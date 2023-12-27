"Французская косичка" и тайны Константина Левина: семь книг, которые стоит прочитать зимой

© mahiruysal/ Getty Images

Зимнее время — отличная пора, чтобы сбежать в уютное книжное путешествие. В 2023 году вышло так много всего, что найти произведение под настроение не составит никакого труда. Фикшн и нон-фикшн, новинки и переиздания выпускали на любой вкус и на разные темы.

Обратите внимание, например, на увлекательную книгу Паулины Брен "Барбизон. В отеле только девушки" ("Рипол-Классик") — это история самого известного нью-йоркского здания, в которое не допускались мужчины. "Ревущие двадцатые" были временем больших возможностей, поэтому появление такого места, как "Барбизон", оказалось очень своевременным. Создатели отеля позиционировали его как максимально безопасное место со строгим уставом правил, подходящее для талантливых и амбициозных девушек. Брен восстанавливает хронику событий и рассказывает о самых известных постоялицах, таких как Грейс Келли, которая жила в "Барбизоне" до того, как вышла замуж за князя Монако, или писательница Сильвия Плат, описавшая отель под названием "Амазон" в своей главной книге "Под стеклянным колпаком". На страницах "Барбизона" встречаются и Джоан Дидион, и Молли Браун, и Лайза Миннелли, и Рита Хейворт, и многие другие выдающиеся женщины. У Паулины Брен получилось не просто интересное погружение в историю отеля, но и рассказ о гендерном вопросе и политическом климате того времени.

2023 год был богат на ретеллинги и на обращение к прошлому. Всем любителям античности можно порекомендовать "Лавинию", выпущенную издательством "Альпина. Проза". Говорить об авторе — блистательной Урсуле Ле Гуин, королеве фэнтези и создательнице Земноморья — можно бесконечно. "Лавиния" — это последний ее роман, вышедший в 2008 году и впервые опубликованный на русском языке только спустя 15 лет. Главная героиня Ле Гуин — та самая Лавиния из "Энеиды" Вергилия, дочь царя Латина и жена Энея. Роман двухчастный и написан завораживающе: сначала писательница погружает нас в события "Энеиды", а потом в жизнь Лавинии — и как литературного персонажа, и реальной женщины в античности. Получился исторический роман о войне, творчестве и гендерных проблемах того времени. Кстати, о роли женщин и литературном каноне Урсула Ле Гуин рассуждала и в своем хрестоматийном эссе "Исчезающие бабушки" — чтобы лучше понять позицию автора по этому вопросу, можно ознакомиться в паре с "Лавинией".

Посмотреть с нового ракурса на знакомый каждому роман "Анна Каренина" предлагает нам литературовед, журналист и писатель Павел Басинский. "Подлинная история Константина Левина" — это продолжение бестселлера, посвященного разбору великой книги Толстого. И если в прошлый раз Басинский сосредоточился на образе Анны и проследил его трансформацию по черновикам, то в этот раз он внимательно изучил другого важного для Толстого персонажа — Левина. Получилось невероятно занимательно. Это не просто свежий взгляд на классику и небанальная интерпретация поступков героев, но и экскурс в жизнь писателя, в его работу над романом — погружение в самое сердце книги. Так, например, вы узнаете, почему для Толстого была настолько важна линия Левин — Кити, какое отношение к смерти было у автора, а также почему именно Константина Левина он наделил своими чертами.

"Французская косичка" пулитцеровской лауреатки Энн Тайлер — это прекрасная семейная драма, которая подарит вам море эмоций и согреет зимним вечером. В ней нет ничего вычурного и необычного, никаких скелетов в шкафу героев вы не найдете — простая, обыденная история одной семьи. Но талантливая Тайлер смогла рассказать ее так, что она тронет каждого до глубины души и заставит пережить весь спектр эмоций: заплакать, улыбнуться, а порой и рассмеяться. Ее герои, Гарретты, отправятся в свой первый и последний семейный отпуск и захватят читателя вместе с собой, чтобы он смог разобраться во внутренних связях и понять, кто против кого дружит и кто кого любит.

Если вам нравится жанр эпистолярного романа, то вы сможете оценить и такое произведение, как "Истребление персиян". Это книга-мемориал, книга памяти ушедшего из жизни культуролога и журналиста Александра Тимофеевского, собранная писательницей Татьяной Толстой. В основе — завораживающая переписка двух интеллектуалов, двух невероятных собеседников, способных обсудить все: от великой русской литературы до публичных скандалов и бытовых проблем. В этих письмах скрыта такая бездна смыслов, что невольно вступаешь в диалог (а если точнее, в литературную игру) с их авторами. Кроме того, переписка дополнена циклом эссе самого Тимофеевского и воспоминаниями друзей и коллег об уникальном феномене по имени Шура.

Недавно вышедший на русском роман французской писательницы Валери Перрен "Забытые по воскресеньям" ("Эксмо") читается за пару вечеров. В нем много трогательного и нежного, трепетного и грустного. В центре истории — девушка по имени Жюстин Неж. Она сирота, которая потеряла родителей еще в детстве и воспитывалась бабушкой и дедушкой. В 21 год Жюстин работает в доме престарелых "Гортензия", помогает пожилым и заботится о каждом подопечном как о родном. Особенно близка ей старушка по имени Элен, с которой девушка ведет долгие разговоры. Если вам понравились предыдущие романы Перрен — "Трое" и "Поменяй воду цветам", то вы оцените и "Забытые по воскресеньям". Книга написана в фирменном стиле автора, со всей любовью Перрен к психологизму и триггерным темам. Она, как никто другой, рассуждает о времени и ошибках прошлого, о вере в счастье, о прощении и взаимопонимании. Ее произведение подарит надежду на чудо и напомнит о том, что нужно быть более чутким и сострадательным.

В 2023 году появился новый импринт в холдинге "Альпина" — издательство литературы для женщин и о женщинах "Бель Летр". В нем и вышел роман "Пообещай мне весну" канадской художницы Мелиссы Перрон — автобиографичная книга о том, как найти себя в этом мире. Главная героиня Фабьена Дюбуа пребывает в депрессии, в которую с каждым днем погружается все глубже и глубже. Казалось бы, поводов для расстройства и апатии нет: у Фабьены есть все, что нужно для счастья, но женщина чувствует себя опустошенной, словно замерзшей и застывшей. Только с помощью поддержки близких она сможет вновь обрести смысл жизни и что-то почувствовать. "Пообещай мне весну" содержит важный месседж: нужно прислушиваться к себе, беречься и не отказываться от помощи. Мелисса Перрон в художественной форме проговаривает все то же, что и популярная нон-фикшн писательница Ольга Примаченко в своем бестселлере "К себе нежно", который не покидает топы продаж уже второй год.