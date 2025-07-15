Роман Шлуинский — о карьере рекордсмена отечественного футбола

ЦСКА с Игорем Акинфеевым в составе выиграл 23-й трофей — Суперкубок России, что является рекордом для отечественных игроков. После достижения этой отметки возникает вопрос, является ли армеец лучшим среди всех вратарей в истории?

Лев Яшин. Истории вратарей схожи: оба не меняли клубной прописки на протяжении всей карьеры, оба добивались результатов как с клубом, так и со сборной. Яшин — единственный вратарь — обладатель "Золотого мяча", также он стал чемпионом Европы и Олимпийских игр. Конкурент Яшина в сборной Анзор Кавазашвили в разговоре с ТАСС отмечал, что, несмотря на политику, во всем мире лучшим вратарем болельщики единогласно называют именно Яшина. Именно бывший игрок "Динамо" стал первым вратарем, изучающим соперника, передвижения нападающих для выбора правильной позиции. Еще сильными качествами Яшина были верховые выходы на мяч, умение своевременно подсказывать вместо того, чтобы кричать на партнеров, а также выброс мяча для своевременного развития атаки.

Ринат Дасаев. Он не выглядит явным конкурентом, учитывая количество трофеев и карьеру игрока. Некоторые эксперты отмечают, что он не был так постоянен, как Акинфеев, и не был уверен в выходах на мяч. Но тем не менее Дасаев является одним из лучших отечественных голкиперов, что доказывает международное признание — в 1988 году он был признан лучшим вратарем мира.

Но, наверное, некорректно сравнивать Акинфеева с Дасаевым и Яшиным. Эксперты правильно отмечают, что футбол развивается, а эта тройка — совсем из разных поколений.

При этом стоит отметить, что Акинфеев вписал свое имя в историю российского футбола, являясь лучшим отечественным вратарем XXI века — с этим никто не поспорит. Он стабилен, на протяжении 23 лет является первым номером в ЦСКА и долгое время являлся им в сборной России. Акинфеев не сломался после двух порванных "крестов", что хоронит карьеру почти любому вратарю. Акинфеев — это стабильность: почти любой интересующийся футболом человек, говоря о российском вратаре с начала 2000-х годов, вспомнит Акинфеева.

Казалось бы, отвечая на вопрос, кто является лучшим вратарем в истории отечественного футбола, — Яшин, Дасаев или Акинфеев — современное поколение должно было выбрать третьего. Однако в опросе в телеграм-канале ТАСС/Спорт в голосовании победил именно Яшин, почти в три раза превысив результаты голосов за Акинфеева.

Несмотря на это, Акинфеев напоминает представителей советской школы, поэтому и вошел в команду великих отечественных вратарей. Он любит кроссы, предпочитает длинные пасы, благодаря чему в его статистике числятся голевые передачи. С возрастом голкиперу, конечно, сложнее даются прыжки, но умение отлично занимать позицию дает право считать его лучшим.

Игорю сейчас 39 лет, его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона-2025/26. Тем не менее в клубе полностью доверяют Акинфееву и отмечают, что продление контракта зависит только от желания вратаря. Судя по всему, вратарь уйдет, когда ему надоест играть в футбол, но есть ощущение, что это произойдет не скоро. Акинфеев в прошлом сезоне "пробил" 900 матчей в карьере — это больше, чем у Яшина и Дасаева — теперь он ставит себе задачу достичь отметки в тысячу.

В августе 2024 года ТАСС на пресс-конференции объявил об учреждении приза "За верность" имени футболиста Федора Черенкова. Не удивлюсь, если первым победителем станет именно Игорь Акинфеев.