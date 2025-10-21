Мнение

Ё-мое, Россия снова в игре. В НБА стартует новый сезон

Андрей Карташов — о первом за семь лет сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют россияне

Баскетболист "Бруклина" Егор Дёмин © Evan Bernstein/ Getty Images

Старт сезона НБА — 2025/26 ощущается непривычно тихим, только если смотреть со стороны. Изнутри это, наоборот, редкое чувство готовящегося сдвига, когда многое сразу сходится в одну точку. И что особенно необычно — Россия опять в разговоре. Не в аналитических подводках, а реально среди участников.

Впервые за семь лет наши в лиге. Егор Дёмин и Владислав Голдин. Никогда еще окно для нашего внимания не было таким открытым. И никто лучше "Бруклина" не понимает ценности символов. Я видел клуб при Прохорове. Был и в ложе на Barclays, и на кортсайд, и на медиаднях — там многое меняется, но нерв у организации остался тем же: они смотрят вперед, а не вокруг.

Сейчас там снова стройка. Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, входивший в свое время в совет директоров клуба, сейчас объяснил это максимально прямо: "Нетс" выстраивают молодую вертикаль и готовы инвестировать время в игрока, а не просто прогонять через систему обменов. Он мне сказал фразу, которую стоит запомнить: "Они не берут молодежь для цифр, они берут тех, кого реально могут вырастить в актив".

Про Дёмина отдельно: высокий пик и редкое отношение к делу, которое, по ощущениям, можно конвертировать. В среде специалистов, кто еще работал при Прохорове, уверенность совпадает. "Бруклин" — одна из немногих организаций, которая еще действительно дает игроку среду для роста", — добавил Кущенко. От них это звучит не как комплимент, а как диагноз. В хорошем смысле.

На этом фоне вся лига входит в сезон с ощущением, что старый порядок дышит на ладан.

Главная интрига Запада — не только самый ценный игрок прошлого сезона Шей Гилджес-Александер и его "Оклахома", даже если они готовы доказать, что молния может ударить дважды. Леброну Джеймсу скоро 41, рядом Лука Дончич, но этот сезон — первый, когда ему нужно доказать не все, а только что он еще может вмешиваться в распределение сил. Название "Лейкерс" пока чуть громче, чем реальное состояние команды.

Стефен Карри, Крис Пол, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Пол Джордж — вся старая гвардия перед последним расчетом. Еще в игре, но уже не в гарантированном статусе небожителей. Это первый сезон, где им не гарантировано влияние до старта. Уважение — да. Но не свобода.

И над всем этим Никола Йокич. Самая неамериканская суперзвезда эпохи. Сможет ли он взять еще один MVP в коллекцию — вопрос не про форму, а про то, позволит ли лига снова признать "экономику минимализма" важнее всего остального. Йокич не взял титул в прошлом сезоне не потому, что играл хуже, а потому, что дискуссию перетащили в плоскость новизны. Сейчас, если он снова будет лучшим по факту, а не по телевизионному сюжету, отнимать MVP будет опасно для нарратива самой лиги.

И опять же, все это на фоне того, что впервые за долгое время Россия не наблюдатель, а участник. Причем в клубе, чье имя геополитически и культурно у нас всегда вызывало больше, чем спортивный интерес.

И финальная деталь, которую нельзя не заметить: фамилия на футболке и во всех статистических справочниках действительно теперь пишется Dёmin. Та самая русская буква. Та же, с которой Прохоров пытался запустить индустрию электромобилей с ё-мобилем.

НБА-2025/26 — сезон, в котором буква "ё" может взлететь далеко за пределы орфографии.

