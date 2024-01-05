Затяжной подъем: что ждет российскую автосферу в 2024 году

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2024 год легким быть не обещает — об улучшении отношений с "западными партнерами" или отмене санкций пока речи не идет. Значит, нужно жить и развиваться в тех условиях, что есть.

В конце 2023-го я попытался подвести краткие итоги года. Теперь же пришло время прогнозирования — хоть это занятие неблагодарное, но определить некоторые перспективы можно.

Пишем законы

В прошлом году в ПДД наконец-то появился раздел, посвященный СИМам (средствам индивидуальной мобильности), и сразу стало понятно: правила далеки от совершенства — очевидно, их будут дополнять, расширять, уточнять. Стоит ожидать и появления новых наказаний для нарушителей на СИМах в КоАП. Предложений уже выдвинуто масса, причем куда более жестких, чем для автомобилистов. Рассматривать их будут, видимо, уже в ближайшее время — к началу весенне-летнего сезона. Главное тут — не перегнуть палку.

Введение же функции с помощью камер фотовидеофиксации определять автомобили без полиса ОСАГО вновь было отложено в 2023-м. Однако глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заверил меня, что в этом году уж точно старт будет дан, пусть и в усеченном виде — будут проверять не все машины, а только автомобили-нарушители.

Остался в статусе эксперимента и закон, разрешающий водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД права и свидетельство о регистрации авто (СТС) в электронном формате. Этот функционал в приложении "Госуслуги Авто" в очередной раз успешно обновился… И пока все. Вы можете завести себе "электронные права", но все еще обязаны возить с собой бумажные. Так же как и СТС. По срокам внесения поправок в ПДД этого пункта сказать пока сложно, но было бы хорошо, если бы это реализовали в наступившем году.

Меж тем в 2024 году вступают в силу новые правила получения водительских удостоверений; начнут действовать новые требования, касающиеся размещения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах.

Так, с 1 апреля вступают в силу поправки в закон "О безопасности дорожного движения", которые изменяют некоторые правила получения водительских удостоверений. Основные корректировки касаются "автобусной" категории D. Теперь для получения таких прав кандидат в водители должен быть не моложе 21 года и иметь водительский стаж с категорией B (легковые автомобили) или C (грузовики) не менее одного года.

Еще одно изменение касается водительских удостоверений, выданных в других странах. Они будут действовать в течение одного года после получения гражданства РФ или вида на жительство, а потом таким автомобилистам необходимо получить права российского образца. Для прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и B надо будет сдать только теоретический экзамен на знание ПДД. А вот для получения прав с "грузовыми" и "автобусными" категориями придется пройти весь путь — от обучения в автошколе до сдачи в ГИБДД.

С 1 сентября также вступают в силу поправки в ряд законов, которые устанавливают единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сами правила (они будут прописаны в виде постановления правительства) только разрабатываются, тем не менее основа уже известна.

Место дислокации каждого комплекса фотовидеофиксации должно будет согласовываться с Госавтоинспекцией, владельцем автодороги и региональными или муниципальными властями. Вне населенных пунктов за 150–300 м до камеры будут ставить знак, предупреждающий о ее наличии. Кстати, предполагается, что если правила установки камеры будут нарушены, то автомобилист сможет отменить штраф. Разберем это, когда будет больше конкретики: ожидается, что в целом требования, касающиеся расположения "штрафных" камер на дорогах, появятся до конца лета.

На рассмотрении парламента, а также министерств и ведомств сейчас находится ряд и других поправок в "автомобильные" законы. Например, Минтранс уже подготовил изменения в ПДД, касающиеся введения штрафов за превышение средней скорости, но МВД выступает против них.

Дороги: едем на север, восток и юг

Главным дорожным событием 2023 года стал запуск большого участка скоростной трассы М-12 "Восток" — от Москвы до Казани. Но строительство не закончилось: до декабря 2024-го планируется ввести в строй еще около 1 тыс. км магистрали — до Екатеринбурга и Тюмени. Кроме того, идет работа по оформлению в единое целое трассы М-11 "Нева": к концу года ожидается запуск скоростного северного обхода Твери; время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится еще на час, и исчезнет последний светофор.

Также планируется сдать новую скоростную трассу А-289 (Краснодар — Крымский мост), тогда время в пути займет два часа (вместо нынешних пяти). Продолжится и строительство обходов других крупных городов, из которых самым грандиозным объектом года, видимо, станет трасса вокруг города Тольятти с новым мостом через Волгу. На Черноморском же побережье начнут строить скоростную дорогу, которая в будущем соединит магистраль М-4 "Дон" с городом Сочи.

Автопром: применение избыточных мощностей

В силу санкций и ухода ряда автокомпаний из РФ многие заводы сегодня простаивают — подробнее я на этом останавливался в декабрьском тексте. При этом основная проблема, которая перешла в 2024 год в плане автомобильной промышленности: в стране не производится целый ряд важнейших компонентов. В 2024–2025 годах правительство планирует выделить 300 млрд рублей на ускорение локализации критически важных комплектующих (с упором на электромобили). Но полностью проблему решить даже вливанием больших денег не получится. Локализация становится экономически оправданной только при крупных объемах выпуска, а целевые объемы производства в стратегии автопрома до 2030 года — примерно 1,6 млн автомобилей в год.

Тем временем в РФ сейчас полно избыточных мощностей — все заводы могут собирать до 3 млн авто в год, такое количество машин в РФ в ближайшие годы не нужно, да и за границу их не продать. Это означает, что некоторые площадки придется перепрофилировать под другие, не автомобильные цели. Вот первый пример: на части территории бывшего завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область) уже работают лесопилка и склады…

Но зато практически в три смены работают "классические" российские автозаводы. "Автоваз" в 2024 году планирует выпустить более 500 тыс. автомобилей. На площадке "Lada-Ижевск" в канун Нового года выпустили опытные партии популярных универсалов Lada Largus и электромобилей Lada e-Largus, а серийное производство планируют начать в мае; план — выпустить и продать не менее 30 тыс. автомобилей (каждый десятый будет на электрическом ходу). Продолжается разработка нового семейства сегмента "В" (Lada Iskra); серийное производство запланировано на начало 2025 года.

Рынок: "российско-китайское" лицо

Стремительно растущий китайский автопром удачно воспользовался ситуацией и занимает освободившиеся ниши на российском авторынке. Как подсчитали в агентстве "Автостат", в 2023 году на рынок РФ официально вышли 19 новых китайских марок: BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. И это только те, кто официально объявили о начале продаж легковых автомобилей (в собственных или партнерских автосалонах), приступили к формированию дилерских и сервисных сетей. С учетом китайских брендов, которые официально работали в нашей стране и раньше (такие как Chery, Haval, Geely и прочие; всего — 16), общее число марок из КНР, присутствующих в России, достигает 35. Еще около 20 марок продаются пока только по параллельному импорту (Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других). В итоге получится уже порядка 55–60 китайский брендов.

В 2024 году многие компании из КНР собираются предложить россиянам целую россыпь электромобилей и гибридов. Так, по прогнозам компании Chery, в новом году российский рынок NEV ("электричек" и гибридов) составит 50 тыс. машин, а к 2025 году — достигнет 70 тыс. Так что из числа 40–45 новых моделей китайских брендов, которые обещают нам представить в этом году, большая часть, очевидно, будет с электромотором. Уже вышли на рынок новые инновационные бренды с акцентом на электричество — это Rising, Wey, Ora. Chery в этом году обещает аж семь моделей на альтернативных источниках энергии.

Свои электроавтомобили будут выпускать и "Автотор", "Москвич", "Моторинвест" (под брендом Evolute), на подходе еще и "Атом".

В любом случае, если доля китайских марок в общем объеме продаж новых автомобилей в 2023 году достигла новых высот и перешагнула отметку 50%, то, по прогнозам некоторых китайских автопроизводителей, в 2024 году этот показатель может составить 80%. Потенциал для роста действительно есть. Тем не менее, думаю, 60% рынка — это верхний предел, потому что российские производители свою долю отдавать не намерены.

Вообще, по последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2024–2026 годах российский авторынок ждет плавный рост: в 2024 году продажи составят 1 млн 108 тыс. штук, в 2025 году — 1 млн 163 тыс., в 2026 году — 1 млн 225 тыс. При этом импорт на фоне восстановления внутреннего производства будет ежегодно снижаться — до 20%.

Прогноз "Автостата" пока очень осторожный: рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 1 млн до 1,4 млн машин. В агентстве также просчитали три сценария развития отрасли на будущий год. В пессимистичном варианте продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 года на 5% — до 1 млн машин. В базовом (наиболее реалистичном) сценарии рынок прирастет на 19% — до 1,25 млн штук. А при позитивном раскладе продажи легковых автомобилей в стране по итогам 2024 года могут увеличиться на 33% — до 1,4 млн.

Какой из этих сценариев реализуется — увидим в ближайшие 12 месяцев.