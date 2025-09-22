Александр Степанов — о контроле воздушного пространства у границ России и создании ядерного пояса

Стратегия Североатлантического альянса по сдерживанию России обретает все более четкие и опасные контуры. Реализуемая через серию "стражевых" миссий, она эволюционирует от точечного мониторинга к перманентному военному присутствию. При этом она плавно перерастает в сложную и мультикомпонентную систему проецирования силы, ключевым элементом которой становится ядерный компонент.

"Балтийский часовой": первый шаг к постоянному контролю

История "Часовых" НАТО началась с инициативы, которая со временем приобрела статус постоянного мониторинга воздушного и морского пространства на Балтике. Это миссия Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая была официально запущена в начале января 2025 года генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Формальным поводом для ее создания послужили инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в конце 2024 года: кабеля между Финляндией и Эстонией 25 декабря, а ранее — линий, связывающих Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Однако, конечно, истинные цели миссии гораздо шире.

По заявлению штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Baltic Sentry носит бессрочный характер и включает в себя морские, воздушные, наземные и подводные средства. Ключевая роль отводится воздушному компоненту, но это первый сегментированный акт по комплексному контролю приграничного с Российской Федерацией участка всеми силами и средствами НАТО.

Учения Baltops-2025 в Финском заливе, которые проводились в июне в стратегически важном районе к западу от полуострова Порккала, продемонстрировали технологическую "начинку" этой миссии. Альянс испытал новейшие морские беспилотники (WAM-V, Exile Drix X-8, HSMUSV, Voyager) для длительного мониторинга морского дна и передачи данных через спутниковую систему Starlink. На мой взгляд, это явно свидетельствует о намерении создать непроницаемую и распределенную роботизированную сеть наблюдения, которая способна "запечатать" Балтийский регион.

"Восточный часовой": эскалация и выход на новый уровень

Опыт "Балтийского часового" был оперативно ретранслирован на новый "вызов". 12 сентября 2025 года Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry ("Восточный часовой") в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши неким беспилотником. Очередной фейковый "благовидный" предлог.

Де-факто "Восточный часовой" получает постоянную системную основу для мониторинга воздушного пространства в приграничье Союзного государства. Однако незаявленные цели инициативы гораздо амбициознее. Речь идет не просто о перехвате дронов, а о блокировании воздушного пространства в принципе и о создании условий для проецирования военной мощи НАТО на территорию Украины. Это промежуточный шаг, обеспечивающий будущий полномасштабный контроль в рамках развертывания многонационального контингента. Начинается он именно с доминирования в воздухе и попыток создания бесполетной зоны в ущерб реализации целей СВО — путем попыток уже прямого перехвата нашего высокоточного ракетного вооружения и дронов, а также блокирования деятельности ВКС России.

Для этого в российском приграничье размещаются различные типы носителей высокоточного оружия: Eurofighter, Rafale и F-16. В целом этот маневр решает несколько задач: утилизация устаревающей техники в потенциальном конфликте, ремилитаризация Европы и зачистка контрактного пространства под современные американские вооружения, в первую очередь F-35. Создается общеевропейская интегрированная система ПРО — ПВО и сеть аэродромов с соответствующей инфраструктурой, технологическое оснащение которой опять же будет предоставлено военно-промышленному комплексу (ВПК) США.

Ядерный компонент: стратегическое сдерживание через прямую угрозу

Наиболее тревожным аспектом развертывания "Восточного часового" становится его технологическая ядерная составляющая. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale являются сертифицированными носителями ракет ASMP-A (Air-sol moyenne portеe) с ядерной боеголовкой мощностью до 300 килотонн.

Сам факт их размещения в непосредственной близости от границ России — это реализация ранее озвученных президентом Франции Эмманюэлем Макроном идей об "открытости к диалогу о потенциальной дислокации своего ядерного оружия в других европейских странах".

Кроме того, в операции участвуют предоставленные Данией F-16, которые сертифицированы для применения термоядерных бомб B61. Копенгаген уже пересмотрел политику о неразмещении ядерного оружия на своей территории в мирное время, что открывает путь не только для нуклеаризации Восточной Европы, но и для потенциального возвращения американского ядерного оружия в Гренландию (которая пока еще находится под протекторатом датского королевства).

Германия, которая предоставила многоцелевые истребители Eurofighter, активно ведет переговоры с США о сертификации этих самолетов под те же бомбы B61. Нельзя исключать, что в случае эскалации все пригодные европейские носители будут оперативно адаптированы для доставки ядерных боеголовок.

Таким образом, "Восточный часовой" — это не просто операция по укреплению системы ПВО. Это площадка для боевого слаживания разнородных европейских ВВС с американскими инструментами для отработки применения высокоточного оружия, включая ядерное, и их интеграции в единую систему управления под эгидой США. Формируется наступательный ядерный военно-воздушный компонент коллективного Запада, направленный на стратегическое сдерживание РФ через прямое проецирование ядерной угрозы.

Обе миссии — Baltic Sentry и Eastern Sentry — являются итерациями одной стратегии. Создать плотное, технологичное и перманентное военное кольцо у границ России. Там под натянуто сгенерированным предлогом "защиты инфраструктуры" и "патрулирования воздуха" разворачивается система, ключевым элементом которой становится не просто сдерживание, а угроза применения ядерного оружия. Это качественно новый уровень эскалации, превращающий Восточную Европу в передовой ядерный плацдарм НАТО.

Российский ответ: усиление с надеждой на благоразумие

Тем временем до конца 2025 года в Белоруссии планируется разместить российскую ракетную систему "Орешник". Плюс в рамках учений "Запад-2025", которые прошли в середине сентября, отработано оперативное развертывание и управление многокомпонентной структурой нестратегических ядерных сил — ОТРК "Искандер", гиперзвуковых комплексов "Калибр" и "Циркон". Кроме того, Россия усилила защиту Санкт-Петербурга и всего северо-запада страны несколькими новыми мотострелковыми соединениями и танковой дивизией в составе воссозданного Ленинградского военного округа. Его прямой задачей является нейтрализация угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики.

Так что российский ответ на милитаризацию и продвижение военной инфраструктуры НАТО на восточном фланге на данном этапе выглядит более чем убедительно.