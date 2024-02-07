7 февраля, 08:00
Мнение

Современный разговор. Как группа Modern Talking стала народной благодаря одному диск-жокею

Дитеру Болену, продюсеру и автору песен Modern Talking, 7 февраля исполняется 70 лет

ВОРОНИН Илья
Музыкальный журналист и эксперт HiFi-стриминга "Звук"
Дуэт Modern Talking. Peter Bischoff/ Getty Images
Дуэт Modern Talking
© Peter Bischoff/ Getty Images

Музыкальный журналист Илья Воронин рассказывает, как дуэт Modern Talking стал народным для всех жителей СССР, чья молодость пришлась на вторую половину 1980-х годов. Популярности вполне могло и не быть, если бы не творческий подход одного талантливого московского диск-жокея.

В воскресенье, 25 мая 1986 года, примерно в 11:25 утра на территории, где телевизоры ловили сигнал Первой программы ЦТ СССР, случилось землетрясение. Но сейсмологи ничего необычного в тот день не зафиксировали — и не могли. Просто потому, что земля из-под ног ушла у людей в переносном смысле. В эфире популярной телепрограммы "Утренняя почта", в самом конце, уже после популярных тогда исполнителей вроде Людмилы Гурченко, Николая Караченцова и Игоря Скляра, включили запись западногерманской группы Modern Talking, сопроводив бегущей строкой: "В моем сердце горит огонь, который я буду поддерживать всю жизнь". 

Строчка в каком-то смысле оказалась пророческой. Большинство из тех миллионов телезрителей, что начинали свой воскресный день с "Утренней почты", испытали серьезное эмоциональное потрясение. "У меня, как и у большинства советских граждан, после увиденного мир сразу разделился на две половины: до и после. Показ фрагмента этого выступления можно сравнить лишь со взрывом бомбы", — вспоминает один очевидец. "Я, ученица 6-го класса, потеряла дар речи. Сижу разинув рот и не могу даже позвать маму, настолько я была поражена увиденным и услышанным", — вспоминала ту передачу еще одна телезрительница, которая в следующую субботу решила прогулять школу (суббота тогда была учебным днем), чтобы посмотреть повтор и еще раз услышать те две песни от пока еще не знакомого ей, но уже самого любимого музыкального коллектива. 

По следам "Модного Токаря"

Сергей Минаев к тому моменту уже прекрасно знал о Modern Talking, поскольку работал диск-жокеем на нескольких популярных дискотеках столицы, в том числе и тех, где отдыхали иностранцы. В 1985 году в ФРГ вышел первый альбом дуэта Дитера Болена и Томаса Андерса The 1st Album, главной ударной силой которого стала песня You’re My Heart, You’re My Soul. Примерно к этому времени Минаев нашел свою фишку — он стал поющим диск-жокеем. У него было музыкальное образование и (пусть и не такой долгий и успешный) опыт работы в группе "Город", поэтому ему было несложно и интересно. А умение работать с микрофоном на дискотеках того времени было крайне важным для любого человека, называвшего себя диск-жокеем. 