ОСАГО на день, или Кто заплатит за сосульку: новое в автостраховании

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Полис ОСАГО со сроком действия от одного дня можно будет купить уже с 2 марта. А ущерб после упавшей сосульки по ОСАГО нельзя возместить. Что еще нового в системе автострахования России?

Дороже года стоит день?

Система ОСАГО действует в РФ уже больше 20 лет и меняется каждый год. Пусть не принципиально, но регулярно. Те или иные новации появляются довольно часто, а предложения об очередных изменениях — и того чаще. В этом году среди важных новостей в этом направлении уже можно выделить возможность приобретения полиса ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев.

До сих пор автовладельцы предпочитали заключать договор на год, хотя можно было выбрать любой период — но только свыше трех месяцев. Из исключений отмечу вариант приобретения полиса на 5–10 дней, например при покупке автомобиля, чтобы доехать к месту его регистрации. Если же надо было ехать по России на машине с иностранными номерами, транзитный полис ОСАГО оформляли на срок до 20 дней. На этом все. При этом запрос на более короткие сроки действия полисов существовал давно, но сталкивался с сопротивлением страхового сообщества, мол, оформлять такой договор долго и дорого, спрос будет мизерный.

Теперь, что называется, по просьбе трудящихся, есть совершенно законная возможность оформить и краткосрочный полис ОСАГО на обычных условиях. Правда, есть одна тонкость: начало действия такой страховки будет отложенным. То есть полис начнет действовать не ранее чем через три дня после покупки. По мнению страховщиков, это поможет избежать случаев мошенничества, когда ОСАГО покупают сразу после ДТП и оформляют по нему страховую компенсацию. Хотя формально закон все же позволяет установить в договоре и более короткий срок вступления его в силу, но только если обе стороны согласны на это. Также стоит учесть, что продлить такой краткосрочный полис на более длительный срок нельзя, придется заключать новый договор. Правило действует и в обратную сторону: годовой договор нельзя сделать краткосрочным. Покрытие же по краткосрочному полису полностью идентично стандартной страховке: 500 тыс. рублей по здоровью, 400 тыс. — по "железу". С той же схемой оформления ДТП.

Самый важный, конечно, вопрос: сколько будет стоить краткосрочный полис ОСАГО? Единого механизма расчета нет, хотя по указанию Банка России будет применяться понижающий коэффициент, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно (исходя из оценки степени страхового риска и собственной статистики). Традиционно на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория использования и т.д. Но в любом случае полис на день не будет стоить 1/365 от стоимости годового полиса, а на месяц — 1/12 от годового. Как и не будет стоить "однодневный" дороже "одномесячного".

Например, по расчетам специалистов одной страховой компании, для 40-летнего автомобилиста со значительным стажем и понижающим КБМ (за безаварийную езду) полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска обойдется в 5 725 рублей. Страховка на 10 дней будет стоить 1 030 рублей (понижающий коэффициент 0,18). А для 25-летнего водителя с небольшим стажем вождения (три года) на таком же автомобиле полис на год обойдется в 13 498 рублей. Страховка на 10 дней — 2 969 рублей (понижающий коэффициент 0,22). Похожая стоимость ОСАГО будет и у владельцев бюджетных китайских иномарок.

А вообще, насколько популярными могут быть краткосрочные договоры ОСАГО? Какую долю они займут в общих продажах? Думаю, все же не слишком большую. О числовом выражении можно будет говорить как соберется статистика — хотя бы по результатам первых месяцев продаж. Выгодна покупка такого ОСАГО может быть тем, кто очень редко пользуется машиной, например, только в определенный сезон. Сюда можно отнести пенсионеров-дачников, которые весной выбираются из города, а осенью возвращаются с урожаем. Также к краткосрочному полису наиболее часто будут обращаться "перекупы" и перегонщики, которым надо быстро продать машину; пользователи коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей; арендаторы авто на непродолжительный период. В целом же я считаю благом, что появилась такая возможность. "Короткий" полис защитит владельца от расходов при наступлении страхового случая, когда покупать "долгий" полис не нужно и невыгодно. Надеюсь, станет меньше тех, кто считает, что проще при проверке ГИБДД заплатить штраф 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО.

Сосулька — мимо

Тем временем не иссякает поток предложений, как еще реорганизовать систему ОСАГО. Например, на днях после отрицательного отзыва правительства комитет по финансовому рынку не рекомендовал парламентариям рассматривать законопроект, который позволил бы гражданам в рамках ОСАГО возмещать вред, нанесенный их транспортным средствам из-за некачественных дорог, падения сосулек или деревьев. Тем не менее Госдума его все же рассмотрела и в первом же чтении отклонила. Сегодня взыскать компенсацию с дорожников и коммунальщиков автовладельцам довольно сложно. Среднее время рассмотрения подобных судебных дел, по данным депутата Ярослава Нилова, составляет почти девять месяцев, а иногда затягивается на годы. И такие ситуации нередки.

По статистике ГИБДД, в 2023 году на федеральных дорогах РФ произошло 1,5 тыс. ДТП (–5,3% к 2022 году) по причине неудовлетворительных дорожных условий (это когда на месте были выявлены различные нарушения содержания покрытия, знаков, разметки, барьеров и т.д.). На региональных и межмуниципальных трассах — 6,8 тыс. (+7%), местных — 31,2 тыс. (+2,1%). Отдельной статистики по транспортным средствам, пострадавшим от падения деревьев, сосулек или рекламных конструкций, увы, нет. По оценкам одного из руководителей движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, ежегодно фиксируется примерно 1,5 тыс. случаев повреждения автомобилей только от упавших деревьев.

По этому поводу депутаты во главе с Ярославом Ниловым и внесли проект поправок к закону об ОСАГО. Они предложили наделить автовладельцев правом предъявлять страховщикам требования о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в результате "действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса". Для установления обстоятельств инцидентов предлагается "проводить независимую техническую экспертизу, описав соответствующий механизм в законе". Страховая компания, в свою очередь, сможет предъявить регрессный иск к госорганам или коммунальным службам, причинившим вред, — требование о возмещении уплаченной суммы. Вроде бы красиво получается, но предназначение ОСАГО совсем иное.

Полис покрывает ущерб только третьим лицам и только в случае ДТП. То есть если вы по какой-то причине повредили в аварии чей-то автомобиль, то его ремонт оплатит страховая компания (в рамках лимита, конечно). Да, автомобили часто получают повреждения из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (самых разных ям и выбоин), падения рекламных щитов, но такие повреждения к числу рисков по ОСАГО отнести никак нельзя.

Поэтому в правительстве России подготовили заключение, где указали, что предложенная схема, во-первых, не относится к регулированию закона об ОСАГО, а во-вторых, однозначно приведет к росту страховой премии. Комитет по финансовому рынку поправки не поддержал, порекомендовал парламенту не принимать их. Кстати, аналогичный законопроект те же депутаты уже вносили в 2021 году, и тогда он тоже был отклонен.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА), естественно, поддержали позицию комитета Госдумы и правительства. "По договору ОСАГО возмещается вред, причиненный водителем третьим лицам; повреждение автомобиля в результате недостатков дороги к таким рискам отнести никак нельзя. Теоретически такие риски могли бы быть покрыты при помощи нового вида страхования — ответственности коммунальных и дорожно-строительных служб. Теоретически оно должно быть, и должно быть обязательным. Но надо учитывать, что такое страхование вызовет дополнительную нагрузку на муниципальные и региональные бюджеты", — отметил в беседе со мной президент РСА Евгений Уфимцев. Поэтому, если в полицейском протоколе указано, что ДТП произошло из-за плохого состояния дороги (или что автомобиль поврежден из-за падения дерева), для компенсации ущерба придется обращаться в организацию, которая отвечает за содержание дороги, дома, двора и т.д. Если там не захотят возмещать ущерб добровольно, придется идти в суд. Получить деньги в таких случаях действительно непросто (и долго), хотя правозащитники и разработали уже определенные алгоритмы. Обезопасить себя от подобных инцидентов поможет другой полис — каско.

Эта же инициатива (безусловно, предпринятая из самых лучших побуждений) напоминает мне старый анекдот про человека, который ищет потерянный ключ не там, где его уронил. Здесь, кажется, похожая логика: дополнить обязательный полис новыми, пусть и несвойственными функциями. Ведь он — обязательный и его все равно купят.

Я же в отношении ОСАГО больше всего жду тот момент, когда камеры фотовидеофиксации начнут "ловить" автомобили без полиса. Нам появление такой функции обещают уже лет пять; назван очередной срок — этот год. Но пока конкретных новостей нет, и по дорогам продолжают разъезжать миллионы "бесполисных" авто, встречи с которыми я никому не пожелаю.