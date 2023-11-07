Местные выборы в Молдавии: власти провалили экзамен избирателей

© AP Photo/ Aurel Obreja

Прошедшие 5 ноября в Молдавии местные выборы принесли неутешительные результаты правящей здесь Партии действия и солидарности (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. По предварительным данным, которые озвучил ЦИК, она потеряла доверие почти половины избирателей, которые голосовали за нее два года назад. Кандидаты от власти проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов страны, в числе которых Кишинев и три других крупнейших — Бельцы, Оргеев и Кагул. Также правящая партия не получила большинства во всех районных советах и вынуждена будет создавать там коалиции.

Провалы власти

Руководящие круги не скрывали, что исход выборов должен отразить движение политического мейнстрима в стране, население которой, по опросам социологов, расколото в симпатиях между Россией и ЕС. "Речь идет о проевропейском выборе, так как голосование совпало с процессом открытия переговоров о членстве республики в Евросоюзе", — пояснил спикер парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу. А Санду предупредила, что голосующие неправильно города и села "не получат финансирование от европейских партнеров".

Выборы также должны были показать реальную популярность политиков и партий перед предстоящей осенью будущего года президентской гонкой и парламентской кампанией 2025 года. Накануне голосования почти все социологические опросы показывали, что у ПДС практически нет шансов повторить успех двухлетней давности. С того времени уровень жизни в стране катастрофически обвалился — цены на газ, электроэнергию, бензин, дизельное топливо, продукты питания и услуги выросли в разы, граждане платят за них намного больше, чем в ЕС, России и странах СНГ. Инфляция достигла рекордной за последние 20 лет отметки в 30%. Не добавил популярности и проводимый властями курс на разрыв с Россией и СНГ, милитаризацию страны и сближение с НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету. Против такой политики, по опросам, высказывается большинство населения.

Правящая партия вину за свои неудачи возложила на украинский конфликт и "агрессивную политику России", которая, как они утверждают, спровоцировала энергетический кризис в Европе. Правительство даже похвасталось гражданам, что избавило страну от зависимости от "Газпрома", заключив контракты на закупку газа в Греции. Однако вскоре выяснилось, что и греки закупают газ у российского концерна. А руководство "Газпрома" со своей стороны подтвердило, что регулярно получает заявки на поставки газа из Кишинева и исправно выполняет их.

"Мы потребляем тот же российский газ, только через посредника и по тройной цене. И сами выбрали формулу расчета на переговорах с "Газпромом", которая зависит от котировок биржи. Россия приняла наши условия, но в Кишиневе не ожидали, что все так обернется", — пояснил бывший заместитель министра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Расправы с оппонентами

Не принесла ощутимых результатов и широко разрекламированная борьба с коррупцией, на волне которой Санду и ее партия пришли к власти. Выяснилось, что усилия здесь свелись в основном к преследованию политических противников. За пару недель до выборов Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт о незаконном отстранении от должности генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло. Два года назад он выступил с заявлением о причастности к хищению из молдавских банков $1 млрд некоторых руководителей страны и их родственников. После чего был спешно арестован на основании публикаций в СМИ десятилетней давности, но эти обвинения не доказаны до сих пор. Стояногло назвал свое дело "политическим" и рассказал журналистам, что Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров оппозиционных партий, в том числе бывшего президента и лидера Партии социалистов Игоря Додона. А также хотела установить контроль над прокуратурой и юстицией.

В подтверждение своих заслуг Санду и ее соратники в режиме нон-стоп штампуют фотоотчеты с зарубежных вояжей, встреч с западными лидерами, саммитов и конференций. Утверждая, что эта активность сопровождается увеличением финансовой помощи со стороны Запада. Однако щедрые комплименты и обещания внешних партнеров пока не привели к заметному улучшению положения дел в стране.

"Сообщается, что западные страны только за последние два года передали Молдавии в виде кредитов и грантов более полутора миллиардов евро. Но куда делись эти деньги — непонятно. О серьезных и настоящих инвестициях речи пока нет", — считает глава Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев.

Протесты оппозиции

На этом фоне в прошлом году в Молдавии начались массовые протесты, организованные оппозиционной партией "Шор", участники которых требовали отставки главы государства и правительства — их обвиняли в неспособности справиться с экономическим кризисом. Санду со своей стороны обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий силовым структурам, после чего полиция разогнала организованный протестующими палаточный городок у парламента. А Конституционный суд (КС) по предложению правительства объявил вне закона партию "Шор". Власти запретили десятки оппозиционных телеканалов и изданий, против критикующих ее политиков завели уголовные дела, начались аресты. В их числе оказался Додон, которого задержали летом прошлого года, обвинив в государственной измене, незаконном финансировании, коррупции и других тяжких преступлениях. Но, как и в случае с генпрокурором, ни одно из них до сих пор не доказано.

Летом этого года по предложению Санду в стране был учрежден Центр борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого будет направлена против "информационных атак из России" и "изменников родины", блокирующих курс властей на интеграцию в ЕС. Оппозиция назвала этот центр прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, указав, что конституция страны запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной. Главой государства также презентован проект Стратегии национальной безопасности, в которой одной из главных угроз также объявлена Россия.

Как считают местные политологи, с которыми я беседовал, на результат выборов повлияло и то, что за два года у власти Санду и ее партия не сумели наладить диалог с другими партиями, в том числе проводящими проевропейский курс. А с рядом политических формирований левого толка — социалистами, коммунистами, партиями "Шор", "Возрождение", "Шанс" — партия власти находилась в открытой конфронтации, обвиняя их в связях с Москвой.

Предвыборный скандал

Кульминацией этого противостояния стал громкий скандал, когда за день до голосования власти сняли с гонки кандидатов оппозиционной партии "Шанс", в которую перешли многие активисты запрещенной партии "Шор". Причиной стали ее растущие рейтинги — весной кандидат от "Шор" Евгения Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии. Санду объявила голосование сфальсифицированным, в ЦИК автономии нагрянули молдавские прокуроры с обысками. Но за Гуцул заступились депутаты Народного собрания (парламента) автономии, которые утвердили ее избрание, и Кишиневу пришлось отступить. Чтобы избежать повторения этой истории, парламент Молдавии вопреки рекомендациям Венецианской комиссии спешно принял поправки в избирательный кодекс, запрещающие баллотироваться в течение пяти лет мэрам и депутатам разных уровней от партий, которые были признаны незаконными.

Поводом к снятию с выборов "Шанса" стало представленное за день до голосования заявление главы Службы информации и безопасности (CИБ) Александра Мустяца о ее финансировании представителями партии "Шор" и российских спецслужб. Глава спецслужб также сообщил об очередном закрытии телеканалов и 31 интернет-портала. В этот список вошли и сайты ТАСС, радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца" и других российских СМИ.

Хотя Мустяца сказал, что передаст собранные с помощью коллег Украины, Румынии и США данные на рассмотрение прокуратуры и ЦИК, уже через пару часов премьер республики Дорин Речан заявил, что комиссия по чрезвычайному положению при правительстве решила аннулировать регистрации кандидатов "Шанса". Сделано это было вопреки постановлению парламента, который продлевает ЧП уже второй год, — в нем написано, что этот режим "не затрагивает организацию и проведение выборов".

Мошеннические выборы

О нарушениях на выборах заявили и международные наблюдатели. "Мы обеспокоены широким использованием исполнительной властью условий ЧП для запрета на участие в выборах многим кандидатам в последний момент, а также блокирования работы СМИ", — заявила на пресс-конференции глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер. Она призвала власти пересмотреть широкие полномочия комиссии по ЧП.

Действия властей раскритиковала оппозиция и представители общественности. "Это самая мошенническая и недемократическая избирательная кампания в истории Молдавии", — заявил бывший премьер Владимир Филат, возглавляющий Либерально-демократическую партию, которая была ядром правящей проевропейской коалиции с 2009 по 2016 год. По иронии судьбы именно он дал старт политической карьере Санду и Речана, назначив их министрами в свой кабинет. Филат сообщил о давлении на глав местных администраций, которых "либо запугивали, либо подкупали", заметив при этом, что молчание послов США и ЕС "делает их соучастниками этих злоупотреблений". К главам дипмиссий обратился с открытым письмом и бывший президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, в нем он назвал действия властей "растаптыванием конституции". А экс-премьер Ион Кику выразил убежденность, что "Речан сядет в тюрьму за это решение, которое является преступлением против государства, не имеющим срока давности". По мнению же Додона, решение о снятии с выборов партии "Шанс" было скоординировано с послами западных стран, которые продемонстрировали гражданам Молдавии "коррупцию под европейским флагом".

"Санду и правящая партия действуют не в интересах граждан Молдавии, а продвигают интересы своих кураторов в США и ЕС, к которым недавно добавилась и Украина. И эти кураторы сделают все, чтобы они остались у власти, предоставив им на предстоящих выборах президента и парламента политическую и финансовую поддержку. Вопрос, выгодно ли это молдавскому народу? По-моему, местные выборы, которые власти с треском провалили, дали на это четкий ответ. Я убежден, что молдавский народ не желает, чтобы наша страна в ущерб своим интересам втягивалась в военный конфликт и ссорилась с Россией и партнерами по СНГ", — сказал Додон.

По мнению молдавского политолога Яна Лисневского, итоги выборов показали, что правящая партия, пренебрегая буквой закона и демократией в политических целях, скомпрометировала не только себя, но и идею европейской интеграции, которую она продвигает.

"Молдавия стала страной парадоксов, где возможно все, так как у нас сейчас один институт власти — комиссия по ЧП. Не существует ни парламента, ни других институтов. Где гарантии, что власти, которые проигнорировали решения ЕСПЧ, Венецианской комиссии и других европейских структур, не придумают еще какой-то выход. Например, та же комиссия по ЧП отменит выборы президента. Или Конституционный суд, как это уже было, изменит процедуру избрания главы государства, которого снова будет выбирать парламент", — сказал Лисневский. Он также считает, что у Санду, которая, судя по опросам, сохраняет относительно стабильный рейтинг, пока нет больших проблем для переизбрания в будущем году, в том числе и по той причине, что ее оппозиция раздроблена и пока не способна выдвинуть единственного контркандидата, который может отобрать у нее победу.