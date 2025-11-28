Мнение

Общага вам не брянский лес

Владислав Уткин — о спектакле Театра на Таганке "Молодость все простит"

© Артем Геодакян/ ТАСС

В Театре на Таганке 10 октября 2025 года прошел первый показ спектакля "Молодость все простит". В основе сценария лежит нашумевший роман Алексея Иванова "Общага-на-Крови".

Действие всего романа происходит в одной локации — студенческом общежитии, в котором проживают и "нелегалы". Одна из подобных девушек, не выдержав постоянных домогательств со стороны мужа комендантши, покончила с собой. Свидетелем трагедии и того, что ей предшествовало, становится Отличник — парень-первокурсник, не испорченный нравами общаги. Он оказывается перед выбором: или рассказать всю правду следователю, или смолчать — взамен того, что он и его друзья не будут выселены. А выселить, естественно, есть за что. В процессе повествования главного героя предают друзья, но он впервые приобретает духовную любовь. В финале его "спасительница" погибает в автомобильной катастрофе, а сам Отличник добровольно уходит из жизни. В романе есть фраза: "Общага вам не брянский лес", которая отлично иллюстрирует, что порой жизнь в лесу легче, чем, казалось бы, в цивилизованном мире.

© Владислав Уткин/ ТАСС

Для Алексея Иванова "Общага-на-Крови" стал первым романом, автор сочинил его в 1992 году, но сумел опубликовать только через 14 лет. В театрах "Общагу" ставят: запомнилась близкая к книге работа режиссера Олеси Невмержицкой на сцене "Под крышей" Театра Моссовета, поставленная в 2022 году, но по непонятным причинам прожившая всего два года. Событием стал и фильм "Общага" (2021) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым, который хоть и хвалили критики, но он был явно по мотивам и не раскрыл до конца философские смыслы. Да и финал был, на мой взгляд, неудачно переписан. Главный герой в кино погибает от рук мужа комендантши на глазах девушки, с которой, казалось бы, у него зарождаются отношения.

В московском Театре на Таганке за "Общагу-на-Крови" взялся молодой режиссер Александр Карпушин. Не так легко найти в Сети возраст режиссера, но подсчитать его работы не составило труда. Только на Таганке на разных ее сценах идет восемь его спектаклей, особенно хвалят "Каренину". Специфичность режиссера можно понять по "родословной": ученик Дмитрия Бозина (вспоминаем работы "Рогатка", "Путаны", "Саломея", ну и, конечно же, "Служанки"), его театральным "дедушкой" был Роман Виктюк. Карпушин генетически очень смел. Я бы сказал, дерзок. Не все "новые формы" имеют стопроцентный отклик у зрителя, но с ним точно не скучно.

© Владислав Уткин/ ТАСС

Карпушин решил поставить спектакль "Молодость все простит" (кстати, такой фразы в романе нет) в три акта. Пролог и эпилог сочинил сам, а основной второй акт — так называемое коллективное сочинение — вышел очень близким к роману. Если поставлена задача сделать выручку в буфете, то история с двумя антрактами — блестящее решение. Причем первый антракт наступает уже спустя 20 минут после начала спектакля. Режиссер держит зал оригинальными способами: во-первых, задействован безотказный режим саунд-драмы. Захочешь — не уснешь. Потому что громко как минимум. А как максимум — "Агата Кристи":

...Позови меня небо, удиви меня правдой.

Я, конечно, не первый, кто летал и кто падал.

Ты как будто нарочно, ты со мною играешь,

Потому что все помнишь, потому что все знаешь...

Плюс актер в роли Актера стеснительно уговаривает зрителей по сюжету: "Не уходите, пожалуйста, в антракте". По крайней мере честно, начинаешь то ли верить, то ли сочувствовать. Третий акт — кабаре. Весело, но непонятно.

Карпушин не скрывает того, что находится под влиянием Алексея Балабанова и его фильма "Мне не больно". Чистота. Вера. Потери. Смерти. Фильм — притча, роман — притча. Вот и спектакль определяется как "притча о блуждающих людях". Режиссер безжалостно вырезает из постановки Серафиму, которую считает побочной линией. Понять решение режиссера очень сложно. Кажется, что в романе отношения Отличника и Серафимы, наоборот, ключевые. Зато смелее Иванова проводит христианскую тему прощения. Наш главный герой Отличник в прологе и эпилоге переплетается с Достоевским. Лев Мышкин, ни больше ни меньше. У Достоевского тот является чуть ли не олицетворением Иисуса Христа. Главное стремление князя Мышкина — "восстановить и воскресить человека". Однако в спектакле Карпушина мы не видим, что Отличник-Мышкин прощает своих друзей по общаге за предательство. Ему нужно время для осознания. И вот поэтому уместно Карпушин вводит в спектакль персонажа, которого тоже нет в романе, — маму Отличника. В книге Отличник часто ведет диалоги о Боге и вере. В спектакле же ключевой диалог в эпилоге о прощении именно с мамой. Единственная родственная душа, мама простит всегда и учит прощать.

В целом спектакль мне показался универсальным. Кто желает пофилософствовать и уйти в мысли — почва идеальная. Кому хочется отдохнуть после рабочего дня — пожалуйста. Кому необходимо вспомнить юность — только сюда. Много пронзающей альтернативной музыки в исполнении ВИА "Множественное число" (неплохой вокал у Александры Хованской) и юмора как из "репертуара Петросяна", так и в стиле Comedy Club. Улыбнул введенный режиссером персонаж Губернатора, который "учился у нас на журфаке". Чернушной реальности из 90-х не так уж и много (по сравнению с текстом Иванова), даже обошлись без мата, что в современном театре уже считается редкостью. И вот еще что. В моей жизни таких общаг не было. Наверное, не повезло. Или наоборот. В любом случае, молодость дана нам, чтобы совершать ошибки. За какие-то стыдно, каких-то нужно было во что бы то ни стало избежать. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Заметил после спектакля: люди, расходившись, делились впечатлениями: "У нас в 93-м была в общаге такая же Лёля!", "Вот у нас был комендант, Ботова по сравнению с ней божий человечек", "Да, селили нелегально. Ну кто за что договорится". То есть почти каждый зритель узнал в спектакле прообразы из своей прежней жизни. А разве это не успех спектакля? Все мы из одного теста. Весь мир — общага.

Таганка прирастает премьерами

Как же похорошела Таганка при Апексимовой. Репертуаром прежде всего. В буфете, правда, давно нет знаменитых бюджетных бутербродов, но мы же ходим в театр не за калориями. Как нет в репертуаре больше спектаклей Юрия Любимова "Добрый человек из Сезуана" (1964) и "Мастер и Маргарита" (1977), которые я смотрел в театре еще три года назад. О Высоцком и Золотухине напоминают лишь старые афиши на стенах, а о позорном конфликте, когда труппа раскололась на два самостоятельных театра, не дает забыть вход в соседний подъезд, который теперь называется Новой сценой. Наверное, не ошибусь, если предположу, что наибольшее количество премьер сейчас дает Таганка. Театр нашел свою аудиторию. Сюда пошла молодежь. Режиссеры театра не боятся экспериментов.

© Владислав Уткин/ ТАСС

До аншлагов, конечно, еще далеко. Купить бюджетный билет за 1 000 рублей не составило труда за день до спектакля. На любимый балкон. Видимость отличная, плюс всегда под рукой надежный армейский бинокль. Артисты играют с микрофонами, слышно великолепно. Программки в театре выпускаются (150 рублей).

Продолжительность спектакля "Молодость все простит" — 2 часа 40 минут (с двумя антрактами).

Итоговый рейтинг (по семибалльной оценке): цена билета — 6, цена/качество продукции в буфете — 4, программка — 5, сценография — 5, звезды — нет, игра актеров — 5, музыка — 7, постановка — 6. Резюме. Тому, кто не читал книгу Иванова, смотреть спектакль будет проще. Потом лучше прочитать роман и прийти еще раз. Зачем? Каждому по вере его.

