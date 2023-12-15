От экономических трудностей до скачка продаж: итоги 2023 года в автосфере

© Эрик Романенко/ ТАСС

2023 год подходит к своему завершению. Он был непростым не только для российской экономики в целом, но и откровенно тяжелым для автопромышленности и авторынка. Однако сегодня можно говорить об итогах на позитивной ноте.

А в начале января постараюсь предположить, что нас ждет в 2024 году.

Закон есть закон

Начну, пожалуй, с законотворчества. С 1 марта 2023 года начали действовать новые поправки в ПДД — и их было на редкость много. Например, в очередной раз уточнили правила проезда перекрестков (правда, на мой взгляд, стало только хуже, а водителей запутали окончательно); разграничили цветом зоны платной и бесплатной парковки (это хорошо, но пока во многих городах "работает" старая разметка); добавили ряд новых знаков и т.д.

Самая же главная новация — появление нового раздела, посвященного правилам для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и определение этих самых СИМ. Отныне лицам на электросамокатах запрещено: ездить по автомагистралям, а также по дорогам с разрешенной скоростью более 60 км/ч, перевозить негабаритные грузы, передвигаться со скоростью выше 25 км/ч (а в жилых зонах и дворах — выше 20 км/ч). При этом водителю должно быть не менее 14 лет. Появилась и возможность наказывать нарушителей — правда, пока по аналогии с велосипедистами. Тем не менее к нововведениям было (и есть) множество претензий с самых разных сторон, но я считаю, что само их появление — уже хорошо. Ведь до этого электросамокаты и моноколеса были, причем в огромных количествах, но с точки зрения закона их приравнивали… к пешеходам. Да-да! И представьте себе такую сцену: юный гонщик на электросамокате налетел на почтенную старушку, а в протоколе фигурирует… "столкновение двух пешеходов".

С 1 сентября вступили в силу и поправки в "Основные положения по допуску ТС" (это приложение к ПДД) с новым списком неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль. Среди самых обсуждаемых — горящие контрольные лампы бортовой системы, запрет на крепление на лобовом стекле разных гаджетов и обязанность ездить только на шинах, соответствующих сезону (зимой — только на зимних, летом — на любых, но не на шипованных). Было много разговоров про рейды ГАИ и штрафы нарушителям (положено 500 рублей), но руководитель Госавтоинспекции Владимир Черников неоднократно успокаивал водителей: специальных вылазок устраивать не будут, постараются ограничиваться пока предупреждениями. Мол, исправность автомобиля — это обязанность самого водителя, ему за ней и следить. По-моему, зря: некоторые автомобилисты, к примеру, продолжают лихо разъезжать по снегу и льду на лысой летней резине, зачастую объясняя это своей "опытностью". Увы, на таких действуют только штрафы…

К сожалению, некоторые широко анонсированные проекты так и не вступили в силу. К их числу, например, возможность с помощью камер фотовидеофиксации определять автомобили без полиса ОСАГО. Это была одна из самых обсуждаемых тем этого года в автозаконотворчестве. По данным Российского союза автостраховщиков, по дорогам свободно ездят свыше миллиона таких машин. Уже не первый год обещают запустить эту функцию у камер, но воз и ныне там. Надеюсь, это все же случится в 2024-м.

Дороги, которые мы строим

По части дорог год для России был на редкость богат на события. Главное среди них — появление совершенно новой скоростной трассы М-12 "Восток": от Москвы и до Казани. Таких темпов строительства современная РФ еще не знала: старт был дан в 2020 году, а в декабре 2023-го введена в строй магистраль протяженностью свыше 800 км. Без единого светофора, с современными мостами и развязками, многофункциональными зонами отдыха, освещением по всему пути… Причем сдали ее на год раньше срока. Теперь можно доехать от федеральной до региональной столицы (не нарушая правил) за какие-то 6,5 часов. Притом что по "старой" дороге М-7 "Волга" путь занимал не менее 13–14 часов.

Трасса сразу оказалась очень востребованной: по первому участку, запущенному в сентябре (от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области, 415 км) за 2,5 месяца проехало свыше 3 млн автомобилей. Проехал и я (дважды) — и получил огромное удовольствие (да, за него пришлось заплатить, но оно того стоит).

Конечно, в уходящем 2023 году сдавали и другие важные дорожные объекты. Так, в столице запустили Северный дублер Кутузовского проспекта (проспект Багратиона) и достроили Южную рокаду, современные развязки на МКАД. На трассе М-4 "Дон" перед началом курортного сезона открыли обходы Аксая (под Ростовом-на-Дону) и Геленджика, Дальний Западный обход Краснодара. На магистрали М-5 "Урал" появились обходы поселка Октябрьский в Московской области, города Спасска в Пензенской области.

Плодовито? А следующий год обещает быть как минимум не хуже.

Российский автопром

Тем временем для отечественного автопрома уходящий год был, быть может, даже более сложным и тяжелым, чем 2022-й. В том году, когда из России только ушли многие ведущие автопроизводители, остановились многие автозаводы — все были полны надежд: появятся новые, в том числе и российские собственники, придут другие инвесторы. Реальность оказалась несколько иной. За исключением завода "Москвич" (бывший Renault), ни одно из оставленных предприятий так и не заработало (сменились собственники, но пока стоят). Да и "чисто российские" предприятия испытывали огромные проблемы (связанные, конечно, с санкциями). Тем не менее они продолжали функционировать. "Автовазу" хоть и не удалось выйти на планируемые в начале года объемы производства (собрать и продать 400 тыс.), но работал довольно ритмично (350–360 тыс. успеет реализовать к концу года). Как и обещало руководство, в начале года предприятие перезапустило производство Lada Vesta, вернуло на конвейер систему ABS и моторы Евро-5; готовится к выпуску новых моделей. "Соллерс" в Елабуге и Ульяновске выпускает внедорожники УАЗ и коммерческие автомобили "Соллерс-Атлант" и "Арго", наладили сборку собственного дизельного мотора. Все новые и новые модели демонстрирует Горьковский автозавод — "Соболь-NN", линейка "Валдай". Так же, как и калининградский "Автотор", который буквально через несколько месяцев после ухода прежних партнеров нашел новых (Kayai, BAIC). Так, с января с его конвейера уже сходят легковые и коммерческие автомобили. Расширяет модельный ряд и столичный завод "Москвич" — пока в его линейке всего три модели (3, 3е и 6), но ведь это только начало.

Напомню и про единственное работающее предприятие иностранного концерна — завод Haval в Тульской области. До конца года здесь планируют собрать около 100 тыс. автомобилей — почти в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

Всего в этом году в России, судя по подсчетам компаний, соберут примерно 550 тыс. только легковых автомобилей. Это, конечно, далеко не рекорд, но повод сказать: наш российский автопром выжил и будет развиваться дальше. В этом ему готово помогать и правительство. Так, еще год назад было принято решение об отсрочке выплаты утилизационного сбора для отечественных автозаводов (ГАЗ и "Автоваз") на год (оно, видимо, будет продлено и еще на аналогичный срок); рассматривается решение о субсидировании кредитных ставок для них. 30 ноября кабмин РФ сообщил в Telegram-канале, что направит дополнительные 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности. Деньги пойдут на проекты по разработке и изготовлению комплектующих, включая организацию серийного выпуска ABS и элементов пассивной безопасности.

Авторынок: торг тут уместен

Если в прошлом году, после введения санкций, российский авторынок упал до минимума в новейшей истории (было реализовано 687 тыс. новых легковых авто; падение по сравнению с 2021 годом — 59%), то в 2023-м он начал показывать признаки оздоровления и даже вошел в фазу роста. За 11 месяцев 2023 года в России было продано 939 тыс. новых легковых автомобилей — на 65% больше, чем за тот же период прошлого года. И если в начале года среди экспертов преобладали очень сдержанные прогнозы (я, например, считал, что в 2023-м будет продано порядка 800 тыс. машин), то сейчас, по расчетам "Автостата", к концу года вполне может быть реализовано более 1 млн автомобилей. То есть рост по сравнению с 2022-м составит около 45%.

Понятно, что такой скачок продаж в первую очередь связан с низкой базой прошлого года. Ведь в последние 15 лет продажи новых автомобилей в России не опускались ниже отметки в 1,5 млн единиц, а в рекордном 2012 году составили почти 3 млн машин. Так что есть куда стремиться.

Главным же сдерживающим фактором развития российского авторынка является рост цен. По данным "Автостата", средняя розничная стоимость машины в ноябре вновь превысила отметку в 3 млн рублей (для сравнения: по итогам 2020 года средний показатель — 1,68 млн рублей). Внесли свою лепту инфляция, неустойчивый курс рубля, повышение учетной ставки (в результате чего выросла "цена" кредита) и, конечно же, многократное увеличение утилизационного сбора. Что интересно: в конце года вдруг появились скидки, да и цены начали чуть снижаться. Из-за реальной конкуренции?

Изменилась и сама структура рынка; места ушедших европейских, японских и корейских автомобильных брендов быстро занимают марки из Китая. В "допандемийный" период они держались довольно скромно: например, в 2020 году доля авто из КНР на российском рынке составляла менее 4%, а сейчас — 52%. И есть куда расти — в первую очередь за счет вытеснения моделей, которые к нам приходили по параллельному импорту. В этом году к нам официально зашли и некоторые новые китайские марки, и в целом модельный ряд очень сильно расширился — до 200 с лишним моделей. К примеру, Changan увеличил свою линейку автомобилей в России до 16 моделей. Появляются такие бренды, как суббренды Chery — Jaecoo и Jetour, Tank и Ora (суббренды Great Wall), Livan (бывшая Lifan), BAIC, Kaiyi. В премиальном сегменте закрепились такие марки, как Hongqi (подразделение корпорации FAW), Voyah (премиум-бренд от Dongfeng).

Российские компании свою долю отдавать не собираются — за 11 месяцев она превысила 33%. Лидер российского автопрома, "Автоваз", работает в две-три смены, наращивает производство, расширяет количество моделей и комплектаций. И демонстрирует лучшие показатели продаж автомобилей Lada за все предыдущие годы, а с января по ноябрь автоконцерн продал 293 тыс. автомобилей, что на 89% больше, чем за такой же период прошлого года. А ведь год еще не закончился.