Ночь перед Рождеством, или День программиста: Европа запланировала войну с Россией

Андрей Низамутдинов — о том, как европейские лидеры стремятся продлить и расширить конфликт на Украине, склоняя США на свою сторону

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер © Tom Nicholson/ Getty Images

В канун православного Рождества в Париже состоялась очередная встреча "коалиции желающих". Формально лидеры европейских стран и примкнувший к ним Владимир Зеленский собрались для того, чтобы обсудить контуры мирного урегулирования на Украине. На практике же принятые ими решения ясно и однозначно показывают: мир Европу не интересует — напротив, она нацелилась на продолжение и даже эскалацию украинского конфликта.

Война — это мир

В сказочной повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" черт крадет с неба месяц, чтобы помешать ненавистному кузнецу Вакуле соединиться с красавицей Оксаной. Но бравому кузнецу удается оседлать черта, добраться на нем до Петербурга, при помощи запорожцев попасть на прием к русской царице Екатерине II и выпросить у нее для Оксаны заветные черевички. Черт посрамлен, влюбленные соединились, рождественский праздник удался на славу.

В современной версии все выглядит иначе. Черту, принявшему облик Зеленского, удается-таки лишить православных верующих праздника: вместо Рождества на Украине 7 января теперь положено праздновать День программиста. И пока кузнец Вакула прячется от мобилизации на верфях во французском Нанте, а Оксана с детьми родной Полтавщине предпочитает статус беженки то ли в Польше, то ли в Германии, черт седлает самолет и отправляется в по-рождественски заснеженный Париж к европейской царице Урсуле фон дер Ляйен. Правда, интересуют его не черевички, а деньги и оружие. И современные князья да бояре, то бишь европейские лидеры, охотно идут ему навстречу и сулят всяческую поддержку, лишь бы не допустить прекращения конфликта.

Впрочем, можно подобрать и более современный литературный образ, вспомнив о двоемыслии из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". "Война — это мир": именно этот принцип участники парижской встречи "коалиции желающих" положили в основу принятой ими декларации. Она предусматривает предоставление Киеву финансовой поддержки, поставки оружия и оказание практической помощи при строительстве фортификационных сооружений; формирование многонациональных сил для Украины, в том числе с участием неевропейских стран; создание координационного центра США, Украины и "коалиции желающих" с операционным центром в Париже; "использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки [Украины], дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций [против России]".

Дополнительный свет на истинные намерения европейцев проливают высказывания отдельных лидеров. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал план Киева поддерживать численность ВСУ в мирное время на уровне 800 тыс. человек. Также Макрон, Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали "на троих" декларацию о намерении разместить на Украине многосторонний контингент после завершения конфликта. "Потенциально речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих", — сообщил французский президент, уточнив, что "это не те силы, которые будут вовлечены в боевые действия".

В свою очередь, Стармер объявил, что Великобритания и Франция "после прекращения огня учредят военные хабы на Украине и построят защищенные объекты для вооружений и военного оборудования". Иными словами, речь идет о создании натовских баз в непосредственной близости от границ России.

Решимость Германии вносить "политический, финансовый и военный вклад" в дальнейшую поддержку Киева подтвердил канцлер Фридрих Мерц, который допустил размещение войск "на прилегающей к Украине территории НАТО".

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пообещал, что его страна будет "активно участвовать своими морскими и военными возможностями". Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о готовности отправить на Украине самолеты Gripen после заключения перемирия. Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что страна возьмет на себя логистику обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Без Вашингтона не обойтись

В сумме и сама парижская декларация, и заявления отдельных ее подписантов включают в себя целый ряд положений, которые заведомо неприемлемы для России. Очевидный расчет европейцев строится на том, что Москва отвергнет положения "мирного плана", сформулированного Киевом и Европой, и тогда ее можно будет обвинить в отсутствии стремления к урегулированию и без стеснений перейти к усилению санкционного давления и эскалации конфликта.

Эти намерения вступают в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно заявлял о желании поскорее добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Чтобы склонить американского президента на свою сторону и помешать его попыткам договориться с Россией, европейцы приложили немало усилий. В частности, они постарались обойти молчанием грубейшее нарушение международного права американцами при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и максимально смикшировать ситуацию вокруг Гренландии, о притязаниях на которую сам Трамп и его окружение в последние дни заговорили с удвоенной силой.

Кое в чем европейцам удалось преуспеть: в парижской встрече "коалиции желающих" впервые приняли очное участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которым Трамп отвел роль главных переговорщиков на украинском направлении. По итогам встречи Уиткофф отметил "большой прогресс" и сообщил, что удалось "по большей части" завершить согласование "протоколов безопасности". "Важной вехой" назвал встречу и Кушнер, который, впрочем, добавил, что согласование гарантий безопасности для Киева "не означает, что мы достигнем мира".

В то же время газета Politico сообщила, что американская сторона отказалась подписать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, а сама парижская декларация "«оказалась размыта" — из нее были исключены упоминания потенциальной роли США в обеспечении гарантий безопасности для Украины, включая предоставление разведданных, логистическую помощь и обязательства по поддержке многонациональных сил Европы.

Нет сомнений в том, что европейцы в ближайшее время продолжат попытки склонить Трампа к принятию их совместного с Киевом плана, используя для этого американских сторонников продолжения конфликта, которых немало на Капитолийском холме (да и в Белом доме они имеются). В крайнем случае их устроит и вариант, при котором президент США разочаруется в отсутствии результата миротворческих усилий и решит отойти в сторону, предоставив Европе возможность действовать по собственному усмотрению.

Будет по Гоголю

В любом случае черту-Зеленскому пока рано праздновать победу: как показали результаты парижской встречи "коалиции желающих", полного согласия пока нет не только между Европой и США, но даже и среди самих европейцев. Да, в Европе существует твердое ядро, настроенное на продолжение и даже обострение противостояния с Россией: Британия, Франция, Германия, страны Балтии и Скандинавии, а также Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен, открыто взявшая курс на милитаризацию ЕС. Но есть и те, кто против эскалации, в том числе среди "желающих".

Например, премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи в Париже сообщил, что его правительство не будет направлять деньги из госбюджета на реализацию инициативы по поставке боеприпасов для Украины. Он также заявил, что Чехия "никогда не направит солдат на Украину". В целом, по оценке Бабиша, против отправки своих военных на Украину выступает "большая часть" из участвовавших во встрече 37 стран.

Мнение чешского премьера открыто подтвердили некоторые участники встречи. В частности, о категорическом отказе от отправки войск на Украину даже в случае заключения соглашения о прекращении огня заявили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Румынии Никушор Дан.

Разногласия среди тех, кто стоит за спиной киевского режима, безусловно, на руку России. Впрочем, на пути к удалению разгулявшейся на Украине нацистской нечисти наша страна предпочитает полагаться исключительно на свои собственные силы. И этих сил вполне достаточно для того, чтобы финал повести оказался гоголевским: и запорожцы, и Вакула с Оксаной из Диканьки, и все прочие украинцы заживут спокойно и в достатке в мирной и нейтральной стране, а гадкий черт и прочие бесы будут оплеваны и преданы забвению.

