Руслан Ахлебининский — о том, для чего нужна маркировка, как ее подключить и что будет, если этого не сделать

С 1 сентября 2025 года любой бизнес должен будет маркировать исходящие вызовы — так, чтобы на экране получателя отображались название компании или бренда и цель звонка. Новую норму вводит подпункт "б" п. 5 ст. 9 закона № 41-ФЗ, вносящий добавление в закон "О связи". По мысли инициаторов, она защитит абонентов от мошенников и спамеров, а бизнесу поможет повысить качество коммуникации.

Проблема для двух сторон

Почти каждый россиянин каждую неделю получает от нескольких единиц до нескольких десятков подобных звонков, часть из которых по-настоящему опасна. Они могут исходить от аферистов, нацеленных на банковские аккаунты жертв. Такая обстановка сформировала у большинства из нас рефлекс: видим незнакомый номер — палец сразу же тянется к красной кнопке.

И это большая проблема для добропорядочного бизнеса, которому становится сложнее и работать (например, связываясь по техническим вопросам, что также вредит и клиенту), и выстраивать с аудиторией взаимную доверительную коммуникацию.

Так что новые правила — это не только и не столько техническое требование, сколько попытка сделать взаимодействие "бизнес — абонент" прозрачнее, комфортнее и продуктивнее.

Ведь теперь клиент будет видеть, кто ему звонит, а бренд — получать дозвоны и плюс к узнаваемости.

Что такое маркировка исходящих звонков

Проще говоря, это подпись, которая высвечивается при звонке, — так, как если бы номер был добавлен в список контактов.

В состав маркировки, согласно постановлению правительства, должны входить:

название или коммерческое обозначение компании;

категория звонка (ее можно выбрать из готового перечня, пока в нем 38 вариантов: "Аварийная служба", "Автосервис и техобслуживание", "Доставка", "Кафе и рестораны", "Медицина" и др.).

Кроме того, она может включать дополнительную информацию — например, цель звонка (сообщение о скидке, предложение услуги и т.д.). Набрать все это можно на латинице или кириллице с использованием цифр, а для привлечения внимания и эмоционального эффекта добавить эмодзи. Главное — уложиться в 32 символа.

Подключить маркировку можно через оператора связи.

Что это значит для рынка

Надпись "Звонок от организации" или название компании на экране смартфона будет сразу отделять легитимный бизнес-звонок от анонимного и потенциально опасного. Это послужит защите пользователей от мошенников, которые часто представляются сотрудниками банков, госструктур или служб поддержки сервисов.

Кроме того, маркировка поможет абонентам принимать информированные решения об ответе на звонки и не тратить время на ненужные разговоры. При этом каких бы то ни было действий от них не потребуется: бизнес и операторы все сделают сами.

К слову, для бизнеса новые правила станут скорее возможностью, чем обузой. По данным "Билайна", использование маркировки дает повышение контактности от 9% до 65%, в среднем — на 20%, а также на треть увеличивает среднюю длительность разговора.

Но подводные камни здесь тоже есть: доверие нужно будет заслужить и поддерживать. Если компания промаркирует свой номер — и начнет бомбардировать абонента назойливыми предложениями, лояльность к ней только пострадает. Маркировка — это не индульгенция для спама, а инструмент для качественной коммуникации.

Кто обязан подключить маркировку

Под новые требования подпадают все юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые, которые звонят клиентам, потенциальным заказчикам или партнерам по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью.

Неважно, откуда исходит звонок: из контактного центра, с городского номера или с мобильного телефона сотрудника.

Что будет, если этого не сделать

Рекламные или информационные звонки без пометок могут быть квалифицированы как спам-обзвон клиентов без их согласия. За это, согласно ст. 14.3 КоАП РФ, для ответственных предусмотрены штрафы:

для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за каждый звонок;

для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, операторы связи не должны доводить звонки без маркировки до абонента — и это может затруднить коммуникацию.

С чего начать

Чтобы сделать все без суеты, ошибок и ненужных рисков, можно следовать такому плану.

Проанализировать активные корпоративные номера, с которых звонят сотрудники компании.

Узнать условия подключения услуги у оператора — на сайте или через поддержку.

Заключить с оператором договор — для этого понадобятся реквизиты, документы, подтверждающие права на коммерческое обозначение (например, свидетельство о регистрации товарного знака), вид осуществляемой деятельности по ОКВЭД, список номеров и данные о категориях вызовов.

Протестировать процесс: сделать с каждого номера пробные вызовы и проверить, все ли корректно отображается.

Прописать в регламенте или закрепить другим способом на уровне компании правило: звонить клиентам только с промаркированных номеров.

Маркировка вызовов — это больше, чем просто мера защиты абонентов. Это новый стандарт взаимоотношений бизнеса и клиентов, который сделает общение более человечным и эффективным и послужит восстановлению репутации деловых вызовов.