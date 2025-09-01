Экономический шторм в Германии: автопром потянул на дно экспорт, занятость и спрос

Николай Гапоненко — о том, с какими вызовами столкнулась немецкая промышленность

На протяжении последних нескольких лет немецкая промышленность сталкивается с серьезными проблемами, связанными с глобальными изменениями в экономике и внешними факторами. Одним из ключевых индикаторов ухудшения состояния дел является значительное сокращение количества рабочих мест в секторе промышленности.

Согласно официальным данным, с 2019 года она утратила почти 250 тыс. рабочих мест. Это значительный процент от общего объема занятости в этом секторе. Например, Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что на конец июня 2025 года в промышленности было занято около 5,42 млн человек, что на 114 тыс. меньше, чем годом ранее (сокращение на 2,1% за 12 месяцев).

Особенно остро проблема стоит в автомобилестроительной отрасли, которая традиционно считается одним из столпов немецкой экономики. Только здесь за последний год было утрачено порядка 51,5 тыс. рабочих мест, что эквивалентно 6,7% от общей занятости в этой области.

Цифры свидетельствуют о том, что кризис затрагивает ключевые секторы экономики, вызывая серьезные социальные и экономические последствия.

Социальные и экономические последствия

Помимо снижения уровня занятости, ухудшение финансового положения промышленных предприятий также формирует устойчивый негативный тренд, затрагивающий практически все промышленные секторы: автомобиле- и машиностроение, химическую промышленность.

Выручка немецких промышленных компаний во втором квартале 2025 года сократилась на 2,1%, составив €533 млрд. Это уже второй квартал подряд с отрицательной динамикой.

Кроме того, отмечается падение объемов экспорта: поставки в США снизились на 10%, а в Китай — на 14%.

Налицо высокая зависимость немецкой промышленности от внешних рынков и ее чувствительность к изменениям глобальной экономической обстановки. Уменьшение доходов и снижение экспорта будут способствовать дальнейшей дестабилизации рынка труда и усилению негативных тенденций в экономике.

Низкий внешний спрос

Общее состояние экономики Германии оказывает непосредственное влияние на положение дел в промышленности (и наоборот).

Официальные данные показывают, что ВВП страны во втором квартале 2025 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом. Первоначально прогнозировалось снижение на 0,1%, однако фактические данные оказались хуже. Основной причиной такого развития событий стал резкий спад инвестиций в строительство, оборудование и автомобили, обусловленный низким внешним спросом. Центральный банк ФРГ выразил обеспокоенность тем, что подобная тенденция сохраняется и в третьем квартале, предсказывая стагнацию или дальнейшее ухудшение экономических условий. Такая оценка подчеркивает сложность текущей ситуации.

Причины происходящего спада в промышленности разнообразны и включают как внутренние, так и внешние факторы.

Угроза для традиционных рабочих мест

Важным фактором являются торговые споры и протекционистские меры, принимаемые другими странами.

Так, введение высоких пошлин на продукцию европейских производителей привело к существенному снижению экспорта, например в США, что напрямую отразилось на доходах и занятости в промышленности. Также необходимо учитывать технологические изменения и автоматизацию, которые приводят к уменьшению потребности в человеческом труде. Хотя эти процессы способствуют повышению эффективности, они одновременно создают угрозу для традиционных рабочих мест, особенно в отраслях с высокой долей ручного труда.

Общая слабость внутреннего спроса и неуверенность инвесторов также оказывают негативное воздействие на развитие промышленности. Кроме того, недостаточный объем частных и государственных инвестиций препятствует развитию инфраструктуры и внедрению инноваций, необходимых для поддержания конкурентоспособности экономики.

Риски для будущего поколения и деградация человеческого капитала

Последствия промышленного спада выходят далеко за пределы непосредственно самого сектора. Они влияют на социальную стабильность, поскольку многие люди остаются без работы, сталкиваются с финансовыми проблемами и испытывают стресс. Для молодых специалистов ситуация осложняется отсутствием карьерных возможностей и ограниченностью выбора профессий, что создает дополнительные риски для будущего поколения.

Для экономики в целом сокращение занятости ведет к снижению потребительского спроса, уменьшению налоговых поступлений и увеличению социальной нагрузки на государство. В долгосрочной перспективе это приведет к деградации человеческого капитала и потере квалифицированных кадров, что затруднит восстановление экономики Германии. Кроме того, существует риск усиления региональной дифференциации, поскольку некоторые регионы зависят от определенных отраслей промышленности, которые находятся в глубоком кризисе. Это может усугубить неравенство и вызвать политические конфликты.

Одним из важнейших факторов, негативно влияющих на финансовое благополучие немецких предприятий, является постоянно увеличивающаяся стоимость энергии. Переход на альтернативные источники энергии и отказ от российских энергоносителей увеличили затраты многих производителей, особенно тех, кто зависит от энергоемких процессов.

Высокие инвестиционные расходы в связи с переходом существенно повышают производственные издержки. Энергетическая политика правительства ФРГ не вызывает у бизнеса доверия, порождая опасения по поводу возможного процесса деиндустриализации страны.

Ведущие автомобильные бренды, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, сообщают о снижении чистой прибыли и планируют сократить значительную долю своего производственного потенциала. Например, Volkswagen объявил о намерении прекратить работу одного из своих заводов в Германии, что приведет к увольнению нескольких сотен сотрудников. Аналогичная ситуация складывается и у BMW, руководство которой рассматривает возможность дальнейшего сокращения расходов путем закрытия отдельных подразделений.

Глубокий системный кризис

Компания BASF, являющаяся крупнейшим производителем химических продуктов в мире, вынуждена снижать свою деятельность в Европе. Уже объявлено о закрытии некоторых заводов и предстоящих увольнениях сотрудников. Причиной этому служат высокие затраты на энергию и сырье, а также усиление международной конкуренции. Подобные меры свидетельствуют о глубоком системном кризисе, охватившем этот сегмент немецкой промышленности.

Многие предприятия, специализирующиеся на выпуске металла и тяжелого оборудования, находятся на грани выживания. Один из ярких примеров — компания ThyssenKrupp AG, которая объявила о своем решении продать часть активов и провести масштабные сокращения персонала. Электротехнические компании, такие как Siemens, также ощущают последствия текущей экономической ситуации. Хотя Siemens сохраняет лидирующие позиции на международном рынке, ее внутренняя структура подвергается серьезным изменениям. Руководство заявило о намерениях сократить расходы и повысить эффективность операций, что неизбежно ведет к урезанию рабочих мест и изменению стратегии развития.

Зона повышенного риска

Проведенный анализ позволяет сделать следующие ключевые выводы. Высокая стоимость энергии и усиление международной конкуренции оказывают серьезное давление на финансовую устойчивость немецких промышленных компаний. Недостаточная адаптация к новым технологиям и изменение предпочтений потребителей приводят к снижению эффективности традиционного подхода к бизнесу. Внешнеполитические факторы, такие как санкции и торговые ограничения, создают дополнительные препятствия для нормального функционирования промышленных предприятий, крупные компании оказываются в зоне повышенного риска.

Современная экономика Германии испытывает серьезные трудности, вызванные рядом внутренних и внешних факторов. Несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию, перспективы остаются неясными. Высокие цены на электроэнергию и сырье существенно увеличили производственные расходы, сделав продукцию менее конкурентоспособной на международных рынках. Переход на экологически чистую энергию потребовал крупных капиталовложений, что негативно сказалось на рентабельности предприятий. Ухудшение отношений с Россией и другими поставщиками ресурсов ограничило доступ к необходимым материалам и технологиям.