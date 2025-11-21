Мнение

Сопротивление бессмысленно. Киев потерял Купянск — и Западу придется это признать

Игорь Коротченко — о последствиях освобождения Купянска и продвижении ВС РФ

Игорь Коротченко , Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Там начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Купянска. Также в ходе совещания было констатировано продвижение российских войск у Красноармейска и наступление фактически на всех направлениях СВО.

Что же ждет киевское руководство, как отреагирует Запад и каким может быть мир в этом контексте?

Купянск — наш!

В районе Купянска российскими вооруженными силами блокировано 15 батальонов ВСУ. Это крупный оперативный успех, поскольку этот город был одним из ключевых опорных пунктов на линии обороны противника.

Со взятием под контроль Купянска и решением в ближайшее время судьбы окруженной группировки ВСУ, которой предстоит сдаться, либо она будет уничтожена, открываются новые возможности для дальнейшего наступления. И это критическим образом уже сейчас влияет на возможности противника в целом оказывать военное сопротивление.

Также это крупный успех с точки зрения восприятия специальной военной операции всеми странами мира, которые наблюдают за ходом боевых действий.

Задачи, которые поставил президент РФ, говорят о том, что стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС России. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения. Шанса переломить ход боевых действий у киевского режима нет, невзирая на все те усилия, которые коллективный Запад предпринимает для удержания Владимира Зеленского и ВСУ на плаву.

Но вернемся к Купянску.

Купянск — административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог — это и станция Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07. Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Поэтому, конечно, Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области.

Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на берегах реки Оскол, она и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.

Киев превратил Купянск в мощный укрепленный район — как и многие другие крупные города в Харьковской области, да и в целом на Украине. ВСУ установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей.

Но бойцы группировки "Запад" сумели взять его. И контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

Кроме того, после взятия Купянска открывается прямой путь на Волчанск. Наряду с этим успех позволяет российским войскам осуществлять продвижение в направлении славянско-краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе. Что в свою очередь открывает оперативный простор для стремительного продвижения ВС РФ.

О мирном урегулировании

Успехи на земле — взятие Купянска, продвижение в Красноармейске — закрепляют позиции России. Согласно докладам российских военных, также успешно решается задача по уничтожению военно-промышленного комплекса и критических объектов инфраструктуры режима Зеленского.

В основу же мирного урегулирования может лечь меморандум, который был представлен российской стороной представителям Украины в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Это было доведено и до администрации президента США Дональда Трампа.

Цели СВО, безусловно, должны быть достигнуты. Нынешнее киевское руководство нельзя признавать легитимным. По сути дела, это сегодня ОПГ — организованная преступная группировка, о чем говорил и президент РФ. Москва договариваться будет только исходя из тех пунктов и условий, которые уже были обозначены в российском меморандуме. И наша страна это показала — и с политической, и военной точки зрения. Самое главное — ликвидировать первопричины, в результате которых РФ была вынуждена начать СВО.

Этот месседж Россия посылает даже в большинстве своем не в Киев. РФ демонстрирует успехи, уверенность в победе, непреклонное движение вперед для тех, кто будет сейчас участвовать в выработке мирного договора. Россию не продавить.

В Вашингтоне, понимая, что киевский режим могут постичь катастрофические последствия уже в самое ближайшее время, предпринимают усилия по навязыванию Зеленскому и его окружению своего плана. Судя по всему, ключевые моменты для РФ там соблюдены.

А что Запад?

От того, признает Запад успехи РФ или не признает, — нам ни горячо ни холодно. Ситуацию на земле и наши победы признать придется, это политика. Зеленский находится в положении абсолютного проигрыша, в том числе политического внутри государства, где вскрылись масштабные коррупционные преступления его ближайшего окружения. Так что — не до жиру. Думаю, сейчас он будет более податлив на те аргументы, которые ему предъявят американцы.

В целом же Россия не ставит перед собой задачу смены Зеленского (если он будет легитимен). Повторюсь, для Москвы важна ликвидация угрозы безопасности — это главная задача.

Если ВС РФ уничтожат или пленят оставшуюся группировку у реки Оскол под Купянском, это будет иметь мощнейший психологический эффект, нанесет существенный удар по киевскому руководству. И это уже будет означать, что сопротивление бессмысленно.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что наши вооруженные силы должны обеспечить возможность сдачи в плен, в случае такого желания со стороны ВСУ.

