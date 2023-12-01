Специальное меню и иммерсивный театр: чем рестораны удивят нас на Новый год

Ресторан "Кафе Пушкинъ" © Донат Сорокин/ ТАСС

Новый год в году один, а идей, как развлечь своих клиентов, у ресторанов, кажется, бесконечно много. Или нет? Посмотрим на подготовку к празднику с точки зрения ресторанного бизнеса — будет интересно.

Чего мы хотим от праздника?

"Праздник к нам приходит всегда с Новым годом" — маркетологи десятилетиями приучали нас ждать чудес и волшебства на новогодние праздники. И не без успеха. Например, в супермаркетах уже несколько недель продают елочные гирлянды и игрушки, праздничный декор, чтобы создать атмосферу приближающихся праздников. Ее научились создавать и в ресторанах.

Фасады самых популярных из них уже не первый год украшают праздничные инсталляции. И это не только еловые гирлянды, елочные шары, красные бархатные банты и иллюминация. Заимствуя опыт оформителей праздничных витрин дорогих универмагов со всего мира, рестораторы нанимают художников и декораторов, чтобы создать незабываемые праздничные образы. Тему года Дракона, например, обыгрывает китайский ресторан Mr.Lee. Ярко раскрашенные светящиеся фигуры собак фу (символов удачи, благополучия и счастья) и будто застывший в полете дракон (олицетворение доброго начала) привлекают внимание десятков горожан. Тему тепла и уюта зимних праздников выбрала кофейня OMG, которая укутала свой фасад в гигантский шарф цвета маджента.

Все это, конечно, удивляет и радует, но не исключает противоречия. Да, с одной стороны, нас стремятся удивить, а с другой — праздник остается все тем же, и ожидания от него не слишком меняются.

Дотянуться до звезд

Сказочный блеск и сияние, гламур и роскошь, сбывающиеся желания, Золушка, превращающаяся в принцессу, — чудеса жизненно необходимы для нас хотя бы раз в год. И новогодняя ночь в ресторане их исправно поставляет. Во-первых, уже сам факт того, что встречаешь главную ночь года не в знакомых до мелочей домашних интерьерах, а в большой и шумной компании незнакомцев в непривычном, но комфортном месте, будоражит кровь. Хочется выглядеть лучше, наряжаться, производить впечатление, флиртовать, наконец! Во-вторых, большие рестораны не скупятся на праздничную программу, и пока вся страна смотрит новогодние огоньки, для вас выступают артисты А-списка.

Маша Шумакова, директор по маркетингу группы ресторанов Maison Dellos, отмечает: "Некоторые наши друзья-партнеры говорят, что Новый год живет на Тверском бульваре, и нам это очень нравится. Maison Dellos — это всегда про волшебный мир и сказку. Мы удивляем масштабом и радуем гостей безупречным качеством, которое держим уже не одно десятилетие. В "Турандот" со дня на день приедет шестиметровая елка, а рядом с ней, в галерее, пройдет выставка еще около десяти елей в самых разных стилях. В новогоднюю ночь — балет "Щелкунчик", а также всеми любимые исполнители — Валерия и Сергей Лазарев. В "Кафе Пушкинъ" уже практически не попасть в декабре, это традиция для многих-многих семей и дружных компаний, поэтому бронирование начинается еще с октября. 31 декабря гостей встречает Татьяна Буланова".

Сосо Павлиашвили поет в "Магадане" на Красном Октябре, оркестр Дедов Морозов и группа "Жуки" развлекают гостей в ресторане Modus, Теона Контридзе зажигает в Buono — в новогоднюю ночь звездных концертов дадут больше, чем за целый месяц!

Праздник — главный тренд

Развлекательная часть праздника выбирается исходя из концепции заведения и его целевой аудитории, рассказывает управляющая рестораном Sixty Алена Сотникова. Заведение находится в одной из башен "Москва-Сити", что, по ее словам, обязывает их "оставаться на высоте и шагать в ногу со временем". Поэтому совсем не удивительно, что в новогодней программе Sixty значится выступление Кати Лель, чей хит "Мой мармеладный" недавно стал международным трендом и завирусился в TikTok.

Говоря о трендах новогодней вечеринки — 2024, Сотникова добавляет: "Тренд этого года — сам факт празднования новогодней ночи. Об этом говорит количество предложений от ресторанов и ночных клубов, чего по разным причинам не наблюдалось в последние годы". И не только предложений, но и их востребованность.

Приготовление салата оливье в ресторане "Dr. Живаго" © Антон Новодережкин/ ТАСС

Любопытно, но раньше всех закрыли бронирования праздничных ужинов самые популярные рестораны русской кухни — "Dr. Живаго" с программой в традиционном стиле (оливье, Дед Мороз с подарками, шампанское под бой курантов и танцы) и "Матрешка", где поют цыгане из театра "Ромэн", а оркестр "Русский стиль" играет на домбрах и балалайках рок-хиты. Тренд на патриотичность налицо.

Любите ли вы театр?

С "Щелкунчиком" все понятно: 31 декабря его увидят немногие. Зато пересмотреть "Иронию судьбы" сможет каждый. А некоторые даже примерят на себя ее сценарий. Ресторан Ruski устраивает интерактивный праздник по мотивам фильма. Часть ресторана станет парилкой, где началось новогоднее приключение Жени Лукашина, желающие споют с Надей "Вагончик тронется…", и все получат забавные подарки в духе фильма: веники для бани, шапки для парения, воблу в газете.

Красочный перформанс в антураже античного Олимпа с богинями, играющими на арфах и флейтах, иммерсивные сюжеты по мотивам древнегреческих мифов и специальное меню от бренд-шефа Леонида Иванова и шеф-повара Инвера Тлехуча предлагает ресторан "Пафос". Тут точно каждый почувствует себя жителем Олимпа, спустившимся на грешную землю, чтобы в зажигательном ритме сиртаки бить тарелки и загадывать при этом желания.

Интерактивность, вовлеченность, театральность — так или иначе все это проявляется в любом новогоднем застолье. И не говорите, что никогда не играли в фанты или не участвовали в конкурсах Деда Мороза. Совсем другой уровень демонстрирует гастрономический театр Svet. Театральная постановка, объединившая философию Данте и загадочную атмосферу романов Агаты Кристи, объемный звук, проекционное световое шоу, живой вокал и особенный гастрономический сет в стиле нордической кухни — все вместе производит несомненное впечатление. Объединив кухню и театральное искусство, Svet предлагает альтернативу для тех, кто ищет особенный опыт во время зимних праздников.

Тихая роскошь

Никуда не спешить, просто наслаждаться — кто-то назовет это hygge, кто-то — тихой роскошью. Сфотографироваться на фоне наряженных елок, посидеть около потрескивающего камина, полюбоваться блеском витражей, сиянием хрусталя и насладиться мелодичным звоном бокалов с шампанским в компании близких — даже этого хватит для теплой улыбки и приподнятого настроения. Просто признаем, что театрализованные программы, громкие шоу, розыгрыши, хороводы и вот это все — не для нас, и Новый год сразу заиграет другими красками — и из шумного карнавала превратится в элегантную спокойную ночь.

Примерно так описывает концепцию новогоднего ужина управляющий ресторана "Белуга" Михаил Артюхин. "Уникальный вид на исторический центр, Красная площадь, Исторический музей, заснеженный город. У нас, как правило, виден салют. Ну и неотъемлемые атрибуты — это русская кухня, черная икра, шампанское и водка. За этим к нам и приходят наши гости. Часть из них — экспаты, те, кто приезжают в Россию на зиму и встречают у нас Новый год. Ну и гости столицы, конечно же. Те, кто приезжает в Москву встретить новогоднюю ночь. Для них новогодняя ночь в "Белуге" — возможность прикоснуться к самому сердцу города и действительно красивому и изысканному празднику".

Ресторан Erwin Pavilion © Артем Геодакян/ ТАСС

Такой же камерный Новый год ждет гостей Erwin Pavilion в узнаваемом особняке на Патриарших прудах. Икра, морепродукты и шампанское при этом остаются важными атрибутами стола.

Оливье, икра, "Мимоза"

Выбирая ресторан для новогодней ночи, мы прежде всего оцениваем меню, которое входит в билет. Для кого-то определяющим становится обилие еды в течение вечера, кто-то обращает внимание на количество алкоголя: "Бокал игристого — разве это Новый год?" Кое-где привычное застолье с большим разнообразием традиционных закусок на столе сменяют сеты из шести-восьми подач, что дает разнообразие, при этом блюда сбалансированы по весу и сочетаемости ингредиентов. В этом случае вместо ритуального изобилия, привлекающего процветание и богатство, на первый план выходит рациональность и забота о собственном здоровье и хорошем самочувствии.

Однако все же большинство меню построено на классических вкусах. Итак, что же будет на столах ресторанов в Новый год? Главный по тарелочкам — салат оливье. К нему в помощь зовут селедку под шубой, салат "Мимоза" и винегрет. В роли закусок выступают мясная нарезка и холодец, буженина и паштет из печени курицы. Основным блюдом почти все рекомендуют сделать румяную запеченную утку и ростбиф или баранью ногу с овощами. Слишком традиционно? Ну так и Новый год — традиция… Традиция обновления. С наступающим!