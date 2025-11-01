Мнение

Польша — Россия: историческая ошибка Александра I и кто за что должен каяться

Александр Цыганов — о том, кто расстреливал польских военнопленных в Катыни и почему первой об этом заговорила немецкая пропаганда

Мемориальный комплекс "Катынь" © Виктор Драчев/ ТАСС

Расстрел в Катыни давно стал в Польше настоящим вуду-культом. И про вуду — не оговорка. Безграничная русофобия польских элит оправдывается в Варшаве тем, что "русские безжалостно и без причины уничтожили под Смоленском цвет их нации — офицеров". И не покаялись как следует. А если и каялись при Горбачеве и Ельцине — то лицемерно. И потому для польского шляхетства культовым занятием остается вонзание всех возможных политических и пропагандистских иголок в слепленную ими куклу России, дабы та побольше корчилась.

Вот только началось это не с Катыни. Началось еще пять веков назад…

В чем виновата Россия? Ответ: всегда!

Польским элитам вот уже больше пяти веков сладко думать, что во всех проблемах Польши виноват "москаль". Еще с тех пор, как в ходе Ливонской войны в середине XVI века Великое княжество Литовское неудачно попыталось отобрать у России отвоеванные ею территории, но оказалось растрепано до стадии потери государственности. И действительно ее потеряло, а подобрала Польша. Образовав Речь Посполитую и вместе с нею новую национальную идеологему "от моря до моря".

Поскольку же совместными усилиями этого новоявленного государства, а также Швеции и Дании Россию удалось лишить всего завоеванного в ходе войны, в мозгах польских элит и укоренилось сочетание непомерной гордыни и комплекса превосходства по отношению к восточному соседу вкупе с комплексом неполноценности. Ибо в историческом итоге не только "от можа до можа" не получилось, но саму Польшу поделили между Пруссией, Австрией и Россией, уже ее лишив государственности напрочь.

Но если немцы и австрийцы отобрали территории собственно Польши, что как бы для поляков — рок, то русские злостно унизили ясновельможное панство, забрав обратно некогда у них завоеванное.

Должна ли Россия каяться за столь жестокие обиды? С точки зрения Варшавы, да, и всегда! Так что Катынь — идеальный для этого повод. А потому не важно, что польские офицеры были расстреляны в Катыни немецким оружием. И неважно, что русских в расстреле обвинила германская пропаганда. Если повод потребовать от русских покаяния дает Геббельс — значит, Польша будет вместе с Геббельсом!

Вот только что нужно для покаяния? Извинений мало! Нужны репарации. И не только деньгами, но и территориями. Ведь девиз "От моря до моря" никто не отменял!

В этом все объяснение для многих в России непонятной польской неблагодарности. Почему поляки, получив из рук России же независимость, тут же набросились на дарителя суверенитета с войной? Но с точки зрения польских элит ни о какой благодарности речи просто не могло идти. Русские всего лишь вернули полякам часть положенного. А где законное "от можа до можа"?

Вот и отправились поляки за любимым делом — отнимать чужое, объявляя его своим…

"Дисциплинарные наказания, применяемые к военнопленным, отличаются варварской жестокостью…"

Это — фраза из официальной справки полпредства РСФСР в Варшаве от 10 августа 1922 года.

Справка была написана после окончания советско-польской войны 1920 года. Когда польские войска напали на советскую Россию, захватили Киев, едва не дошли до Черного моря, но были разбиты и откатились до Варшавы. Но там разбили Красные армии и снова перешли в наступление. Однако выдохлись, и в 1921 году был подписан Рижский договор.

Соответственно, речь зашла о взаимном освобождении военнопленных. И вот тут советская сторона и узнала, в каких условиях содержались ее солдаты. Вот что говорилось в той же справке:

"Помещение для арестованных в одном лагере представляет собой каморку 2 кубических саженей (около 20 куб. м), похожую по своему состоянию на хлев скота. В этот карцер сажают от 10 до 17 человек… Помимо этих жестоких мер наказания, в лагерях процветает палочная и кулачная расправа над военнопленными…".

Но машина смерти в Польше начинала работать еще до лагерей. Еще на войне, где поляки оставляли раненых русских противников без помощи прямо на поле боя, где тех добивали крестьяне. Там же, на местах сражений, практиковались массовые расстрелы.

Массовая гибель настигала русских солдат и во время транспортировки в концлагеря. Перевозили примерно в таких же условиях, что позже практиковали гитлеровцы, — в огромной скученности, "без всякой пищи", ограбленных и раздетых до исподнего. А на остановках, как свидетельствовали позднее уцелевшие пленные, к ним "приходили польские интеллигенты, чтобы поиздеваться или проверить свое личное оружие".

А чем, например, от образчиков гитлеровского обращения с советскими военнопленными отличается такое свидетельство красноармейца Михаила Ильичева? "...Осенью 1920-го нас везли в вагонах, наполовину заполненных углем. Теснота была адова, не доезжая станции высадки, шесть человек скончались. Потом сутки нас мариновали в каком-то болотце — это чтобы мы не могли лечь на землю и спать. Потом погнали под конвоем до места. Один раненый не мог идти, мы по очереди тащили его, чем сбивали шаг колонны. Конвою это надоело, и они забили его прикладами"…

"В польских лагерях творились ужасы…"

Об этом почти единогласно свидетельствуют представители Польского и Российского Красного Креста, французской военной миссии в Польше, ряда международных организаций и даже созданной после окончания войны совместной советско-польской комиссии по делам военнопленных, беженцев и заложников. Как следует из доклада председателя российско-украинской делегации в составе той самой комиссии Е.Я. Аболтина, "избиения военнопленных практиковались на каждом шагу".

"При попадании в плен с военнопленного снимали все годное к носке обмундирование, и военнопленные оставались очень часто в одном нижнем белье, в каком и жили за лагерной проволокой", — свидетельствует тот же доклад. И это притом что в большинстве бараков отсутствовало отопление.

Про питание там же сказано так: "Пища выдавалась негодная для потребления и ниже всякого прожиточного минимума".

Кроме того, заключенных косили болезни и эпидемии. При этом медицинской помощи в лагерях, свидетельствуют выжившие, не было вообще никакой. Раненые по две недели лежали без повязок, в ранах заводились черви, многие умирали от заражения крови.

В целом, указывалось в документе, "смертность пленных при вышеуказанных условиях была ужасна, и никакого учета умершим в 1920 году не вели".

Сколько погибло русских пленных…

…достоверно подсчитать до сих пор так и не удалось. И скорее всего, никогда уже не удастся. Во-первых, как уже сказано, не всех оформляли. Во-вторых, поначалу кого-то отпускали на свободу, особенно уроженцев тех земель, которые поляки сумели захватить с 1918 года. В-третьих, и главных, никакое польское руководство не даст объективных данных, даже если они и были бы. Ведь до сих пор позиция всех польских правительств неизменна: с русскими и советскими военнопленными обращались согласно всем конвенциям, кормили их как солдат собственной армии, а что голодали и болели — так голодали и болели тогда все. Время было такое.

Но хотя бы порядок жертв исследователи все же определили. Одна из наиболее авторитетных цифр, полученная на основании данных ежедневных сводок оперативного отдела польского Генерального штаба за 1919–1920 годы, показывает 206 877 попавших в польские руки красноармейцев. Из них 157 тыс. — те, что прошли процедуры регистрации и попали в лагеря военнопленных.

Таким образом, около 50 тыс. пленных были убиты еще до попадания в лагеря.

Из тех 157 тыс., что до лагерей дожили, домой вернулось самое большее 75 699 человек. То есть исчезло еще около 82 тыс. человек. Не всех из них, впрочем, поляки умертвили. Кого-то оставили в качестве раба при пленивших их воинских частях, кто-то из плена бежал. Кто-то, не вынесши гибельных условий жизни в лагерях, поступил в союзные полякам националистические украинские и белорусские воинские формирования.

Но все источники практически единогласны в том, что таковых насчитывалось 25, от силы 30 тыс. человек.

Судьбы остальных печальна…

И о покаянии

И все же некое покаяние... напрашивается. Конечно, не за Катынь и другие частью выдуманные, частью раздутые польской пропагандой эксцессы, которых не могло не быть в ходе пяти столетий войн. Ни одну из которых, кстати, не начала Россия, кроме тех двух, что велись за освобождение захваченных поляками во время Смуты территорий.

Не в чем каяться и по поводу разделов Польши. Здесь с русской стороны опять-таки был продолжен процесс того самого освобождения ранее оккупированных русских земель. Собственно польские территории при разделах Речи Посполитой присоединены к Российской империи не были.

Польша требует покаяния: за якобы "удар в спину" в 1939 году, когда она, дескать, сражалась с германскими фашистами. К 17 сентября Польша уже не сражалась. И вообще уже не существовала, брошенная сбежавшим собственным правительством.

К тому же советская Россия не напала на собственно Польшу, а лишь вернула себе временно отторгнутые в 1921 году российские же территории.

Так в чем же тогда каяться?

Да вот в том, что когда-то император Александр I, отдав все положенное законному победителю вчерашним врагам Австрии и Пруссии, решил все же ухватить хоть что-то от побежденной империи Наполеона. И взял под крыло и ответственность Российской империи не исторически русские земли, как бабка его, Екатерина Великая, а саму безбашенную Польшу. И в итоге империя получила всю дальнейшую докуку от бешеного своею вечной ненавистью польского шляхетства.

Впрочем, и это не тянет на покаяние.

Так, историческая ошибка…

