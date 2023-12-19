Между Востоком и Западом. Почему Венгрия не боится международной изоляции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Virginia Mayo

Совет стратегического сотрудничества между Венгрией и Турцией состоялся в Будапеште буквально через пару дней (18 декабря) после саммита Евросоюза в Брюсселе (14–15 декабря). По следам совещания в бельгийской столице, на котором Виктор Орбан оказался единственным, кто выступил против начала переговоров с Украиной о присоединении к ЕС, пошли разговоры о политической изоляции венгерского премьера. Однако приезд к нему в гости турецкого президента Тайипа Эрдогана, пусть и причисленного на Западе к когорте авторитарных политиков, лишний раз показал, что подобные выводы, мягко говоря, не совсем корректны.

Да и на самой брюссельской встрече никакой изоляции Орбана не было. А как еще расценивать его утреннее совещание с лидерами Франции, Германии и Евросоюза перед самым началом саммита? Да, им пришлось практически уламывать венгерского бунтовщика, не желавшего принимать, по его собственным словам, "плохое решение", но в любом случае это были споры, что называется, между своими — некий семейный совет. И уж конечно, не товарищеский суд, в духе которого рассуждают, пожалуй, только горячие парни из стран Балтии.

Кстати, ежегодные встречи с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем тоже входят в обычную программу Орбана, который в последние годы стал регулярно наведываться в Париж и Берлин. Не случайно именно президент Франции и канцлер Германии вместе с председателями Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен сели в Брюсселе за стол переговоров с венгерским премьером, чтобы уговорить его не нарушать "единство в ЕС". Если верить газете Libero Quotidiano, то свои 5 евроцентов вложила в это также глава итальянского правительства Джорджа Мелони.

Кто оплатит заправку?

Примечательно, что, когда речь заходит о встречах с ведущими европейскими игроками, Виктор Орбан наряду с решимостью отстаивать национальные интересы демонстрирует смирение и скромность. И, будучи реалистом, показывает, по его собственному выражению, что знает "свое место и свою весовую категорию". Слова о том, что Венгрия — небольшая страна с населением всего 10 млн человек, рефреном проходят во многих его выступлениях.

Отвечая в интервью журналу Mandiner на вопрос об отношениях между Венгрией и Францией, он предположил, что "если на машину одновременно поставить два разных колеса, большое и маленькое, то она не поедет". По его словам, Франция — это ядерная держава с 60-миллионным населением, имеющая развитую экономику и космическую промышленностью. "Венгрия — в другой лиге, — признал Орбан, — ее влияние на мировые дела гораздо скромнее. Я не могу вести переговоры с президентом Макроном на равных, но у нас есть одна общая проблема и одна общая любовь, которая называется Европа".

Что касается машины с разными колесами, то напрашивается, конечно, сравнение со всем Евросоюзом. В нем изначально была заложена такая конструкция, но сейчас автомобиль пробуксовывает, хотя и старается держаться на трассе. Вспоминается шутка, запущенная кем-то из мировых лидеров лет 30 назад, когда только создавался ЕС: "Общеевропейский дом — отличная идея, но кто будет платить за коммунальные услуги?" Применительно к автомобильному путешествию можно спросить, кто будет оплачивать бензин, или — по-современному — зарядку электродвигателя? А ведь, по сути, именно этот вопрос поднял Орбан в Брюсселе, когда речь зашла о новых европейских жильцах, или, если хотите, пассажирах автотранспорта.

Кстати, выселяться из общеевропейского дома, или выскакивать на ходу из арендованной вскладчину машины, в обозримой перспективе никто не собирается. Забавное для русского уха название выхода Венгрии из ЕС, образованное от английских Hungary и Brexit, — пока не более чем словесная эквилибристика, не имеющая под собой ничего, кроме попыток выдать желаемое за действительное. В том же интервью журналу Mandiner Орбан подтвердил, что не собирается покидать ЕС, но вместо этого хотел бы "захватить Брюссель". Иными словами, увлечь остальных европейцев своими идеями и ценностями.

Ставка при этом делается на рост популярности правых партий в Европе накануне выборов в Европарламент в июне 2024 года, которым правительство Венгрии придает очень большое значение. Пока ситуация для Орбана выглядит не слишком оптимистично. Если в соседней Словакии на пост премьера вернулся его старый единомышленник Роберт Фицо, а в Нидерландах на парламентских выборах победила крайне правая Партия свободы, то в Польше вместо его важного союзника Матеуша Моравецкого во главе правительства встал политический противник Дональд Туск.

В такой ситуации для Венгрии ключевым становится сохранение национальной идентичности и национального суверенитета, то есть возможности самостоятельно определять свою политику и свой путь развития без чьего-либо вмешательства извне. По мнению Орбана, для 10-миллионной нации это вопрос выживания. Чтобы добиться этого, Будапешт не хочет отдавать еще больше политических полномочий Брюсселю и сопротивляется дальнейшей централизации власти в ЕС, не желая его превращения в Соединенные Штаты Европы.

Наводя мосты

Помочь этому должна многовекторная экономическая политика, ориентированная на сотрудничество не только с западными союзниками, но и другими странами, в том числе Россией и Китаем. Правительство Венгрии называет ее Cтратегией взаимосвязанности (Connectivity strategy). Разработал эту концепцию политический советник и однофамилец премьер-министра Балаж Орбан, а заниматься ее реализацией поручено министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто.

"Эта экономическая модель, основанная на связях, предлагает альтернативу как неолиберальному мировому порядку, так и модели глобализации, основанной на международных блоках. Суть ее заключается в том, что страна, в данном случае Венгрия, должна стремиться поддерживать связи как можно с большим количеством других стран и игроков рынка во всем мире. Эти связи не должны быть чисто экономическими, они могут включать торговлю, инфраструктурные проекты, инвестиции и передачу знаний, а также общественную дипломатию", — написал главный автор концепции.

По мнению советника премьера, важное преимущество такой модели состоит в том, что "государства могут выстраивать и контролировать свои отношения с другими субъектами без ограничений со стороны лидеров блоков". Стратегия взаимосвязанности, считает он, должна устранить опасность того, что Венгрия останется на периферии мирового экономического развития. "Взаимосвязанность укрепляет устойчивость страны, повышает норму отдачи от инвестиций и экономическую производительность в целом, поддерживает создание инновационных кластеров и особенно подходит в качестве стратегии прорыва, поскольку рост числа контактов постепенно увеличивает экономическое влияние данной страны", — пояснял Балаж Орбан.

На практике это может означать, что Венгрия, где установлен весьма комфортный режим для иностранных инвестиций, предоставляет свою территорию для строительства завода одного из автогигантов ФРГ, а рядом с ним — для предприятия китайской или южнокорейской компании, выпускающего автомобильные аккумуляторы. Недавно мне довелось увидеть такое строительство заводов германской BMW и китайской Eve Power в районе второго по величине венгерского города Дебрецен. Размах впечатляет.

Правительство намерено следовать этому подходу не только в области автопрома, но и в военной промышленности, информационных технологиях, фармацевтике. Как заявлял Сийярто, Венгрия должна стать мостом между Востоком и Западом.

В ожидании роста

Правительство считает, что Стратегия взаимосвязанности уже приносит результаты. Если в прошлом году иностранные инвестиции в Венгрии составили рекордные €6,5 млрд, что совсем немало для такой небольшой страны, то в нынешнем они могут вырасти чуть ли не вдвое.

Эффективность такого подхода видно и на примере сотрудничества с Турцией. Орбан заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом после встречи в Будапеште, что объем торговли между двумя странами достиг сейчас €3,5 млрд и есть все возможности для того, чтобы этот показатель превысил €5 млрд в год. В Венгрии работает около 500 турецких предприятий, в Турции — 100 венгерских.

Венгрия получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию, со следующего года начнет закупать и небольшие объемы газа, добываемого на территории Турции. Договоренность об этом уже достигнута между венгерской энергетической компанией MVM и турецкой Botas. Как заявил Орбан, "Турция превращается для Венгрии из страны-транзитера в страну-поставщика".

Основные же усилия правительства Венгрии в этом году были сосредоточены на борьбе с инфляцией. Во многом из-за роста цен на энергоносители вследствие санкций против России, в январе она составляла в Венгрии почти 25%. В ноябре с помощью совсем не рыночных, а административных мер ее удалось сбить до 7,9%. Следующий год правительство обещает сделать годом экономического роста. От этого, кстати, будет зависеть, с какими результатами оно подойдет к выборам в Европарламент.