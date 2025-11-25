Обновит ли Америку православие: молодые мужчины США идут в ортодоксальное христианство

Знакомый монах из Оптиной пустыни прислал статью из The New York Times (NYT) про то, как православные церкви в Америке "переполняются" новообращенной молодежью, с вопросом: "Мол, правда ли?" Я ему ответил: "Насколько я знаю и могу судить, отче, все верно".
Еще год назад, и тоже в преддверии Рождества, другая газета — The New York Post (NYP) — рассказывала о том, как "молодые мужчины [в США] массово переходят из традиционных церквей в "истинно мужское" (masculine) православие". Но писать я тогда остерегся: решил, что консервативное издание может выдавать желаемое за действительное; да и данные, на которые оно опиралось, были не слишком убедительными. В процентах прирост выглядел внушительно, но в абсолютных цифрах не достигал и 200 человек. Для страны с населением в 340 млн это вроде как ни о чем.
Зря я тогда смалодушничал. Теперь о той же тенденции пишут и другие издания, которые никак нельзя заподозрить в особых симпатиях к консервативным (они же традиционные) духовным ценностям.
"Древняя традиция" в Новом Свете
В общем, как говорится, сам Бог велел вникнуть, что там происходит, за океаном, на ниве православия, которое по-английски именуется "ортодоксальным христианством". Для начала сразу скажу, что в США имеется собственная ПЦА (Православная церковь в Америке), получившая в 1970 году автокефалию (право на самоуправление) от Русской православной церкви. Но представлены там и Русская православная церковь за границей (РПЦЗ, воссоединившаяся в 2007 году с РПЦ), и все поместные православные церкви. Как я понимаю, этого требуют и деньги, и политика.
Но вопрос в том, почему сейчас, как пишет NYT, "древняя традиция ортодоксального христианства привлекает энергичных новых приверженцев, особенно из числа консервативных молодых мужчин", видящих в ней "более требовательную и даже трудную практику" церковной жизни. Газета отмечает в этом, мол, отголоски "риторики так называемой маносферы" — онлайн-субкультуры, которая продвигает "маскулинность", то есть примат мужского начала во всех его проявлениях: от мужественности до женоненавистничества.
Если подобное описание кажется вам не особо благожелательным, вы не ошибаетесь. Более того, для новообращенных православных в публикации вводится со ссылкой на "критиков" термин "Orthobros" ("правобратия" или "правобратки" — с тем же негативным отзвуком, что и на русском). Говорится, что в "определенных закоулках православного интернета" в США заправляют "не просто консерваторы или традиционалисты, но и откровенные расисты и антисемиты", что на американском Юге появился даже подвид "православных неоконфедератов, сочетающих теорию превосходства белой расы (white supremacy) с ортодоксальной практикой". В годы Гражданской войны позапрошлого века в США конфедераты сражались за сохранение рабства.
На мой взгляд, удивляться тут особо нечему. Русофобия, насаждаемая в последние годы в англоязычных СМИ, дает себя знать всюду. Не случайно ведь и в описании исторических корней православия в США упоминаются "иммигранты из Украины, Греции и других стран с крупным православным населением", — но не из России…
В поисках надежной опоры
Неожиданно скорее другое: в публикациях звучат и ноты явной симпатии. Описано, как загораются глаза у молодых прихожан в рассказах о воскресных Божественных литургиях и строгих постах (для американцев это экзотика). Упоминается ориентация на крепкие семьи и многодетность. Подчеркивается привлекательность древности, неизменности и чистоты православия — особенно в условиях, когда "все больше и больше протестантских храмов развертывают у своих ворот флаги "Гордости" (в РФ ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и движения "Жизнь черных имеет значение"".
Цитата про флаги — из NYP; подтверждая свой тезис, издание приводит слова Бена Кристенсена (Christensen) из Фэрфакса (штат Вирджиния). "Думаю, множество протестантов хотят более традиционной, устойчивой, исторической веры, — сказал этот 27-летний американец с говорящей фамилией, пришедший в православную церковь из англиканской. — По-моему, это имеет особый смысл для молодых, поскольку столь много всего другого в нашей жизни постоянно меняется".
Кстати, многие согласны, что и впрямь одна из важных причин перехода молодых американцев в православие — протест против феминизации и эмоциональной экзальтации церковной жизни в более привычном для США протестантизме. "Феминизация неправославных форм христианства в Америке десятилетиями идет полным ходом", — сказал NYP о. Джозая (Иосия) Тренхэм — священник, чей приход Св. Андрея в Риверсайде (штат Калифорния) уже насчитывает более 1 тыс. человек и продолжает расти. Сейчас у него 241 оглашенный (готовящихся к принятию православия), а пять лет назад было 75, и то казалось много, так что "траектория идет вверх".
NYT описывает также молодую пару оглашенных из Всехсвятской церкви в городе Роли (штат Северная Каролина) — 21-летнего баптиста и 19-летнюю методистку. Девушка посетовала, в частности, что в ее прежней церкви пастором служит женщина, а в женском туалете ей однажды встретился трансгендер-мужчина. Ее жених добавил, что ему представляется "более основательной" церковь, "прослеживающая свои истоки к апостольским временам".
"Последний оплот подлинного христианства"
Да, судя по публикациям, многих молодых американцев привлекает личный пример таких людей, как православный священник из Джорджтауна (штат Техас) отец Мозес (Моисей) Макферсон. Би-би-си описывает его как богатырски сложенного отца пятерых детей, который в свободное время качает мускулы под тяжелый рок и объясняет через YouTube, что значит быть настоящим мужчиной.
Но прежде всего он батюшка для своих прихожан. Которым, по его словам, внушает, что заводить семьи и иметь как можно больше детей — столь же достойный путь служения Богу, как и монашество. И при этом подчеркивает, что исповедовать православие — "никакая не маскулинность, это просто нормально". А приход у него, как он рассказал, "за последние полтора года вырос втрое".
Под стать ему и еще один герой репортажа Би-би-си — Бак Джонсон. Тоже техасец, бывший атеист и отставной пожарный. В православный храм пришел во время пандемии COVID-19. Идти, по его признанию, опасался: мол, где церковь и где я с моими татуировками по всему телу!? Но приняли как родного.
Опыт, по словам Джонсона, изменил его отношение не только к религии, но и к политике. Теперь он задается вопросом: с какой стати Америке враждовать с Россией? "Думаю, это отрыжка от того поколения беби-бумеров здесь в Америке, которое пережило холодную войну, — говорит он. — Не знаю, с чего они это взяли, но для них Россия плохая". Он также считает, что традиционные СМИ США искажают картину событий на Украине; в целом все это его тревожит.
Между прочим, эта часть репортажа завершается констатацией того, что "кое-кто в Америке — и в других странах — видит в России последний оплот подлинного христианства". Согласитесь, что по нынешним временам услышать подобное признание от Би-би-си дорогого стоит.
А тот же Джонсон сказал еще, что новая вера приучает его думать о вещах непреходящих — таких, "как традиции, любовь к семье, любовь к своей общине, любовь к ближним". И добавил: "Думаю, православие нам хорошо подходит — особенно в Техасе".
Мал золотник, да дорог
Как говорится, кто бы мог подумать. Хотя Техас на самом деле не исключение. На моем веку православная жизнь всегда была достаточно активной и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Это я знаю по личному опыту. А теперь вот читаю у той же Би-би-си слова профессора-религиоведа Скотта Кенуорти о том, что его православный приход в Цинциннати (штат Огайо) "буквально трещит по швам" от быстрого роста. "И это не просто феномен моего собственного прихода или нескольких мест в Техасе, — поясняет специалист. — Это определенно нечто более широкое".
Хотя при всем том абсолютные цифры по-прежнему весьма скромны. Со ссылкой на профильные исследования СМИ пишут, что доминируют в Америке все еще протестанты (около 40% населения) и католики (20%). А на долю православных приходится лишь примерно 1%.
Но, во-первых, и это тоже миллионы людей. А во-вторых, что называется, мал золотник, да дорог. Те же исследования показывают, что в устойчивых тенденциях прошлых лет происходят значимые сдвиги и, в частности, зумеры возвращаются к духовности.
"Поколение Z опрокидывает ожидания многих ученых и религиозных лидеров, наблюдавших за тем, как [Америка] неуклонно секуляризировалась на протяжении десятилетий и каждое новое поколение становилось менее религиозным, чем предшествующее, — пишет NYT. — Некоторые свежие опросы показывают, что молодые совершеннолетние мужчины ломают этот тренд".
В подтверждение дается ссылка на прошлогодний опрос Американского предпринимательского института, согласно которому "впервые в современной истории США молодые мужчины сейчас более набожны, чем их сверстницы. Они чаще ходят на службы и чаще самоидентифицируются как верующие".
Речь идет о людях 1997–2012 годов рождения; среди них 40% женщин и 34% мужчин говорят, что не принадлежат ни к какой конфессии. У христиан подобный перекос наблюдается впервые. По мнению NYT, он способен "преобразить как политическую, так и семейную жизнь" в США.
"Ищите, и обрящете"
Более того. В текущем году исследовательский центр им. Пью пришел к выводу, что доля христианского населения США, неуклонно сокращавшаяся на протяжении десятилетий и упавшая к 2022-му до 60%, стабилизировалась. В 2024 году она достигла 63% против 62% годом ранее. Специалисты считают, что это также связано с настроениями молодежи.
"Энтузиасты", по свидетельству NYT, даже говорят о "возрождении" (revival). Это, конечно, еще не новый "ренессанс", но и то хлеб — особенно на фоне общего спада духовности и нарастания пессимизма на коллективном Западе. И выходит, крепкая православная вера этому способствует.
И еще надо, конечно, подчеркнуть значение фактора, который я прежде упускал из виду. Комментаторы в один голос напоминают, что православные церкви в США чаще других оставались открытыми в ковидные годы.
Разумеется, это было и практически, и символически важно для людей, жаждущих надежной опоры и истинной веры. Как сказано в Священном писании, "ищите, и найдете; стучите, и отворят вам". А я и всегда считал, что американцам вера "строить и жить помогает".
"Обрыдла поверхностность"
Прокомментировать тему я попросил Пола Гренье — вашингтонского философа, с которым мы давным-давно познакомились в Свято-Николаевском соборе ПЦА. Он тоже прежде всего обратил внимание на тон публикации в NYT, где вместо ожидаемого "сарказма или, во всяком случае, неодобрения и тревоги" выражается "пусть и с оговорками, но все же уважение традиции и веры". Это само по себе, на его взгляд, "столь же примечательный культурный сдвиг в США, как и то, что происходит в американских православных церквях".
Приток молодежи, особенно молодых мужчин, в христианские храмы, по словам Гренье, "сомнения не вызывает". Это подтверждается и его личным опытом, и рассказами друзей — и православных, и католиков. Самым важным и отрадным ему представляется серьезный настрой прихожан на "искреннюю и глубокую христианскую веру". Образно говоря, на церковный хор, а не на "гитары и шлягеры".
Пол Гренье пишет, что часто общается с молодыми единоверцами, и его "особенно впечатляет их образованность — и церковная, и более общая". "По моему впечатлению, всему этому поколению, скажем, до 35 лет, просто обрыдла поверхностность, — поясняет он свою мысль. — Интересно, что в той же статье NYT один из новообращенных говорит, что "нет войн, во всяком случае, достойных". Думаю, это не просто про "маскулинность", это про цель, ради которой стоит отдать жизнь".
Ни политика, ни СМИ молодым людям особого доверия не внушают, вот они и ищут опору в "традиционном православии и традиционном католицизме", указывает собеседник. И даже хорошо, что та требует от них определенных усилий, а не сводится к "эмоциональной современной музыке и терапевтическим проповедям".
Мне все это напомнило заглавие известного романа Милана Кундеры про "невыносимую легкость бытия". Вот и техасец Джонсон говорил Би-би-си, что его православная община отвергает "американский потребительский подход" к жизни со свойственным тому стремлением к "мгновенному удовлетворению" сиюминутных желаний...
Быть достойными своей веры
И напоследок. Приятно, конечно, думать, что исконная наша вера — главная наша "мягкая", а точнее, самая что ни на есть твердая сила — способна принести духовное обновление Америке. Но оглянемся на себя. Ведь это про нас легендарный СашБаш — Александр Башлачев — пел, что мы "вытоптали поле, засевая небо". И еще, он же: "Наша правда проста, но нам не хватит креста из соломенной веры в "спаси-сохрани". Ведь святых на Руси — только знай выноси. В этом высшая мера. Скоси-схорони"...
Так что, дорогие мои братья и сестры, прежде всего нам с вами самим надо быть достойными своего православия. Святой веры, завещанной нам предками и хранящей нашу страну и всех нас.