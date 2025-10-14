Мнение

Орбан предупредил румын, спев "Мы не уйдем" в Трансильвании

Игорь Иваненко — о том, как противоречия с венграми используются для укрепления "проевропейского" правительства в Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

"Естественное состояние не предполагает мира, это скорее исключительная фаза, она не приходит сама собой", — заявил, характеризуя отношения своей страны с Румынией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Эти слова прозвучали 10 октября в городе Клуж — неформальной столице Трансильвании, которая на протяжении XX века неоднократно становилась предметом борьбы между Бухарестом и Будапештом.

Спорная румынско-венгерская Трансильвания

Поводом для приезда Орбана стал съезд Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) — политической партии, которая входит сегодня в правящую коалицию. Это же мероприятие посетил и глава румынского правительства Илие Боложан. И хотя премьер-министр Венгрии всячески подчеркивал, что с румынским коллегой его связывает конструктивное сотрудничество, но замечание гостя о ситуации неопределенности в венгерско-румынских делах явно дает понять, что все может быстро измениться.

Ведь ряд проблем венгерского этнического меньшинства (секеев) в Трансильвании остаются нерешенными, что регулярно провоцирует конфликты.

Нынешняя государственная принадлежность Трансильвании установлена по итогам Второй мировой войны. Кстати, правительство Иосифа Сталина очень поспособствовало, чтобы весь этот исторический регион со смешанным населением оказался под контролем Бухареста. СССР тогда считал, что Румыния теснее связана с нашей страной, нежели Венгрия, — и в отличие от США и Великобритании безапелляционно стоял на стороне нижнедунайской соседки.

В свою очередь, трансильванские венгры негативно относились к перспективе житья под властью румынского правительства и даже просились в состав Советского Союза. Это предложение реализовано не было, однако на территории районов с компактным большинством мадьяр в 1952 году возникла Венгерская автономная область. Примечательно, что ее свертывание началось синхронно с выводом советских войск из Румынии в 1958 году. Окончательно же национально-территориальная автономия была упразднена после прихода к власти Николае Чаушеску в конце 1960-х.

Знаменитая Румынская революция 1989 года началась во многом с волнений трансильванских венгров, недовольных притеснениями на национально-религиозной почве. С тех пор вопрос о возрождении венгерской территориальной автономии — Секейского края ставился в Румынии неоднократно, но всякий раз встречал отказ. В последний раз соответствующий законопроект, инициированный ДСВР, рассматривался в парламенте весной 2020 года.

Между тем в Румынии идет неуклонное снижение доли венгерского населения. В основном оно обусловлено миграционными процессами и ассимиляцией. Секейская община недовольна низким уровнем образования, ограниченностью делопроизводства на родном языке, скромными полномочиями муниципальных советов. Под запретом находится даже использование секейского исторического флага.

Поэтому участие Орбана в исполнении на неформальной встрече в Клуже (бывшем венгерском Коложвари) венгерской народной песни со словами "Мы​ не уйдем отсюда" выглядело очень символично.

Демарш на съезде румынских венгров

Венгерский премьер и не скрывал, что одна из целей его визита предвыборная. В 2026 году в Венгрии пройдут парламентские выборы, и секеи будут на них голосовать, как и все венгры. Кроме того, тема поддержи мадьярского анклава в Румынии может стать одной из мобилизирующих идей для консервативного электората в самой Венгрии.

Но и румынская сторона попыталась использовать проходившее в Клуже мероприятие в своих политических целях. Когда в начале съезда ДСВР заиграл гимн трансильванских венгров, спикер нижней палаты румынского парламента Сорин Гриндяну демонстративно покинул зал. Это, правда, не помешало ему позднее вернуться и даже выступить с весьма комплементарной речью в отношении Орбана и Союза венгров.

Свой демарш же он объяснил тем, что в Румынии есть только один гимн. Логику действий Гриндяну объясняет его борьба за пост председателя Социал-демократической партии (СДП) — ее съезд и соответствующее голосование состоятся уже 7 ноября.

Так же как ДСВР, Социал-демократическая партия входит в правящую коалицию. Более того, социалисты являются ее основой, поскольку обладают самой многочисленной парламентской фракцией. В 2027 году по условиям коалиционного соглашения руководство правительством должно перейти от представителя Национал-либеральной партии (сейчас это Илие Боложан) к лидеру СДП. И если в этом статусе будет Гриндяну, то ему предстоит руководить республикой.

Между тем есть немало критиков нынешнего руководства СДП, которые ставят под сомнение ее альянс с либералами. Ведь правительство Боложана под нажимом Европейской комиссии вынуждено проводить непопулярную политику бюджетной экономии. "Под нож" в стране с огромным по меркам ЕС бюджетным дефицитом (ожидается, как отметил Боложан, 8,4% ВВП — рекорд в современной истории) идут инфраструктурные проекты и социальная сфера, заморожены пенсии и заработные платы — и это на фоне роста налогов, существенного удорожания стоимости энергоносителей.

Гораздо более перспективным, по мнению противников либерально-социалистической коалиции, является союз СДП с суверенистами — евроскептиками в лице Альянса за объединение румын (AUR). Тем более лидер AUR, участник второго тура недавних президентских выборов Джордже Симион такой альянс социал-демократам настойчиво предлагает.

Гриндяну по ряду причин "проевропейскую" коалицию покидать отказывается, в то же время на фоне этой "соглашательской" политики в отношении Брюсселя ему крайне важно показать себя как решительного государственника. Для демонстрации последнего очень кстати пришелся инцидент с гимном венгров-"автономистов".

О том, что ситуация с гимном в Клуже — это не случайная акция, говорят и готовящиеся сейчас поправки в устав СДП. Согласно им, крупнейшая румынская партия провозглашает приверженность не только левым политическим взглядам, но и "национальным, религиозным, традиционным и культурным ценностям румынского народа". Так попутно потенциальный лидер СДП пытается перехватить у суверенистов и тему защиты национальных интересов румын.

Социал-демократы между суверенистами и евробюрократией

Налицо стремление социал-демократов побороться с оппозицией за патриотический электорат, разочарованный издержками евроинтеграции. Тем более что базовыми для СДП, как и для АUR, являются регионы исторической Западной Молдавии (с центром в Яссах) и Валахии, где деиндустриализация, нехватка рабочих мест и отток трудоспособного населения чувствуются особенно остро.

Правда, обоснованность этих амбициозных планов не очевидна, поскольку ожидается, что новое руководство СДП разблокирует принятие коалицией непопулярной реформы местного самоуправления, которая уже более двух месяцев обсуждается в парламенте. Законопроект в духе рекомендаций ЕС предусматривает урезание финансирования мэрий за счет сокращения их штатов и потому вызывает недовольство на местах.

Социал-демократам предстоит разделить ответственность с либералами и за наращивание военных расходов. Брюссель это вынуждает делать за счет кредитных средств. Между тем публичный долг Румынии может к концу года достигнуть 59,6% ВВП. А правила Евросоюза предусматривают максимальный уровень этого показателя в 60% — после этого европейское финансирование страны может быть ограничено.

Одновременно победа Гриндяну будет означать конец надежд на возрождение многовекторной внешней политики дунайско-карпатской республики. Они оживились после того, как сразу два бывших руководителя правительства от СДП приняли участие в юбилейных торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны в Китае.

Так что на фоне усиления национально-патриотической риторики в Румынии происходит консолидация "проевропейской" коалиции, готовой послушно выполнять все директивы брюссельской бюрократии. Кто знает, может, именно об опасности этой перспективы завуалированно предупреждал Орбан своих бухарестских коллег во время нахождения в бывшем венгерском, а ныне румынском городе Клуже — Коложваре.

