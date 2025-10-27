Мнение

Не совсем полноправное членство: новое предложение Европы Киеву

Игорь Гашков — о том, что Украина может войти в ЕС без права голоса в новой для себя роли государства-"зрителя"

Очередь на вступление в Евросоюз имеет яркую особенность: она одна из самых медленно тянущихся на планете. Инициировав процесс вхождения в 2022 году, Украина не могла, конечно, рассчитывать на быстрое движение к цели. Так и вышло. Уже несколько лет озадаченный положением венгров под властью Киева Будапешт блокирует переговоры. Выход из положения предложили в Германии: принять Украину в Евросоюз, но без права голоса. В таком случае ей предстоит жить по правилам, влиять на которые она не сможет. В чем-то обидно, но, может быть, хотя бы денежно?

Европа: черный вход

Председатель комитета по международным делам Бундестага Антон Хофрайтер видит Европу двух скоростей так: "У будущих членов Евросоюза нужно потребовать отказа от права вето. Так это должно длиться, пока в ЕС не состоятся ключевые внутренние институциональные реформы, а именно пока правило о принятии решений квалифицированным большинством не закрепится". По утверждению Хофрайтера, эта инициатива нашла понимание у стран Балканского полуострова, ожидающих вступления в ЕС с рубежа 2000-х и 2010-х. В этом списке Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия. Они, если верить немецкому парламентарию, одобряют сделку "права в обмен на деньги". Правда, неясно насчет Украины. Ее государственные СМИ отреагировали на предложение Хофрайтера, сделанное им 20 октября, без воодушевления.

Доволен Киев этой находкой или нет, Берлин вполне может продолжить настаивать на неполноправном членстве. В русле германской политики это уже старая и не полностью связанная с Украиной идея. Еще в 2023 году бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц инициировал создание группы стран в поддержку централизации Европы: по этому плану вето отдельных государств-участников отменялись бы, и всех оказавшихся в меньшинстве (а не только будущую Украину) ставили бы перед фактом принятых решений. Из 27 государств Евросоюза упрощение административной процедуры поддержали 9: Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Испания. Хотя Германия пробовала настаивать, дальше дело у Шольца не пошло.

Тем не менее не было сомнений, что идея сделать из Европейского союза Европейский тесный союз найдет одобрение у руководства самого объединения — в Еврокомиссии: так и вышло. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, правило единодушия держит ЕС в "оковах", от которых следует "освободиться". 1 октября такую попытку предпринял председатель Евросовета Антониу Кошта. На саммите в Копенгагене евробюрократ номер два пробовал уговорить государства — участники Европейского союза одобрить процедуру вступления в ЕС (в частности — для Украины) простым квалифицированным большинством. Успеха не добился. Исподволь в Европе сложилась коалиция противников этого решения: Хорватия и дальше одним своим голосом планирует блокировать Сербию, Болгария — Северную Македонию, а Греция — Турцию. Получается, дело далеко не только в трениях между Будапештом и Киевом.

Вступление 2.0

При таких вводных идея включать в Европейский союз государства на правах стран второго ряда может оказаться достаточно жизнеспособной. На практическом уровне в этом можно увидеть компромисс. Как участникам ЕС, новоприбывшим полагалось бы финансирование за счет остальных, тогда как в праве влиять на его сметы им было бы отказано. В особенности это затрагивает Украину. Если распространить бюджетные правила Евросоюза на нее без изменений, то получилось бы, что в качестве налога европейский Киев стал бы выплачивать Брюсселю €1,4 млрд в год, а назад получать субсидий на 20 млрд. Это очень неравновесно, зато если лишить Киев права голоса, то сумму вполне можно скорректировать в любую сторону.

Созданный по Маастрихтскому соглашению 1992 года Евросоюз не задумывался для государств с кардинально различающимся уровнем развития. Однако именно это — случай Украины. Беднейшая участница ЕС, Болгария, по ВВП на душу населения вдвое уступает среднему уровню, при этом украинцы втрое беднее болгар (15% от статистических показателей по ЕС). Вступление такого государства означает, что и оно получит доступ к системе взаимопомощи, известной как "фонды сплочения". В европейском семилетнем бюджете они занимают в пределах от 30 до 35% всех средств. Став приоритетным получателем, Киев отодвинул бы от субсидий ряд государств среднего достатка. В той или иной форме что-то потеряли бы все европейские "бедные".

Возникающие как следствие трудности отражает европейская социология. В целом, согласно ее данным, 52% жителей Старого Света согласны позволить Киеву присоединиться при условии выполнения им всех многочисленных юридических и бюрократических требований. Однако по отдельным странам процент одобрения разнится. В зажиточной Швеции, не претендующей на дотации из Брюсселя, за — 91%, а в среднеуспешной Чехии — всего 28%. Поучительно, что именно Прага может оказаться в деликатном положении перед лицом придвигающегося Киева: полностью выпасть из числа получателей фондов сплочения. В этой беде Чехия не одинока. Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта рискуют оказаться в том же положении. Так и выходит, что за исключением прибалтийских стран, ожесточенно враждебных России, во всех оставшихся государствах этого списка доля поддержки украинской заявки чувствительно ниже 50%.

Суверенитет: похищение Европой

Помимо перераспределения денег, Европейский союз может опробовать и другую меру, чтобы принять Украину в свой теремок, — увеличение налогов. Этот подход соответствует уже наблюдающейся тенденции: если европейский бюджет на 2021–2027 годы оценивался в €1 трлн, то на срок с 2028 по 2034 год ожидается почти вдвое большая сумма. Для Европейской комиссии такой поворот — долгожданная победа. Каждая возможность увеличить объемы причитающегося "центру" финансирования укрепляет положение евробюрократов. Именно они более всех остальных и заинтересованы во вступлении Украины, солидарность с которой потребует значительных вложений, автоматически проходящих через Брюссель.

Однако и в этом случае сохранение принципа единогласия существенно утяжеляет схему. Страны-доноры, на которые, как ожидается, ляжет повышенная нагрузка, вправе ожидать, что взамен их возможность влиять на расходование средств возрастет. Напротив, периферийные и неуступчивые государства удобно исключить из процесса принятия решений; в противном случае любое изменение финансовых потоков рискует надолго завязнуть в согласованиях. В Германии и во Франции есть силы, согласные расходовать на европейские проекты больше, но с условием, что это будет "их" Европа, с бедными странами не в роли надоевших советников, а прицепа.

На этом фоне Украина вместо причины может оказаться заурядным поводом. Дискуссию о частичной отмене права вето еще в 2018 году инициировал тогдашний председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Излишне говорить, что о членстве Киева тогда не шло и речи. Со времен провалившихся референдумов 2005 года о превращении Европы в конфедерацию (дважды нет сказали Франция и Нидерланды) евробюрократия не оставляет надежды достичь своей цели каким-либо окольным путем. И может оказаться, что события на Украине открывают для нее такую возможность.

