"Новый золотой век отношений": женщина-премьер Японии Санаэ Такаити нашла подход к Трампу

Игорь Беляев — о большом дипломатическом успехе нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которого она достигла во время визита Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити © Andrew Harnik/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп посетил Японию с первым за свой второй президентский срок визитом. В Токио его встретили максимально почетно и гостеприимно — в первый же день он удостоился аудиенции у императора Японии Нарухито. С Нарухито он уже встречался в 2019 году — тогда Трамп вообще стал первым иностранным лидером, которого принял только что взошедший на престол молодой император.

Подход к Трампу

Вообще в Японии еще в первый президентский срок Трампа отлично разобрались, как нужно правильно обращаться с этим главой Белого дома, — тогда в этом огромную роль сыграла прозорливость и политический опыт Синдзо Абэ. Новый же премьер-министр Японии и по совместительству первая в истории страны женщина-премьер Санаэ Такаити — ближайший соратник убитого в 2022 году Абэ и добрый друг его семьи. Поэтому в отношениях с Трампом она следовала по проложенному ее некогда старшим товарищем и наставником пути — минимум переговоров по требующим конкретных решений темам, максимум церемониала и непринужденного дружеского общения на темы, которые интересны самому Трампу.

Именно поэтому первые двусторонние переговоры Трампа и Такаити продлились не более получаса. По итогам была проведена торжественная церемония подписания документов. Один из них получил гордое название — соглашение о "новом золотом веке отношений" между США и Японией. Вторым официальным документом, подписанным Трампом и Такаити, стал меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов, включая редкоземельные. Буквально неделю назад Трамп подписал точно такое же соглашение с Таиландом.

Можно с уверенностью сказать, что в ходе переговоров Трампа и Такаити вообще не обсуждалась какая-то деловая, а главное — принципиально новая конкретика. Во многом тому причиной тот факт, что Япония последние полгода и так вела максимально плотные переговоры с администрацией Трампа по вопросам торговли и пошлинам, а основные договоренности были достигнуты еще при администрации предшественника Такаити — Сигэру Исибы. С Исибой, к слову, отношения у Трампа сразу не особо сложились во многом из-за того, что тот в прошлом неоднократно нелестно высказывался о своем внутрипартийном политическом сопернике — Синдзо Абэ, которого Трамп всегда считал своим близким другом.

Несмотря на смену в Японии администрации буквально за неделю до визита Трампа, Такаити всего одним назначением в своем кабмине удалось заранее максимально расположить к себе Трампа. Министром экономики, торговли и промышленности в правительстве Такаити стал Ресэй Акадзава, представлявший последние месяцы Японию на торговых переговорах с США. Акадзава не только смог добиться в целом выгодных для своей страны условий по пошлинам, которые стали главным оружием Трампа, но и смог лично понравиться американскому президенту и его администрации.

Трамп с широкой улыбкой поприветствовал Акадзаву, когда Такаити представляла президенту своих министров, — они даже явно обменялись шутками и какое-то время задорно смеялись. Но опытный политик Такаити явно не планировала останавливаться на достигнутом, решив максимально расположить к себе Трампа.

Сперва они немного посмотрели трансляцию бейсбольного матча американской лиги с участием Los Angeles Dodgers, за которую болеет вся Япония и восхищаются почти все США — все благодаря уже ставшему легендой японскому игроку Сехэю Отани. Американские спортивные комментаторы чуть ли не после каждого выступления Отани называют его величайшим бейсболистом за всю историю этого спорта, а для японцев он и вовсе уже перешел из разряда просто звезд спорта, в разряд небожителей. Примечательно, что из-за просмотра матча Такаити и Трамп даже опоздали на начало собственных переговоров — делегации смиренно ждали своих лидеров.

Затем Такаити преподнесла Трампу подарок, который наверняка тронул его до глубины души. Американскому президенту была презентована клюшка для гольфа, которой пользовался его друг экс-премьер Синдзо Абэ, убитый в 2022 году. Стоит отметить, что лидеры двух стран вообще неоднократно вспоминали имя Абэ — с воспоминаний о бывшем премьере начались даже их переговоры. Такаити поблагодарила Трампа за его многолетнюю дружбу с Синдзо Абэ и теплый прием, который Трамп организовал супруге Абэ, когда та в прошлом году посещала США.

Такаити также первой из лидеров так называемого коллективного Запада (хотя географически Япония, конечно же, находится на Востоке) пообещала, что выдвинет Дональда Трампа на столь желанную для него Нобелевскую премию мира. Шаг, который, безусловно, не остался для американского президента незамеченным.​

Трамп, в свою очередь, рассказал, что был глубоко шокирован трагедией, постигшей Абэ, и подчеркнул, что тот всегда очень высоко высказывался о Санаэ Такаити. Это не пустые слова вежливости — Такаити действительно всегда была одной из ближайших соратников Абэ. Вместе с клюшкой Трампу была подарена сумка для клюшек, подписанная знаменитым японским гольфистом Хидэки Мацуямой, — очень ценный подарок для такого любителя гольфа, как Трамп.

Такаити и Трамп также вместе подписали две черные бейсболки с золотой надписью "Япония вернулась". Несмотря на разницу в цветовой палитре, дизайн головных уборов явно отсылал к знаменитым красным бейсболкам MAGA Трампа. Все эти маленькие хитрости японской стороны дали желаемый результат — улыбка не покидала лица Трампа. "Она станет одним из величайших премьер-министров в истории Японии, вот увидите", — сказал Трамп журналистам, указывая на стоявшую рядом Санаэ Такаити.

"Мир одними разговорами не защитить"

Закончив с переговорами и подарками, президент Трамп и премьер Такаити отправились на военную базу Иокосука близ Токио, где дислоцируется атомный авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон". Как и в 2017 году, когда Трамп впервые посетил Японию в качестве президента США, он отправился туда на вертолете Marine One, вежливо взяв с собой на борт премьер-министра Японии. Тогда это был Синдзо Абэ, теперь — его идейная последовательница Санаэ Такаити. О том, что лидеры отправятся на военно-морскую базу вдвоем на вертолете, японские СМИ знали заранее. "Как и во времена Синдзо Абэ, это отличная возможность для премьера Такаити еще дольше побыть наедине с Трампом и укрепить доверительные отношения", — со знанием дела говорили аналитики в эфире японских телеканалов.

Прибыв на авианосец, Трамп и Такаити его осмотрели, пообщавшись с руководящим составом, после чего последовала главная часть этой программы — выступление американского президента перед военнослужащими. Свою речь глава Белого дома начал довольно вызывающе, пообещав, что в вопросах защиты собственной страны США больше не будут политкорректными. "Отныне если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы к черту разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие — мы победим", — заявил он.

В ходе своего выступления Трамп также предложил Санаэ Такаити сказать пару слов перед военнослужащими. Первая женщина-премьер, выступая перед американскими военными на борту атомного авианосца, выразила уверенность в том, что "одними разговорами мир не защитить", что для этого необходима "непоколебимая решимость и действия". Она пообещала повысить обороноспособность Японии и сделать так, чтобы ее страна активней вносила вклад в региональную и мировую безопасность. Повышение обороноспособности Японии — это вообще последовательная позиция Санаэ Такаити, которая имеет репутацию консерватора и даже "ястреба" в японском политическом истеблишменте.

Поблагодарив военнослужащих, Такаити удалилась, а Трамп продолжил выступать. Объявил о том, что уже на этой неделе — раньше, чем планировалось, — Японии будут поставлены ракеты для используемых в их ВВС истребителей F-35. Рассказал, что Toyota пообещала инвестировать в строительство завода в США более $10 млрд. Похвастался, что США обладают самыми мощными в мире вооруженными силами. Вновь грубовато обсмеял своего предшественника Джо Байдена. С большим удовольствием и в хорошем настроении на протяжении полутора часов занимался тем, что он в своей политической карьере любит больше всего, — выступал перед большим скоплением аплодирующих ему людей.

Главная победа для Такаити

Общаясь с журналистами по фактическим итогам визита Трампа — а основная часть визита американского президента завершилась, в среду его ждет только небольшая культурная программа и отлет, — премьер-министр Японии заявила, что они принесли "отличные результаты". Такаити выразила уверенность в том, что они с Трампом смогут вывести японско-американский альянс на еще более высокий уровень. Она рассказала, что пообещала американскому президенту взять на себя активную роль по укреплению обороноспособности Японии, а также по повышению расходов на оборону.

И здесь кроется, пожалуй, главный дипломатический успех Санаэ Такаити. Отвечая на уточняющий вопрос японских журналистов, она подчеркнула, что "конкретные цифры повышения расходов на оборону" с Трампом не обсуждались. Именно конкретных обещаний — довести уровень расходов до какого-то процента от ВВП — до ужаса боялись в Токио. Япония в 2022 году уже приняла решение повысить расходы на оборону до 2% от ВВП — шаг, вызвавший недовольство у широких слоев населения. Принимая во внимание давление Трампа на НАТО и его требования повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, а также неоднократные высказывания представителей американской администрации по поводу того, что в Вашингтоне ждут такого же подхода от своих азиатских союзников, в Японии с большим беспокойством ожидали этот визит Трампа.

Но Такаити, судя по всему, удалось изящно избежать конкретизации обещаний по этой теме. По крайней мере на данный момент — и это, безусловно, добавит очков в копилку ее популярности у местного населения, которая по японским меркам и так находится на невероятно высоком уровне. На старте Такаити, ставшая премьером всего неделю назад, смогла похвастаться тем, что рейтинг поддержки выше, чем у всех ее предшественников за последние годы. Президент Трамп же и вовсе, судя по всему, остался невероятно доволен этой поездкой в Японию. По крайней мере в эту конкретную минуту, поскольку за время его нахождения в центре американской политической власти все уже, кажется, привыкли к тому, как быстро может поменяться его отношение к тем или иным вещам.

