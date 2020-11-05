В свободном потоке: как будут взимать плату на скоростных магистралях

История появления платных дорог стара, как этот мир. Достаточно вспомнить существовавшую еще в древнейшие времена платную дорогу в Вавилонском царстве протяженностью 750 км. Но то — дела давно минувших дней. Современная история платных магистралей началась около 100 лет назад. Первой европейской страной, которая ввела плату за проезд, стала Италия. И первым стал 50-километровый участок автомагистрали в районе Милана. Это случилось в 1924 году. Затем эстафету подхватила Греция, где с 1927 года пользователей заставили платить за сеть автомагистралей. В 50–60-х годах прошлого века Франция, Испания и Португалия начали строить автотрассы, причем с помощью концессий, что позволило довольно быстро развить эту инфраструктуру без огромных государственных вложений. С тех пор они появились в большинстве стран — членов ЕС. И пусть они занимают малую часть дорожной сети (от 1 до 7%, если считать по протяженности), но несут основную нагрузку, привлекая до 50% всего транспортного потока. На законных основаниях В России впервые о платных дорогах заговорили почти 30 лет назад, а первый законодательный акт — указ президента страны Бориса Ельцина "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе" — появился в декабре 1992 года. Потом, в июне 1998 года, последовал еще один указ — "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", где был прописан порядок создания платных магистралей. Главное — появилось требование: у каждой платной дороги обязательно должен быть бесплатный дублер! И первая платная дорога в России открылась в том же 1998 году. Это был 20-километровый участок трассы М-4 "Дон" — обход села Хлевное в Липецкой области (444–464 км). Между прочим, я помню, сколько стоил тогда проезд: пять рублей с легкового автомобиля и 15 рублей — с грузовика. Через год длина платного участка была увеличена до 50 км — к нему был присоединен обход города Задонск, и плата тоже выросла вдвое. До десяти рублей с легковушки.

На самом деле толчок к развитию системы скоростных платных дорог дал закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", который в ноябре 2007 года подписал президент Владимир Путин. Для привлечения инвестиций и управления будущей федеральной сетью скоростных дорог была создана Государственная компания "Российские автомобильные дороги". Сегодня в доверительном управлении Госкомпании "Автодор" находятся федеральные трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и А-105 (подъездная дорога к аэропорту "Домодедово"). Кроме того, "Автодор" достраивает Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в Московской области и приступает к сооружению новой скоростной магистрали М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань). Далеко не все километры скоростных дорог — платные. Так, общая протяженность дорог в ведении ГК "Автодор" — более 3,5 тыс. км, но длина платных участков — чуть больше 1,5 тысяч км. Регионы Небольшой экскурс в то, как обстоят дела с платными дорогами в регионах. Кроме федеральных, сейчас в России работают и несколько региональных платных дорог. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области платным является проезд по новой внутригородской магистрали — "Западному скоростному диаметру" (ЗСД). Она связывает южную часть города с морским портом, Васильевским островом и далее — с трассой "Скандинавия". Будете в Питере – обязательно советую проехать по этой суперсовременной трассе; она, похоже, стала новой визитной карточкой города, как Невский проспект или крейсер "Аврора". За это отдать 500 рублей не жалко! А в Рязани вот уже несколько лет работает платный путепровод через железнодорожные пути — он связал микрорайоны Соколовка и Дашково-Песочня. Стоимость проезда — 25 рублей, а ночью для легковых машин проезд и вовсе бесплатный. Но спрос есть круглосуточно!

Описание Западный скоростной диаметр © Александр Демьянчук/ТАСС

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Отдельный разговор — про платные дороги Псковской области. Такими объявлены четыре дороги протяженностью 226 км, которые ведут к границам с Белоруссией, Латвией и Эстонией. В отличие от других платных трасс, эти дороги были построены еще во времена СССР и частично находятся в очень плохом состоянии. Но плату за проезд по ним местные власти исправно берут. Проезд на легковом автомобиле стоит 100–300 рублей, при этом многие автомобилисты считают, что обозначаемые региональными властями бесплатные альтернативы этим дорогам по меньшей мере вызывают вопросы. Суды разных уровней объявляли сборы незаконными, но областные власти ссылаются на определение Верховного суда РФ от 14 июля 2003 года, который, как утверждается, "признал, что образование платных автомобильных дорог в Псковской области не противоречит действующему федеральному законодательству". Деньги за тачку Сегодня платные дороги работают в 40 странах мира. И в мировой практике существует две системы взимания платы за проезд: открытая и закрытая. Закрытая, понятное дело, работает, что называется, по традиционному методу, которому уже тысячи лет. Поднялся шлагбаум, получил талончик — и можешь ехать до следующего контрольного пункта, где придется заплатить по тарифу. Иначе не выпустят… Эти дороги тоже, в свою очередь, подразделяются на две группы. Первая — когда ты платишь за пройденное расстояние. Например, за проезд от Парижа до Лиона (457 км) по трассе А-6 владелец легкового автомобиля отдаст €37,6, а от Москвы до Воронежа по трассе М-4 "Дон" (510 км) — 416–680 руб. (в зависимости от времени дня и наличия транспондера). За рубежом еще существует специальная оплата — за проезд через конкретный тоннель, мост. Скажем, чтобы проехать по тоннелю под горой Монблан между Шамони (Франция) и Курмайором (Италия) протяженностью почти 12 км, придется отдать €46,3 (туда-обратно будет дешевле). А за короткое путешествие по Эресуннскому мосту (он проложен через пролив и соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё) длиной 7,8 км — €54. У нас таких строений пока нет, но это только пока…

Описание Эресуннский мост © Bildbyran via REUTERS

Чем хороша закрытая система? Как говорится, тут ни одна мышь не проскочит. Съездов со скоростной трассы мало, и везде ждут бдительные контролеры: пока не заплатишь — не выпустят. Недостатки — тоже на поверхности: пункты взимания платы (ПВП) строить дорого, но еще дороже содержать технику и штат операторов. Да еще водители периодически норовят таранить хрупкие шлагбаумы. В дни пиковых нагрузок у ПВП случаются очереди. Лично мне пришлось постоять не один час в очереди на таких пунктах на французской трассе А-7 (Лион — Марсель), сербской Е75 в районе Белграда и на нашей М-4 "Дон" в Подмосковье. Во всех трех случаях я решился на поездку во время высокого отпускного сезона. Так что эта проблема — общая для всех стран, и все как-то пытаются ее решить. Самый простой способ — построить открытую систему, где нет никаких себе шлагбаумов. Раньше такие системы строились только в масштабах целых государств — при въезде в страну требовалось купить виньетку. Это такая специальная марка (раньше ее надо было клеить на лобовое стекло; сейчас информация о номере автомобиля и оплате просто заносится в электронную базу данных). И можно ездить по всем скоростным дорогам в течение определенного, оплаченного заранее срока (неделя, месяц или год). Такая система оплаты принята во многих странах Европы (Австрия, Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария). Виньетку можно купить в специальных киосках на границе, на крупных АЗС, но лучше — заранее, через интернет. Минимальный срок действия, как правило, — десять дней, средняя стоимость за этот срок — €10. Самые гуманные дорожные власти — в Румынии, где можно купить виньетку на три дня за €3, самые жадные — в Швейцарии, где право ездить месяц по стране оценивается в €42,5. И никак не меньше, даже если приехал в страну на один день! Но купить обязательно нужно! Огромное количество видеокамер, установленных вдоль европейских дорог, "нацелены" не на фиксацию нарушений ПДД, а на наличие оплаты за проезд; работают и мобильные бригады контролеров. Штраф за неоплаченный проезд немаленький: в Австрии — €120, в Болгарии — 300 левов (€150), в Великобритании — £130 (тоже примерно €150). В Италии за повторную попытку проехать без оплаты — уголовное наказание. Кстати, хотя деньги берут только за проезд по скоростным дорогам, проехать без виньетки по стране и не попасть под камеру практически невозможно. Один мой товарищ решил экономить деньги и не стал покупать марку в Словакии. Что, мол, той страны, ехать мне пару сотен километров всего. Надо сказать, что эксперимент ему удался, но на дорогу он потратил целый день, ведь ехать частично пришлось по проселочным дорогам, идущим через горы и бесчисленные деревни… В свободном потоке Чтобы как-то скрестить преимущества открытой и закрытой систем, во всем мире применяют электронную систему. Но она требует установки в автомобиль специального электронного прибора — транспондера, который крепится к лобовому стеклу и привязан к личному кабинету (и счету!) автовладельца. Списание денег за проезд в таком случае проводится без остановки автомобиля. Чуть сбросил скорость перед специальными воротами, шлагбаум автоматически поднялся, гаджет негромко пикнул (значит, деньги списали) — и все, можно ехать дальше. Количество пользователей транспондеров в мире постепенно растет; в России их продано около 1,5 млн штук. Недавно была наконец решена важная проблема — теперь с одним единственным приборчиком можно проехать по любой из платных дорог, хотя ими управляют четыре разные организации (это называется "интероперабельность"). Между прочим, это серьезный прорыв, причем в мировом масштабе; в Европе проблему пока решить не удалось. Если зайдете на любой форум европейских дальнобойщиков, то узнаете, что каждый из них вынужден возить целую коллекцию бортовых устройств для оплаты проезда. Да что там — в арсенале каждого афинского таксиста как минимум три транспондера! И, говорят, появления единого устройства у них в скором времени не обещают.

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Понятно, что будущее — за технологиями электронного взимания платы, но уже в режиме свободного потока, без шлагбаумов, капитальных сооружений и пробок в часы пик. Такие системы уже опробованы в некоторых европейских странах (Португалия, Испания, Италия) на некоторых трассах, и вполне себе успешно. Она так и называется: free-flow, или "свободный поток". Кстати, подобная система, но только для грузовиков массой более 12 т действует и на наших федеральных трассах — под названием "Платон". В этом случае проезд фиксируют специальные камеры, установленные вдоль трассы, и деньги со счета списываются автоматически (для этого в автомобиле должен быть бесконтактный транспондер, или некий счет, привязанный к номеру машины). Внедрение такой системы в нашей стране для остальных автомобилистов обсуждается уже несколько лет, но требовались поправки в законодательство. И такие наконец-то случились. Изменения в закон "Об автомобильных дорогах" в прошлом месяце приняты, их подписал президент. Поправки в КоАП в первом чтении тоже приняли буквально на днях в Госдуме. В ближайшее время появится и специальный штраф для тех, кто попытается проехать по платной дороге без оплаты (по проекту — от 2,5 до 5 тыс. рублей). Первой (и пока единственной) трассой в России, где появится система "свободный поток", станет ЦКАД. Уже достроен (будет запущен 11 ноября) третий участок дороги (на северо-востоке Московской области), между трассами М-11 "Нева" и М-7 "Волга".

Описание Строительство ЦКАД © Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня существует три способа оплатить проезд. Самый простой (и самый выгодный!) — по транспондеру. Если у водителя уже есть это устройство, оплата будет рассчитана и списана автоматически с личного счета. Интероперабельность, максимальные скидки, удобство общения со счетом — все достоинства транспондера будут работать и на ЦКАД. Без такого устройства можно заранее внести средства на счет через сайт ГК "Автодор", компании "Автодор — Платные Дороги" или мобильное приложение, указав маршрут и дату поездки. Такая же схема действует в течение пяти дней после проезда по тому или иному участку ЦКАД.