Обновит ли Америку православие: молодые мужчины США идут в ортодоксальное христианство

Андрей Шитов — про то, откуда за океаном ждут нового возрождения и почему наша вера особенно подходит Техасу

Знакомый монах из Оптиной пустыни прислал статью из The New York Times (NYT) про то, как православные церкви в Америке "переполняются" новообращенной молодежью, с вопросом: "Мол, правда ли?" Я ему ответил: "Насколько я знаю и могу судить, отче, все верно". Еще год назад, и тоже в преддверии Рождества, другая газета — The New York Post (NYP) — рассказывала о том, как "молодые мужчины [в США] массово переходят из традиционных церквей в "истинно мужское" (masculine) православие". Но писать я тогда остерегся: решил, что консервативное издание может выдавать желаемое за действительное; да и данные, на которые оно опиралось, были не слишком убедительными. В процентах прирост выглядел внушительно, но в абсолютных цифрах не достигал и 200 человек. Для страны с населением в 340 млн это вроде как ни о чем. Зря я тогда смалодушничал. Теперь о той же тенденции пишут и другие издания, которые никак нельзя заподозрить в особых симпатиях к консервативным (они же традиционные) духовным ценностям. "Древняя традиция" в Новом Свете В общем, как говорится, сам Бог велел вникнуть, что там происходит, за океаном, на ниве православия, которое по-английски именуется "ортодоксальным христианством". Для начала сразу скажу, что в США имеется собственная ПЦА (Православная церковь в Америке), получившая в 1970 году автокефалию (право на самоуправление) от Русской православной церкви. Но представлены там и Русская православная церковь за границей (РПЦЗ, воссоединившаяся в 2007 году с РПЦ), и все поместные православные церкви. Как я понимаю, этого требуют и деньги, и политика.

Но вопрос в том, почему сейчас, как пишет NYT, "древняя традиция ортодоксального христианства привлекает энергичных новых приверженцев, особенно из числа консервативных молодых мужчин", видящих в ней "более требовательную и даже трудную практику" церковной жизни. Газета отмечает в этом, мол, отголоски "риторики так называемой маносферы" — онлайн-субкультуры, которая продвигает "маскулинность", то есть примат мужского начала во всех его проявлениях: от мужественности до женоненавистничества. Если подобное описание кажется вам не особо благожелательным, вы не ошибаетесь. Более того, для новообращенных православных в публикации вводится со ссылкой на "критиков" термин "Orthobros" ("правобратия" или "правобратки" — с тем же негативным отзвуком, что и на русском). Говорится, что в "определенных закоулках православного интернета" в США заправляют "не просто консерваторы или традиционалисты, но и откровенные расисты и антисемиты", что на американском Юге появился даже подвид "православных неоконфедератов, сочетающих теорию превосходства белой расы (white supremacy) с ортодоксальной практикой". В годы Гражданской войны позапрошлого века в США конфедераты сражались за сохранение рабства. На мой взгляд, удивляться тут особо нечему. Русофобия, насаждаемая в последние годы в англоязычных СМИ, дает себя знать всюду. Не случайно ведь и в описании исторических корней православия в США упоминаются "иммигранты из Украины, Греции и других стран с крупным православным населением", — но не из России… В поисках надежной опоры Неожиданно скорее другое: в публикациях звучат и ноты явной симпатии. Описано, как загораются глаза у молодых прихожан в рассказах о воскресных Божественных литургиях и строгих постах (для американцев это экзотика). Упоминается ориентация на крепкие семьи и многодетность. Подчеркивается привлекательность древности, неизменности и чистоты православия — особенно в условиях, когда "все больше и больше протестантских храмов развертывают у своих ворот флаги "Гордости" (в РФ ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и движения "Жизнь черных имеет значение"". Цитата про флаги — из NYP; подтверждая свой тезис, издание приводит слова Бена Кристенсена (Christensen) из Фэрфакса (штат Вирджиния). "Думаю, множество протестантов хотят более традиционной, устойчивой, исторической веры, — сказал этот 27-летний американец с говорящей фамилией, пришедший в православную церковь из англиканской. — По-моему, это имеет особый смысл для молодых, поскольку столь много всего другого в нашей жизни постоянно меняется". Кстати, многие согласны, что и впрямь одна из важных причин перехода молодых американцев в православие — протест против феминизации и эмоциональной экзальтации церковной жизни в более привычном для США протестантизме. "Феминизация неправославных форм христианства в Америке десятилетиями идет полным ходом", — сказал NYP о. Джозая (Иосия) Тренхэм — священник, чей приход Св. Андрея в Риверсайде (штат Калифорния) уже насчитывает более 1 тыс. человек и продолжает расти. Сейчас у него 241 оглашенный (готовящихся к принятию православия), а пять лет назад было 75, и то казалось много, так что "траектория идет вверх". NYT описывает также молодую пару оглашенных из Всехсвятской церкви в городе Роли (штат Северная Каролина) — 21-летнего баптиста и 19-летнюю методистку. Девушка посетовала, в частности, что в ее прежней церкви пастором служит женщина, а в женском туалете ей однажды встретился трансгендер-мужчина. Ее жених добавил, что ему представляется "более основательной" церковь, "прослеживающая свои истоки к апостольским временам". "Последний оплот подлинного христианства" Да, судя по публикациям, многих молодых американцев привлекает личный пример таких людей, как православный священник из Джорджтауна (штат Техас) отец Мозес (Моисей) Макферсон. Би-би-си описывает его как богатырски сложенного отца пятерых детей, который в свободное время качает мускулы под тяжелый рок и объясняет через YouTube, что значит быть настоящим мужчиной. Но прежде всего он батюшка для своих прихожан. Которым, по его словам, внушает, что заводить семьи и иметь как можно больше детей — столь же достойный путь служения Богу, как и монашество. И при этом подчеркивает, что исповедовать православие — "никакая не маскулинность, это просто нормально". А приход у него, как он рассказал, "за последние полтора года вырос втрое".

Под стать ему и еще один герой репортажа Би-би-си — Бак Джонсон. Тоже техасец, бывший атеист и отставной пожарный. В православный храм пришел во время пандемии COVID-19. Идти, по его признанию, опасался: мол, где церковь и где я с моими татуировками по всему телу!? Но приняли как родного. Опыт, по словам Джонсона, изменил его отношение не только к религии, но и к политике. Теперь он задается вопросом: с какой стати Америке враждовать с Россией? "Думаю, это отрыжка от того поколения беби-бумеров здесь в Америке, которое пережило холодную войну, — говорит он. — Не знаю, с чего они это взяли, но для них Россия плохая". Он также считает, что традиционные СМИ США искажают картину событий на Украине; в целом все это его тревожит. Между прочим, эта часть репортажа завершается констатацией того, что "кое-кто в Америке — и в других странах — видит в России последний оплот подлинного христианства". Согласитесь, что по нынешним временам услышать подобное признание от Би-би-си дорогого стоит. А тот же Джонсон сказал еще, что новая вера приучает его думать о вещах непреходящих — таких, "как традиции, любовь к семье, любовь к своей общине, любовь к ближним". И добавил: "Думаю, православие нам хорошо подходит — особенно в Техасе". Мал золотник, да дорог Как говорится, кто бы мог подумать. Хотя Техас на самом деле не исключение. На моем веку православная жизнь всегда была достаточно активной и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Это я знаю по личному опыту. А теперь вот читаю у той же Би-би-си слова профессора-религиоведа Скотта Кенуорти о том, что его православный приход в Цинциннати (штат Огайо) "буквально трещит по швам" от быстрого роста. "И это не просто феномен моего собственного прихода или нескольких мест в Техасе, — поясняет специалист. — Это определенно нечто более широкое". Хотя при всем том абсолютные цифры по-прежнему весьма скромны. Со ссылкой на профильные исследования СМИ пишут, что доминируют в Америке все еще протестанты (около 40% населения) и католики (20%). А на долю православных приходится лишь примерно 1%. Но, во-первых, и это тоже миллионы людей. А во-вторых, что называется, мал золотник, да дорог. Те же исследования показывают, что в устойчивых тенденциях прошлых лет происходят значимые сдвиги и, в частности, зумеры возвращаются к духовности. "Поколение Z опрокидывает ожидания многих ученых и религиозных лидеров, наблюдавших за тем, как [Америка] неуклонно секуляризировалась на протяжении десятилетий и каждое новое поколение становилось менее религиозным, чем предшествующее, — пишет NYT. — Некоторые свежие опросы показывают, что молодые совершеннолетние мужчины ломают этот тренд". В подтверждение дается ссылка на прошлогодний опрос Американского предпринимательского института, согласно которому "впервые в современной истории США молодые мужчины сейчас более набожны, чем их сверстницы. Они чаще ходят на службы и чаще самоидентифицируются как верующие". Речь идет о людях 1997–2012 годов рождения; среди них 40% женщин и 34% мужчин говорят, что не принадлежат ни к какой конфессии. У христиан подобный перекос наблюдается впервые. По мнению NYT, он способен "преобразить как политическую, так и семейную жизнь" в США. "Ищите, и обрящете" Более того. В текущем году исследовательский центр им. Пью пришел к выводу, что доля христианского населения США, неуклонно сокращавшаяся на протяжении десятилетий и упавшая к 2022-му до 60%, стабилизировалась. В 2024 году она достигла 63% против 62% годом ранее. Специалисты считают, что это также связано с настроениями молодежи. "Энтузиасты", по свидетельству NYT, даже говорят о "возрождении" (revival). Это, конечно, еще не новый "ренессанс", но и то хлеб — особенно на фоне общего спада духовности и нарастания пессимизма на коллективном Западе. И выходит, крепкая православная вера этому способствует. И еще надо, конечно, подчеркнуть значение фактора, который я прежде упускал из виду. Комментаторы в один голос напоминают, что православные церкви в США чаще других оставались открытыми в ковидные годы.

