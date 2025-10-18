Мнение

Кто в доме англичанин? Что влияет на политические взаимоотношения Великобритании и Украины

Артемий Атаманенко — о том, зачем Великобритании быть лучшим другом Украины и куда это может привести

© REUTERS/ Phil Noble

16 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил о том, что по информации ведомства Великобритания и Украина готовят диверсию на Турецком потоке. Из всех стран, активно поддерживающих Украину с 2022 года, именно Великобритания претендует на роль идеологического лидера. Об этом говорит и столетнее соглашение, подписанное некоторое время назад.

Однако международная повестка сейчас сложная: ранее безоговорочно поддерживающие Украину США находятся в колеблющейся позиции, а Трамп планирует уже вторую встречу с Владимиром Путиным. Внутренние проблемы стран континентальной Европы и Европейского союза в целом постепенно вытесняют украинскую повестку с первого плана. В этой конфигурации именно Великобритания становится почти что основным союзником (или не совсем) для Украины.

Идеологом активной поддержки Украины в 2022 году стал тогдашний премьер-министр страны Борис Джонсон. На этом была выстроена вся международная политика Великобритании до конца срока Джонсона. И даже после потери поста бывший премьер-министр продолжил активную дипломатическую деятельность. Свою первую поездку он совершил уже после отставки. Если в бытность главой британского правительства его мотивация заниматься политическими вопросами оказывалась в общем понятной и логичной, то вот в "свободном плавании" сохранение такого политического фанатизма вызывает немало вопросов об искренности намерений британского политика.

Недавно газета The Guardian обратила внимание на утечку очень странных документов. Согласно им, в 2023 году Джонсон во время своего украинского визита находился в компании Кристофера Харборна, крупного финансового донора. В официальных списках он числился "советником", однако авторы статьи справедливо замечают, что реальная роль Харборна скорее всего была не такой скромной. Известно, что до этого предприниматель передал Джонсону 1 млн фунтов в качестве пожертвования. Не хочется строить конспирологические схемы, но в общем довольно сложно представить, что такая сумма была дана просто для того, чтобы Джонсон мог позволить "оставаться активно вовлеченным в системную политику Соединенного Королевства".

В сентябре 2025 года свой визит в страну нанес и принц Гарри, которого тоже можно назвать одним из наиболее активных политических деятелей. Особый статус королевской семьи делает его частные инициативы инструментом выражения символической поддержки. В ходе визита принц посетил, в частности, и Музей истории Украины во Второй мировой войне, а его выступления касались "восстановления" страны. Известно, что Гарри поддерживает не самый плотный контакт с остальными членами династии, а живет вообще в США вместе с женой и детьми. Тем не менее, его визит как частного лица все равно воспринимается как продолжение основной линии поддержки.

"Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!"

На основе даже этого небольшого числа поводов возникает вопрос: а есть ли у Великобритании и ее политического руководства некая глобальная цель и глобальное видение своей роли в украинском конфликте и мировой политике в целом? Не только то, что декларируется на уровне политической морали, но конкретные интересы. Думается, что их можно как минимум предположить.

Как видно из описанных выше случаев, многие моменты политического взаимодействия остаются принципиально внутренними и непубличными. Это в общем характерная черта для многих процессов, в которых задействованы финансовые и политические элиты. Так что нам приходится опираться на доступную информацию, достраивая недостающие части пазла на основе общей логики.

Читайте также

Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией

Так вот, что же нужно Великобритании от Украины? Как я писал в своем предыдущем материале, сама по себе Украина британцам не очень-то нужна. Посмотрев на баланс мировой политики за последний год, можно сформулировать относительно ясную картину. Во-первых, США под руководством Дональда Трампа максимально дистанцируются от европейской политики. Трампу интересно получить славу главного миротворца, но работу "на земле" он оставляет находящимся там странам ЕС.

При этом финансовая, военная и политическая поддержка заметно снизились по сравнению с предыдущей администрацией. Во-вторых, страны самого ЕС оказываются в ситуации политических и избирательных кризисов. Дополнительные выборы в Германии обострили конфликт партии "Альтернатива для Германии" с остальной политической системой, а коалиционные кризисы в Бундестаге стали уже частью повседневности. Выборы в Молдавии превратились в политическое шоу. Кризисы правительства во Франции показывают, что единства в выработке политической линии там тоже нет.

Во всей этой политической неразберихе Великобритания (в которой кризис доверия правящей Лейбористской партии при идейном банкротстве пока что отодвинутой назад партии Консервативной тоже наступает на пятки) пока что остается относительно стабильным и независимым от больших союзов политическим субъектом. Выход из ЕС обеспечивает Соединенному Королевству определенную безопасность от встрясок на континенте.

Эта ситуация видится политическим элитам возможностью вернуть стране былую политическую роль и влияние. Хоть Маргарет Тэтчер в свое время и говорила Горбачеву, что Великобритания "согласилась с тем, что более не является империей", память о значимости самого крупного политического образования в истории остается актуальной для многих лиц, принимающих решения сегодня. Попытка закрепить за собой украинскую повестку в общем определяет внешнеполитическую стратегию Великобритании с 2022 года.

На этом фоне развиваются и военное сотрудничество, и совместные экономические проекты. Только в этой конфигурации Великобритания продолжает мыслить себя косвенной империей. Когда принц Гарри заявляет о помощи в "восстановлении" Украины, это воспринимается в снисходительном тоне. Разговоры о сотрудничестве становятся инструментом убеждения в том, что без Великобритании Украине не оправиться от последствий конфликта, который рано или поздно закончится. И пока все разбираются с внутренними вопросами, британцы делают ставку на внешний фактор.

Умный в гору не пойдет?

Приняв такое расположение сил и мотиваций, мы можем снова посмотреть на информацию о возможной совместной диверсии на Турецком потоке. Раз Великобритании нужно удерживать Украину как нового неоколониального "союзника", то лучшим способом будет дальнейшее затягивание военного конфликта. Это одновременно докажет и необходимость поддержания отношений, и создаст ситуацию, в которой Украина не сможет перевести дыхание.

Именно поэтому Стармер выступает самым активным критиком разрешения украинского кризиса в том формате, как это предлагает Трамп. У трамповского плана проблем не меньше, но это хотя бы стратегия, имеющая планируемый итог. В то время как британский подход скорее рассматривает всю ситуацию как процесс, поддержание которого и обосновывает значимость Великобритании в мировой политике.

Читайте также

100-летнее соглашение: ведет ли Великобритания Украину в неоколониализм

Поэтому вполне вероятно, что любые действия и события, которые могут осложнить ход потенциальных переговоров или открыть новые конфликтные точки, окажутся в поле британских интересов. Если у Великобритании будет возможность инициировать соответствующие действия без публичных следов, то воспользоваться этим она точно попытается.

Особенно это актуализируется сейчас, когда в Будапеште готовится вторая встреча Путина и Трампа, на которой могут прозвучать важные заявления. А если фон поменяется или усложнится, это снова может привести к затягиванию обсуждений и отсутствию перехода к конкретным мерам. Что вновь и вновь будет возвращать Украину к ее главному стратегическому "партнеру".

Таким образом, я думаю, на фоне любых подвижек в сторону завершения конфликта мы будем видеть провокации и со стороны Великобритании. Пока существует источник "политической валюты", британцы будут пользоваться им до полного истощения, как показывает историческая практика. Другой вопрос в том, что почти все зависимые народы, которые Британская империя покидала, часто оставались с "подарками" в виде нерешенных проблем или откровенного саботажа обретения независимости (взять то же "рисование" границ Индии и Пакистана).

Хоть историческая аналогия всегда по своей сущности оказывается неверной, есть основания полагать, что с таким товарищем, как Великобритания, в большом будущем Украине не стоит обнадеживаться и верить в добрые намерения нового лучшего друга.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru