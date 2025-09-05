Навроцкий в Вашингтоне. Сор из варшавской избы вымели на лужайку Белого дома

Дмитрий Буневич — о подоплеке первого зарубежного визита нового президента Польши

Наблюдатели традиционно придают много значения выбору направления для первого зарубежного визита нового лидера любой страны. Польша в этом смысле представляет особый интерес. Страна уже много лет, если не десятилетий, расколота на проевропейских либералов и проамериканских национал-консерваторов. Две эти ведущие политические силы не могут согласиться почти ни по одному внутре- и внешнеполитическому вопросу. За исключением разве что враждебности к России.

Навроцкий, отправившись в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, посылает явный сигнал своим союзникам и противникам: "Я человек США. И не просто США, а Республиканской партии и лично Дональда Трампа". Поддержка американского лидера, по замыслу нового главы польского государства, поможет ему в игре против своих главных оппонентов внутри страны — правительства Дональда Туска, о падении которого мечтает Навроцкий.

Дурные знамения и широкие жесты

Древние римляне, к наследию и эстетике которых апеллировали строители американской столицы, поместившие политический центр США буквально на Капитолий, большое внимание уделяли знамениям, предшествующим важным событиям. В этом смысле фон у визита Навроцкого в Вашингтон был предельно неблагоприятным: буквально за несколько дней до поездки произошла трагедия — в Польше в ходе подготовки к авиашоу недалеко от города Радом потерпел крушение американский истребитель F-16. Польский пилот, майор Мачей Краковян (Maciej Krakowian), некогда окончивший Академию ВВС США в Колорадо-Спрингс (United States Air Force Academy), погиб.

Впрочем, президент Трамп, как опытный шоумен, постарался и из этой трагедии извлечь пользу. Встреча двух лидеров началась на Южной лужайке Белого дома, где Трамп встречал Навроцкого. Ровно в момент приветствия над лидерами пронеслась эскадрилья истребителей F-16 и F-35. При этом в строю не было одной машины — в память о погибшем польском летчике, как подчеркнула американская сторона. Некоторые наблюдатели отметили, что Трамп уже не первый раз использует пролеты боевой авиации над своими гостями в качестве определенного символа — в ходе встречи в Анкоридже над Трампом и президентом России Владимиром Путиным также пролетела авиагруппа.

Подчеркнутое расположение американского лидера к Навроцкому неслучайно — польский политик еще в ходе своей избирательной кампании посещал США, встречался с Трампом и настойчиво подчеркивал, что ориентируется в Вашингтоне именно на республиканцев. Кроме того, он всячески пытался очернить в глазах Трампа своих либеральных оппонентов, указывая, что те связаны с Демпартией США. Нельзя сказать, что эти "обвинения" совсем уж лишены почвы. Если премьер Дональд Туск, настоящий ветеран польской политической сцены, всегда пытался балансировать между разными силами, будь то Берлин, Лондон или Вашингтон, то многие члены его кабинета давно и плотно связаны именно с либеральной частью евроатлантического истеблишмента и Демократической партией США.

Таким политиком, безусловно, был и главный конкурент Навроцкого Рафал Тшасковский, за которого откровенно агитировал Барак Обама, посетивший даже ради этого Польшу накануне выборов президента. Лучшей рекомендации в глазах Трампа Навроцкий и придумать не мог: "Мой главный враг — друг Обамы". Утверждают также, что члены команды Навроцкого доносили в администрацию Трампа об оскорбительных комментариях в адрес республиканца, которые без стеснения выдавала в публичном пространстве Энн Эппелбаум (Anne Applebaum), супруга вица-премьера и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, одного из самых влиятельных членов правительства Туска. Кроме того, Навроцкий никогда не стеснялся грубо льстить хозяину Белого дома, а это никогда не лишне в случае общения с Трампом.

Во многом этими факторами объясняется та теплая атмосфера, в которой прошли польско-американские переговоры в Белом доме. Встреча лидеров продолжалась более 2 часов, а на прощание польская делегация получила в подарок от Трампа знаменитые красные бейсболки с надписью MAGA. Комментарии для прессы и публикации в соцсетях Навроцкого и Трампа о встрече также изобиловали теплыми словами, восклицательными знаками и капслоком. Более того, Трамп даже пообещал пригласить Польшу на встречу группы G20, которая состоится в США в следующем году. Конечно, не в статусе члена клуба, но хотя бы в виде гостя. Но о чем же конкретно договаривались поляк и американец за закрытыми дверьми?

Один в Белом доме

Повестка переговоров Навроцкого — Трампа с самого начала стала поводом для скандала. Вопреки традиции польский президент отказался брать с собой на встречу представителей МИД. Более того, сотрудников внешнеполитического ведомства просто не включили в состав делегации. Навроцкий явно показал, что не доверяет Министерству иностранных дел и не нуждается в его консультациях, предпочитая советы сотрудников своего офиса. Это стало продолжением старого польского спора о том, кто все-таки должен определять основные направления внешней политики Польши — президент или правительство. Польская Конституция написана так, что создает возможности для разных трактовок. Проблема всякий раз обостряется, стоит только представителям противоборствующих партий одновременно оказаться в правительстве и президентском дворце.

Сикорский попытался было публично задать Навроцкому ориентиры для переговоров — нужно, мол, предотвратить сокращение американских войск в Польше, выяснить подробности переговоров вокруг Украины и обходить стороной конкретные обязательства по закупке американской техники для Войска Польского. Более того, влиятельный министр вновь заявил, что за внешнюю политику страны отвечает именно правительство, а не президент. За что тут же получил публичную выволочку в СМИ и указание "перечитать Конституцию". Глава международного отдела президентской канцелярии Марчин Пшидач (Marcin Przydacz), тесно связанный с силовым сообществом Польши, рассказал, что президент намерен сосредоточиться на двух вопросах: региональная безопасность и перевооружение польской армии. В общем, обменявшись мнениями с правительством в традиционном польском стиле, Навроцкий вылетел в Вашингтон.

Судя по всему, президент Польши держался собственной повестки встречи на переговорах с Трампом и проигнорировал рекомендации Сикорского. Министр, кстати, все же полетел в США и провел встречу с госсекретарем Марком Рубио под предлогом вручения премии им. Леха Валенса одной из кубинских оппозиционерок во Флориде. Можно предположить, что опытный Сикорский хотел так подстраховаться — Рубио пользуется репутацией классического республиканца и традиционно высоко ценит крепкие евроатлантические связи.

По словам Навроцкого переговоры завершились успешно. Трамп пообещал не выводить войска из Польши и даже увеличить их присутствие, если поступит советующая просьба из Варшавы. Не приходится сомневаться, что она поступит. Кроме того, вновь началось обсуждение перспектив создания в Польше "Форта Трампа" (Fort Trump). Еще во время первого срока американского президента польские консерваторы выступили с инициативой по созданию постоянной американской базы в стране. Однако теперь, как подчеркнул Навроцкий, речь идет о совмещении военного и экономического сотрудничества Варшавы и Вашингтона.

Вероятно, имеется в виду участие американцев в развитии энергетической инфраструктуры в Польше. Страна уже не первый год грезит о том, чтобы стать крупнейшим энергетическим хабом Европы, через который в другие страны будет распределяться в том числе американский СПГ. Для подкрепления этих амбиций при поддержке США еще в 2016 году был запущен проект "Троеморье" (The Three Seas Initiative), который должен консолидировать вокруг проамериканской Польши всю Восточную и Центральную Европу.

Что касается поставок военной техники, то Навроцкий подтвердил, что эта тема обсуждалась, ограничившись, впрочем, лишь указанием на то, что уже в январе 2026 года в Польшу должны поступить истребители F-35 из США. Президент, однако, сделал акцент, что переговоры между главой Пентагона Питом Хегсетом и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Славомиром Ценцкевичем (Sławomir Cenckiewicz) "начнутся немедленно". Примечательно тут, что польским визави Хегсета назван не министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а Ценцкевич — креатура Навроцкого и известный враг правительства Туска.

Дональд Трамп и конституционный кризис

Как уже было сказано, в Польше с приходом Навроцкого в очередной раз обострились отношения между президентом и правительством по вопросу о конституционном распределении полномочий. Его предшественник, Анджей Дуда, хотя и числился консерватором и выдвиженцем партии "Право и справедливость", несмотря на риторическую пикировку, старался искать компромиссы с правительством Туска. Дуда был уходящим президентом, который не мог переизбираться на следующий срок и не стремился к серьезному противостоянию с влиятельным премьером. Иное дело амбициозный Навроцкий.

Новый президент чувствует, что политическая конъюнктура ему благоволит: рейтинги Туска падают, в правящей коалиции растут противоречия, общество выражает все больше раздражения украинскими "беженцами", паразитирующими на польской экономике, а конфликт Вашингтона и Брюсселя набирает все новые обороты. Туску становится все сложнее управлять правительственным кораблем. А Навроцкий нанес несколько мощных политических ударов — например, наложил вето на правительственный законопроект о поддержке украинских беженцев и пообещал ввести юридический запрет на демонстрацию бандеровской символики. На фоне недавнего скандала, устроенного украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве, жесткая позиция президента нашла отклик в польском обществе.

Но Навроцкий не собирается ограничиваться точечными изменениями. Его команда в настоящее время готовит проект поправок в Конституцию страны, которые, как заявляется, урегулируют имеющиеся в ней противоречия. Речь может идти об усилении президентских прерогатив в вопросах внешней политики и безопасности. Необходимость этого, разумеется, объясняется "растущей российской угрозой и необходимостью защиты польского суверенитета". Конечно, внесение подобных изменений — дело непростое как с политической, так и с правовой точки зрения. Однако Навроцкий играет вдолгую — он явно не намерен быть декоративным лидером и не страшится столкновения ни с либеральным Туском, ни с другими лидерами правого лагеря.

Такая рискованная игра заставляет Навроцкого искать мощного союзника. Им не могут стать Брюссель или западноевропейские столицы, Париж и Берлин, которые благоволят Туску и его партнерам по правительственной коалиции. Не стоит рассчитывать и на поддержку Демпартии США, также сделавшей ставку на польских либералов. А вот Трамп кажется идеальным союзником — он ненавидит все те политические силы, которым противостоит Навроцкий, и абсолютно не возражает против усиления президентской власти. Будь то Польша, США или какая-либо другая страна, Трамп предпочитает иметь дело с "сильными лидерами", в чем сам не раз признавался.

Команда Навроцкого, вероятно, рассчитывает, что Трамп и американская неформальная система влияния в Польше поддержит или хотя бы не будет мешать планам польского президента по конституционным переменам и сможет защитить Навроцкого от давления Брюсселя. Ради такой поддержки польские консерваторы будут рады подыграть американцам в Восточной Европе, организовать закупку вооружений, торпедировать европейские оборонные инициативы и так далее. Получится или нет, покажет время, но эти сюжеты с великой долей вероятности должны были подниматься на встрече в Белом доме. Вашингтон, впрочем, в любом диалоге с поляками будет исходить прежде всего из своих интересов в Европе.

Неслучайно, что после первых положительных оценок встречи глав государств опытный Туск все же вынужден был признать: "Польша ничего не получает бесплатно и дорого платит за присутствие на своей земле американских солдат". Возможно, плата за это окажется еще выше, чем может представить себе польский премьер.