари. Об аналогичных случаях также сообщали другие пакистанские и иностранные СМИ.

Депортированные граждане Афганистана могут столкнуться с репрессиями и на родине. "Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, по возвращении в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушений прав человека, включая произвольные аресты, задержания, пытки, жестокое и иного рода бесчеловечное отношение", — отмечается в заявлении УВКБ ООН, опубликованном 27 октября. Там считают, что с подобными угрозами могут столкнуться "общественные активисты, журналисты, правозащитники, бывшие государственные деятели и сотрудники сил безопасности, а также женщины".

Отмечается, что массовые депортации неизбежно приведут к ухудшению острого гуманитарного кризиса в Афганистане, который сталкивается с разрушительными последствиями серии землетрясений, произошедших в провинции Герат ранее в этом месяце.

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Как заметила в беседе со мной Амина Хан, "к решению данного вопроса следует подходить прагматично. УВКБ ООН, несомненно, должно оказать содействие властям Пакистана в процессе репатриации афганских граждан и в то же время предоставить необходимые средства правительству Афганистана, чтобы оно смогло обеспечить условия для размещения своих граждан".

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 2 млн граждан Афганистана проживают в Пакистане без каких-либо документов. Из них около 600 тыс. человек перебрались в исламскую республику после прихода талибов к власти у них на родине. 

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Теги:
АфганистанПакистан
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