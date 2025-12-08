Мнение

Трилогия с Двалишвили. Что дальше ждет Петра Яна

Игорь Лазорин — о титуле россиянина в UFC

Петр Ян © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и вновь стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Он стал первым бойцом UFC в истории России, кто сумел вернуть чемпионский титул. Причем сделал это почти через четыре года после потери пояса из-за технической ошибки в бою против американца Алджамейна Стерлинга.

Бой против Двалишвили, несмотря на динамичность, стал фактической доминацией Яна. Он имел превосходство в тоннаже ударов, не испытывал проблем в главной стезе грузина — борьбе, а также сам в случае необходимости давал мощный атакующий темп. Апофеозом стало ничтожно малое количество реализованных тейк-даунов со стороны Двалишвили — лишь два из двадцати девяти. А готовили Яна два бойца из Дагестана — Курбан Гаджиев и Шарапудин Магомедов, которые отдельно оттачивали со своим подопечным аспекты борьбы. Что стало причиной такого слабого боя от Двалишвили? Кто-то сейчас считает, что это экстремально короткий период восстановления грузинского бойца, который проводил аж четвертый бой за год в статусе чемпиона — никто не делал подобного до него. А по сути — это хорошая подготовка Яна, который подрался тактически выверенно, прагматично и почти без ошибок. Единственные вопросы были к судье, который поставил оценку 48:47. Подобных счетов в этом бою и близко не было. Но это нюансы, а результат уже остался в истории.

Дальше — трилогия

После боя стало известно, что Двалишвили угодил в больницу. Туда, судя по его видео из соцсетей, он ехал в компании своего доброго и давнего друга Стерлинга. Судя по повреждениям как минимум на лице, восстановление может занять немного дольше времени, чем обычно.

Читайте также

Павел Дуров отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке UFC

Но будто бы на бумаге для UFC уже существует вполне реалистичный и реализуемый вариант третьего боя. Мераб, как он сам говорит, постоянно выручал лигу, выходил на поединки после не самой длинной подготовки. Теперь UFC может отплатить ему тем же.

К тому же два боя Яна и Двалишвили имеют вполне понятную недосказанность в виде третьего, решающего поединка. Он будет и более денежным, и более шумным для обоих бойцов. И может пройти уже ближайшим летом, и, вполне вероятно, на турнире UFC в Белом доме. Это было бы одним из вариантов для главы лиги Даны Уайта в качестве поединка в большом и звездном карде. Тем более конфликт между Яном и Двалишвили уже создан, и он будет только разгораться.

Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли

Но третий бой с Двалишвили — не единственная опция. Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли могли бы также стать в 2026 году соперниками Яна. У обоих пока есть назначенные поединки на ближайшие месяцы. В случае их успешного прохождения они также встанут в очередь претендентов на титул. Нурмагомедов будет интересен как оппонент для турнира UFC в Абу-Даби будущей осенью, О’Мэлли — на любом из турниров. С американцем у Яна есть незавершенное дело в виде незакрытого поражения, которое было весьма спорным. И этот поединок мог бы быть гораздо более громким, чем почти все бои в дивизионе.

В случае с Нурмагомедовым — это противостояние с бойцом из звездной команды, которого ведет к еще одному поединку за титул бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Но приоритет для UFC, на наш взгляд, сейчас — третий бой против Двалишвили.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru