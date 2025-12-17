Мнение

Имя — ничто, трофеи — все

Роман Шлуинский — о победе Усмана Дембеле на премии ФИФА

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле © AP Photo/ Martin Meissner

Международная федерация футбола (ФИФА) признала французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле лучшим игроком по итогам года, вручив ему приз The Best. Главными факторами при определении лауреата стали качество игры и количество завоеванных трофеев, а не громкое имя, как это иногда бывало в случаях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Дембеле еще не так сильно раскручен, как его соперник в борьбе за награду — испанский полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль. Он не мелькает на обложках журналов, в последнее время его нет в каких-либо скандальных хрониках, даже после выигрыша "Золотого мяча" к его персоне не было повышенного внимания. Француз полностью сосредоточен на своей работе. И именно за нее он был удостоен премии ФИФА. Уходящий год окончательно доказал, что популярность и медийность потеряли значение при определении лучшего игрока года.

Читайте также

В первый и последний раз. Дембеле получил "Золотой мяч", но вопросы имеются

В отличие от "Золотого мяча", который вручается по итогам голосования журналистов, премию The Best получает игрок, который набрал больше всего голосов не только от представителей СМИ, но и болельщиков и, самое главное, капитанов и главных тренеров национальных команд. Ведь кто, как не футболисты и тренеры, лучше всего могут оценить качества того или иного игрока. После выигрыша Дембеле "Золотого мяча" многие не понимали, за что ему дали эту награду, ведь игроки "Барселоны" выглядели ярче француза. Теперь же, когда за полузащитника ПСЖ проголосовали его коллеги и специалисты, вопросы о справедливости победы в "Золотом мяче" должны отпасть.

Не раз в эпоху Месси и Роналду "Золотой мяч" доставался одному из них незаслуженно. Например, в 2013 году, когда еще ФИФА и France Football вместе вручали эту награду, приза больше заслуживал француз Франк Рибери, но лучшим признали португальца. После того как дорожки ФИФА и France Football разошлись, стало больше шансов на восстановление справедливости в случае, если "Золотой мяч" опять уйдет за былые заслуги Месси или Роналду. Так произошло, например, в 2021 году, когда приз France Football получил аргентинец, а награду ФИФА — поляк Роберт Левандовский, который, очевидно, тот год провел на голову сильнее Месси.

Конкурентов не так много

Дембеле, как и при голосовании за "Золотой мяч", повезло с тем, что у него не было сильных конкурентов. Самыми главными из них были Ямаль и Рафинья, но большим количеством трофеев они похвастаться не могли. Также на приз претендовали в том числе французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и английский нападающий германской "Баварии" Гарри Кейн — самые громкие имена среди кандидатов. Но как бы много они ни забили и как бы часто они ни упоминались в СМИ, их клубы особых лавров не снискали, что и не позволило им зацепиться за награду.

Читайте также

Дембеле лучший среди равных

За Дембеле сыграли именно трофеи. В прошлом сезоне нападающий вместе с ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, стал победителем Лиги чемпионов. То есть ПСЖ выиграл все клубные трофеи. К этому Дембеле приплюсовал и бронзу Лиги наций со сборной Франции. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, его признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Всего же в активе Дембеле 35 мячей и 16 голевых передач в 53 матчах за парижский клуб (в среднем практически одно результативное действие за матч). Согласитесь, звучит весьма внушительно, и как на это можно закрыть глаза при определении лучшего игрока года?

Имя — ничто, трофеи — все. Такой лозунг теперь можно приписать главным индивидуальным футбольным наградам. Быть может, сверхрезультативность Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда вернет все на прежние места и эти двое создадут свою эпоху, в которой будут обделять остальных футболистов, больше их достойных данных наград. Сейчас же на первый план выходит не только умение штамповать голы, но и приносить видимую пользу своим командам.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru