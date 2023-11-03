Концентрация талантов и яства первых сибирских губернаторов: чем интересен Тобольск

Тобольский кремль © Владимир Гридин

Идея для длинных ноябрьских выходных — отправиться в Тобольск. Древний город, который долгое время был столицей Сибирского края, способен заворожить белокаменным кремлем, невероятной архитектурой и историей. Сами собой из плотного воздуха местной истории возникают фигуры Дмитрия Менделеева, Петра Ершова, Александра Алябьева и даже Робинзона Крузо!

Из XVI века

Слова "первый в Сибири" — это про Тобольск. Первый каменный дом, первый каменный собор, первый губернатор, первый музей, первая сибирская монета — это все здесь, на небольшом пятачке у слияния рек Тобол и Иртыш. В конце октября 1582 года ватага атамана Ермака пришла сюда и заняла без боя столицу Сибирского ханства — Искер (Кашлык). После череды стычек и гибели Ермака из Москвы в Сибирь отправили воевод с казаками и стрельцами. Один из них, Данила Чулков, и основал в 1587 году Тобольск.

Примерно век город вместе со всем краем был в стороне от важных дел. Смутное время откликнулось в нем разве что ссылкой угличского колокола, набат которого вызвал возмущение среди жителей Углича после кончины царевича Дмитрия. В 1892 году, через 300 лет, его амнистировали и вернули на родину, но и сейчас в Тобольске у архиерейского дома на территории Софийского собора можно видеть колоколенку, на которой он отбывал наказание.

Памятник Семену Ремезову © Владимир Гридин

При Петре I (а он не только прорубил окно в Европу, но и решил восточные окраины государства осваивать) для "представительной внешности" построили Приказную палату и Гостиный двор. Вместе с Софийским собором они составляют основные здания Тобольского кремля, который достраивался и перестраивался много раз, но почти до конца XX века оставался едва ли не единственным архитектурным ансамблем верхнего города. Каменный кремль построен прежде всего благодаря усердию Семена Ремезова, настоящего человека русского Возрождения. Солдат, иконописец, чертежник, картограф, историк, писатель, он ездил в Москву, где в Оружейной палате обучался "строению каменных дел", и возвратился через несколько месяцев, чтобы в 80-е годы XVII века возвести Тобольский кремль. Среди прочего по его проекту построена и Рентерея: длинное здание, в котором веками хранились тобольская казна и ясак. Рентерея является надвратным строением Дмитровских ворот кремля над Прямским взвозом — Ремезов их задумывал как триумфальную арку памяти Ермака и других покорителей Сибири.

И сейчас, следуя длинным мощеным булыжником коридором между высоких подпорных стен, а потом спускаясь по деревянной лестнице от Рентереи в нижний город, можно ощутить себя во временах Ремезова. Впечатление еще больше усилится, если накануне посмотреть фильм "Тобол", в котором история круто замешана с вымыслом, но ярко выписаны характеры и самого Ремезова, и первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина. Заодно пристальнее всмотритесь в окружающих, вдруг кого узнаете: во время съемок полгорода засветилось на экране в массовых сценах.

Яства первых сибирских губернаторов

Перелистать страницы истории города можно, не только разглядывая строения снаружи. В ресторане "Дворцовая", который занимает флигель Дворца наместника Сибири в Тобольском кремле, подают гастрономический сет "Сибирь. Во власти вкуса". Это настоящее путешествие сквозь время. Сет рассказывает о первых сибирских губернаторах, ярких событиях и тайнах.

Муксун с соусом из квашеной капусты и огурцом — часть сета в ресторане "Дворцовая" © Владимир Гридин

Нельма на рисовом хрусте с красной икрой, клюквенный ржаной тартин с маслом из жира осетра и березовым сиропом, муксун с соусом из квашеной капусты и огурцом, мясной пирог, говяжье ребро с соусом из жженого лука и кремом из батата, сливочный крем с клюквой и кедровым орехом — за каждым блюдом встает фигура одного из властителей Сибири, а вместе с ними — история их времени. При раскопках на территории дворца были найдены осколки фарфора XVIII века с бело-голубым рисунком. Сет подают на посуде, которая максимально похожа на него, так что удается воссоздать довольно точно антураж ужина тех времен.

Экскурсия с чаепитием

До 1970-х Тобольск жил внизу, на берегу Иртыша, сейчас это городской район Подгора. Здесь были и речной порт, и торг, и дома купцов, и магазины с лавками, и школы с церквями. И если сам факт основания Тобольска в XVI веке не вызывает особого удивления, цифры все-таки вещь абстрактная, то встреча с первым каменным домом города, обветшавшим, но все еще стоящим с момента постройки (около 1760 года), впечатляет реальным контактом с далеким прошлым. К 2030 году в Доме купцов Володимировых планирует обустроиться департамент городской среды Тобольска, планируется восстановить и все соседние старинные здания в нескольких кварталах древнего ядра города. Стоит ожидать, что где-то будет книжный магазин, где-то — кафе, где-то — сувенирная лавка.

Дом губернатора © Владимир Гридин

В самом центре реконструкции сейчас дом губернатора. Помимо того, что здесь в разное время бывали декабристы и петрашевцы, Григорий Распутин и художник Василий Суриков, славу свою этот дом сейчас стяжает как место пребывания семьи Николая II в революционные годы. В комнатах дома устроена экспозиция, посвященная царской семье. На экскурсиях "Теплые истории" устраивают чаепитие с круассанами, рассматривают снимки семьи и образцы меню завтраков, которые готовили для нее здесь. Из сложной темы получился самый посещаемый здесь музей, а сам Тобольск многие величают как "город, который не убил царя".

Концентрация талантов

Но и без царской семьи Тобольску есть чем гордиться. Здесь родился композитор Александр Алябьев, сочинивший знаменитый романс "Соловей". Герой войны 1812 года, он вернулся сюда в ссылку, организовал симфонический оркестр "казачьей музыки", нес послушание регента в церкви, перед которой ему теперь установлен памятник. Можно предположить, что Алябьев наверняка встречался с Иваном Менделеевым, бывшим тогда директором тобольской классической гимназии. В ее стенах в это время воспитывался будущий писатель Петр Ершов, которому предстояло сочинить сказку "Конек-Горбунок" и самому стать директором тобольских училищ и преподавателем у Дмитрия Менделеева, сына своего бывшего директора, ставшего знаменитым химиком и составителем периодической таблицы химических элементов.

Удивительность такой концентрации талантов отмечает английский писатель Даниель Дефо. Во второй, малоизвестной в России части "Робинзона Крузо", в которой его герой проводит суровую сибирскую зиму в Тобольске, он отмечает: "Всего замечательнее было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране… Неудивительно: Тобольск служит местом ссылки государственных преступников; он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных… Я познакомился с несколькими аристократами и не без приятности проводил с ними долгие зимние вечера".

Ссыльные Тобольска — отдельная тема для разговора с местными жителями, ведь совсем недавно город был, можно сказать, и тюремной столицей. Об этом напоминает Музей сибирской каторги и ссылки в бывшем Тюремном замке буквально в трех шагах от кремля. С 1855 по 1989 год это была знаменитая сибирская "крытка", где заключенные не видели неба и солнца, на окнах были особые "намордники", мешавшие определить местонахождение, а на работы заключенные выходили по подземным ходам. Все это можно увидеть сейчас в рамках экскурсии. А вот бывшие сидельцы, говорят смотрители, ностальгией не страдают и возвращаются сюда крайне редко.

Вид на Дворец наместника из нижнего города © Владимир Гридин

Тобольск из тех городов, что сейчас называют малыми. Здесь живет около 100 тыс. человек, обойти его можно часа за два с небольшим. В старом центре, под горой, запросто можно увидеть коз или корову, которых хозяева отпустили пастись, а вечером загонят на подворья. Одно из лучших городских кафе, Dolce Vita, находится на первом этаже обычной пятиэтажки в спальном районе, где туристу вообще не придет в голову искать место для обеда. А местным не приходит в голову искать другое место для вкусного перекуса, ведь здесь уже 16 лет кормят так, чтобы было не стыдно, — город-то маленький. Здесь вполне в рамках привычного прогуляться поздним вечером по малолюдному центральному проспекту, чтобы полюбоваться огнями иллюминации в виде перьев сказочной ершовской жар-птицы на водонапорной башне у стен кремля.