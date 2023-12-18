18 декабря, 14:05
Мнение
Военная операция на Украине

В Новый год без подарков? Режим Зеленского подошел к критической черте

Андрей Низамутдинов — об итогах поездки украинского президента в США и о решениях ЕС по помощи и поддержке киевского режима

НИЗАМУТДИНОВ Андрей
Обозреватель ТАСС
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images

Украина подошла "к критической черте", ситуация на линии боевого соприкосновения "катастрофическая", Киев столкнулся с сокращением объемов западной помощи, а без нее "долго не протянет", президент Владимир Зеленский "испортил отношения с военными"... Нет-нет, это вовсе не измышления "российской пропаганды", как могли бы подумать некоторые, а цитаты из публикаций американских, европейских, японских СМИ. К концу года обозреватели и аналитики, еще не так давно трубившие об успехах, достигнутых Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, резко сменили тон на пессимистический, местами даже панический и принялись дружно предрекать Украине суровую зиму. Суровую не в смысле морозов, а в плане военно-политических испытаний. "Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет", — спрогнозировал обозреватель британской Financial Times.

У критической черты

В ходе недавней поездки в США и Европу украинский президент опустился до откровенной лжи, пытаясь скрыть провал контрнаступления ВСУ. "Самое важное, что надо понимать о происходящем, — Россия не заняла ни одну деревню, ни одну украинскую деревню за этот год", — сказал он в эфире телеканала Fox News. А затем повторил эту же ложь на пресс-конференции в Осло: "В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города". Если вспомнить хотя бы, что весной киевские власти признавали потерю Бахмута (украинское название Артемовска), высказывания Зеленского прозвучали вполне в духе оруэлловского "Министерства правды".

Разумеется, официальные собеседники украинского президента с такой откровенной ложью согласиться не могли, но и обижать Зеленского, видимо, не хотелось, пришлось отделываться фразами в духе "контрнаступление ВСУ развивается медленнее, чем хотелось бы". У прессы руки в большей степени развязаны, и вот, например, слова японской Mainichi Shimbun: "Украина находится в крайне тяжелом положении. Хотя ВСУ и начали свое "контрнаступление" еще в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя". 

Эту оценку разделяет и чешское издание iDNES: "В начале зимы Украина полностью переходит в оборону, а русские, напротив, усиливают давление вдоль всей линии фронта. Постепенное продвижение отмечается под Артемовском, Авдеевкой. <...> В среду российские вооруженные силы заняли город Марьинку, расположенный в 25 километрах к юго-западу от Донецка".

В последние дни киевские власти принялись усиленно рекламировать создание плацдарма на левом берегу Днепра, в районе села Крынки. По их утверждениям, ВСУ там "закрепились" и "развивают успех". Но вот газета The New York Times поделилась откровениями украинских штурмовиков: "Там нет позиций. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Закрепиться там невозможно. <...> Это миссия для смертников".

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"Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец", — прокомментировал ситуацию в Крынках президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции на прошлой неделе. В целом, отметил он, у Киева "нигде и ничего не получилось" в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска "практически по всей линии соприкосновения <...> улучшают свое положение".

"Халява заканчивается"

По замечанию российского лидера, бравурные заявления киевских властей могут объясняться тем, что руководство Украины "ездит и клянчит" деньги на Западе на содержание страны, технику и боеприпасы, и пока они это делают, им нужно показывать, что у них есть хоть какие-то шансы на успех в этом их контрнаступлении. Запад, по словам Путина, "дал Украине все, что обещал, даже больше", но поставки вооружения и техники Киеву не помогли: "Эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается".

На заметное сокращение западного финансирования указывают и зарубежные СМИ. "Объем помощи, предоставленной Украине за три месяца, начиная с августа этого года, был на 87% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На 30% также сократилось количество артиллерийских снарядов, поставляемых на Украину из США", — сообщила, например, Mainichi Shimbun со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (ФРГ).

Да и другие факты говорят сами за себя. Американские законодатели, несмотря на все усилия Белого дома и отчаянные призывы Зеленского, так и не смогли согласовать предоставление Украине пакета помощи на $60 млрд перед наступлением Рождества. А текущие бюджетные средства, по неоднократным признаниям представителей администрации США, уже практически исчерпаны.

Неприятный сюрприз преподнес Киеву и недавний саммит Евросоюза: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов. Лидерам ЕС пришлось согласиться на проведение экстренного саммита в начале будущего года. На всякий случай председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявили о готовности работать над альтернативными вариантами, если Будапешт будет упорствовать.

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По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение "пары месяцев", но ее ждут трудности, если ЕС и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием Киева.

Еще более пессимистично высказался советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. "Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б", — признал он в эфире украинского телемарафона. Этот "многоуровневый план" может включить в себя как использование внутренних заимствований, так и денежную эмиссию, которая неизбежно приведет к дальнейшему падению курса гривны и разгону инфляции.

Отсутствие средств окончательно поставит крест на планах организации нового наступления ВСУ. "Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого. И мы прекрасно понимаем, что, даже если будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы", — заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телеканала "Рада".

Ранее о том, что США подталкивают Киев перейти к оборонительной стратегии, сообщала газета The New York Times. Да и сам Зеленский в интервью агентству Associated Press признал: "У нас новая фаза войны, и это факт. <...> Зима в целом — это новая фаза войны".

Европейский шлях

Едва ли не единственным достижением, которое Киев может записать себе в актив, стало согласие лидеров ЕС на начало переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Правда, и тут не обошлось без довольно неприглядных маневров. Сначала Зеленский, выступивший на саммите по видеосвязи, утверждал, будто Украина выполнила все без исключения поставленные перед нею требования, хотя в докладе Еврокомиссии ясно указывалось, что исполнены лишь четыре из семи. В частности, от Киева потребовали завершить судебную реформу и соблюдать языковые права национальных меньшинств (на последнем особенно настаивала Венгрия). Но самое главное требование — это искоренение коррупции, что, по мнению многих зарубежных, в том числе американских и европейских, политиков и экспертов, попросту невыполнимо, ведь Украина пользуется репутацией самого коррумпированного государства Европы. Заодно Зеленский повторил тезис о том, что Россия не добилась никаких успехов на поле боя, после чего перешел к завуалированным угрозам (или шантажу — тут каждый воспримет по-своему). "Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит", — сказал он, добавив, что итоги саммита могут вызвать "удовлетворенную улыбку" в Москве. Это напомнило его недавний визит в США, где он грозил, что законодатели, выступающие против выделения Украине дополнительного финансирования, будут рассматриваться как "марионетки Путина".

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На венгерского премьера, выступавшего против начала переговоров с Украиной, угрозы Зеленского не слишком подействовали, в результате обсуждение затянулось на несколько часов. Выход нашел канцлер ФРГ Олаф Шольц, предложивший Орбану на время покинуть зал, чтобы "попить кофе". И пока Орбана не было, оставшиеся в зале 26 лидеров быстренько проголосовали "за", воспользовавшись правилом "конструктивного воздержания". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба восхитился маневром Шольца и назвал его "лучшим рождественским подарком из Берлина".

На самом деле особых поводов радоваться "подарку" у Киева нет: всем известно, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и даже десятилетиями. На что, кстати, сразу после саммита прямо указал президент Франции Эмманюэль Макрон: "Мы очень далеки от приема Украины. Любое включение новых государств потребует глубокого реформирования наших правил". А глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал постановление саммита "принципиальным решением, которое не имеет никакого практического значения", и пообещал: "Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето".

В общем, с какой стороны ни посмотри, ни веселого Рождества, ни сколько-нибудь светлого будущего Зеленскому и его сподвижникам (хотя, возможно, стоило бы назвать их "подельниками") ожидать не приходится. Тем более что Россия вполне осознала свои предыдущие промахи и не намерена их повторять, на что ясно указал на большой пресс-конференции российский президент. Цели СВО, напомнил Путин, не изменились — это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. И подчеркнул: "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей". 

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