За проезд! Кому выгодны платные дороги

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Почти одновременно, в начале сентября, собираются запустить новую скоростную трассу М-12 (участок от столицы до Арзамаса) и скоростной дублер Кутузовского проспекта в Москве. Обе дороги будут платными, что в очередной раз породило волну разговоров о подобном статусе трасс и их цене.

Возьмем в пример М-4 "Дон" — именно ее 20-километровый участок стал первой функционирующей платной дорогой в нашей стране (1999 год, обход села Хлевное в Липецкой области). Тогда проезд по трассе для легковой машины стоил 5 рублей, сейчас дорога М-4 "Дон" насчитывает 1 042 км платных участков, а проезд по ним обойдется для легкового автомобиля в 3 180 — 3 990 рублей (летом, в высокий сезон, в зависимости от дня недели). Дорого? Конечно!

Только надо разобраться, за что мы платим и готовы ли платить.

Что говорит статистика и за что платим

Опрос, проведенный Национальным автомобильным союзом совместно с маркетинговым агентством FDF Group весной текущего года, показал, что 58% автовладельцев не поддерживают ввод платных трасс, и только 37% участников положительно оценивают их наличие. Я уверен, это нормально. Кому понравится платить за проезд по дорогам на личном авто? Так же как я ни разу в жизни не видел человека, который бы с радостью платил налоги или квартплату. Главное в любых опросах — правильно поставить вопрос.

Мне куда более верным кажется исследование, которое провело "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") в конце прошлого года. Согласно его данным, 53% российских автовладельцев пользуются платными трассами с разной степенью интенсивности. 32% российских автовладельцев ездят по платным дорогам несколько раз в год, 5% — раз в месяц, 10% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в неделю и 2% — ежедневно. Чаще других (ожидаемо) используют скоростные трассы молодые автолюбители в возрасте 18–25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), наиболее редко — водители старше 55 лет (45%). И это тоже нормально, ведь основное предназначение скоростных (читай: платных) дорог — для коммерческого транспорта и отпускников.

Среди основных преимуществ платных трасс (можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (46%), более высокую скорость передвижения (39%), малое количество транспорта (34%), отсутствие светофоров (33%), лучшую пропускную способность (28%) и продуманную организацию движения (18%).

Так что, похоже, все же есть за что заплатить. Конечно, хотелось бы, чтобы государство покрыло всю страну сетью современных бесплатных скоростных дорог, но приходится искать иные подходы (к тому же они доказали свою эффективность во многих странах мира). Средства на строительство выделяют инвесторы (или государство на возвратной основе, или на принципах государственно-частного партнерства). Деньги, которые собирают за проезд по платным отрезкам, расходуются на их же содержание, на содержание альтернативных бесплатных участков и, естественно, на возврат кредитов. Так, например, строительство трассы М-12 идет за счет средств Фонда национальной безопасности, но эти деньги надо будет вернуть, строго по графику (причем с учетом инфляции).

По государственному счету

Главный строитель и эксплуатант скоростных дорог в России — специально созданная для этих целей государственная компания "Автодор". Буквально в первой половине августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новую программу деятельности госкомпании до 2030 года.

За это время "Автодор" планирует построить и реконструировать 1,4 тыс. км магистралей, запуская по 175 км автодорог в год. Вообще госкомпания за 12 лет работы построила и реконструировала порядка 2 тыс. км автомобильных дорог (в среднем — 154 км дорог в год). По словам председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко, сейчас в портфеле госкомпании больше десяти проектов. Среди них дублер дороги Джубга — Сочи и Юго-Западная хорда (Екатеринбург — Краснодар), которые, как ожидается, позволят разгрузить дороги городов Черноморского побережья, а жители Урала и Сибири смогут, минуя Москву, доехать до Черного, Азовского и Каспийского морей. Также среди перспективных проектов госкомпании — Пулковская развязка на М-11 "Нева", КАД-2 в Ленинградской области, обход Орехово-Зуева в Подмосковье, развитие скоростных участков на М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", а также строительство новых развязок с ЦКАД в Московской области.

В результате, в соответствии уже с планами "Автодора" к 2035 году, в России будет создана опорная сеть скоростных автодорог протяженностью более 17 тыс. км, которая соединит 44 региона страны; значительно сократит время на доставку грузов и пассажиров. Так, от границы Беларуси до границы Казахстана можно будет доехать на 9 часов быстрее, а от Екатеринбурга до Черноморского побережья время в пути станет меньше на 11 часов. Практически у 75% населения РФ повысится уровень мобильности, качества жизни и деловой активности.

Вот очень простой пример: за четыре года, прошедших с момента открытия движения между двумя столицами по М-11 "Нева", автотуризм между Москвой и Санкт-Петербургом вырос почти в пять раз, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу "Автодора". А трассу М-4 "Дон" не зря называют "главной дорогой в лето" — несмотря на довольно высокую стоимость проезда, ее выбирают все больше и больше автомобилистов, что доказывают данные трафика. Кстати, если разделить сумму (3–4 тыс. рублей) на число людей в автомобиле (3–4 человека), получается весьма выгодная поездка. Интенсивность движения на М-4, например, в июне 2023-го выросла вдвое по сравнению с зимними месяцами; а по сравнению с июнем 2022 года — на 10%. Это связано в том числе с открытием новых скоростных участков на трассе М-4 "Дон" в обход Ростова-на-Дону и Краснодара, что позволило сократить время в пути к Черному морю на 2 часа. По итогам августа ожидается увеличение интенсивности движения по сравнению с зимними месяцами в 3–4 раза. Если в среднем по всей М-4 совершается до 44 тыс. проездов в сутки, то в пиковые дни июля — августа на отдельных участках фиксируется около 90 тыс.

После этого кто-то будет уверять, что скоростные (и платные) дороги в России не популярны? Ведь не стоит забывать, что они строятся в качестве альтернативы уже существующим бесплатным дорогам.

Планы на завтра

Первую часть долгожданной трассы М-12 — от Москвы до Арзамаса (415,5 км) — можно будет проехать примерно за 3–3,5 часа. Обойдется это автомобилистам примерно в 2,8 тыс. рублей (правда, здесь будет действовать программа лояльности, которая позволяет экономить 15% от стоимости проезда — с транспондером T-pass, ожидаются и другие льготы). Когда же будет запущена вся трасса до Казани (это произойдет уже в конце декабря), доехать, например, от Москвы до Нижегородского кремля можно будет за 4 часа, а до Казанского — за 7 часов. Так что ожидается, что М-12 станет первой федеральной трассой по темпам развития автотуризма в нашей стране.

Кроме того, проект М-12 позволит активнее развивать экономический потенциал агломераций, свяжет 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, что существенно и резко повысит безопасность дорожного движения. В зоне тяготения трассы проживает около 60% населения России; сконцентрировано 70% автомобильной, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 20% предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства… Макроэкономический эффект от ввода новой трассы только в первые годы оценивается в 2,4 трлн рублей; прирост валового регионального продукта для агломераций — плюс 1 трлн рублей; увеличение грузопотока — до 70 млн т в год.

А ведь уже через год эта трасса дотянется еще и до Екатеринбурга с Тюменью.

Из московских окрестностей

Тем временем в столице в этом году планируют запустить сразу две скоростные дороги. Причем одна уже частично работает: Московский скоростной диаметр (МСД) — платная магистраль, которая протянулась на 68 км с севера на юг Москвы. МСД образован двумя хордами (Северо-Восточной и Юго-Восточной) и соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей столицы. Здесь 14 удобных транспортных развязок, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей. Первый участок МСД протяженностью около 40 км — от входа в город федеральной трассы М-11 на севере до Косинской эстакады на востоке — запустили осенью 2022 года. До конца 2023-го планируется завершить работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12, а также завершить устройство Южного участка МСД (от шоссе Энтузиастов до будущей автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе). Когда поедет весь Московский скоростной диаметр, город можно будет пересечь без единого светофора за 40 минут. Причем МСД строится не для улучшения транзитного движения (для этого есть ЦКАД), а для разгрузки городских дорог, лучшей связки внутренних районов Москвы. Для тех, кто двигается внутри города, дорога бесплатная; для транзитных автомобилей проезд по МСД обходится в 950 рублей.

Буквально на днях московские власти планируют открыть движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта. Шестиполосная дорога, в которую частные инвесторы вложили 65 млрд рублей, свяжет Москва-Сити и МКАД (с выходом на Северный скоростной обход Одинцово и трассу М-1) — это расстояние можно будет проехать за 15 минут. Почти половина трассы проходит по эстакадам, мостам и путепроводу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дублер разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД и улучшит транспортное обслуживание 700 тыс. человек. Тарифы еще не объявлены, но дорога, я уверен, будет востребована.

Старается не отставать и Московская область. По словам губернатора Андрея Воробьева, "диаметры синхронизируются в том числе с нашими концессионными дорогами". "У нас две большие концессии — это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе. Это очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов, и это очень влияет на ощущения", — отметил он. Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) станет продолжением трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она пройдет через Видное, Молоково, Лыткарино и Томилино в Железнодорожный и будет дублером МКАД. Общая протяженность — 50 км, срок сдачи — 2025 год; стоимость проезда пока неизвестна.

Два года уже на севере Подмосковья идет строительство новой платной автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. Она начнется от пересечения Афанасовского и Дмитровского шоссе (А-104) и завершится на развязке Ярославского шоссе с Тарасовской улицей города Королева. Длина дороги — 15 км. Да, и она будет платной (стоимость еще неизвестна), но можно продолжить ездить по уже существующим — Осташковскому и Пироговскому шоссе или МКАД. Запуск новой магистрали запланирован на 2024 год. По этой трассе, например, можно будет доехать от Королева до Шереметьево за 15–20 минут.

Словом, скоростные платные дороги — это, конечно, недешевое удовольствие, но взамен мы получаем, на мой взгляд, куда больше — скорость, надежность, безусловное удовольствие от езды.