Мнение

"Уродам не дает покоя памятник Булгакову в Киеве"

Виктор Медведчук — о том, почему украинские власти ненавидят великого писателя

© Владимир Синдеев/ ТАСС

Когда западные СМИ говорят о возможности достижения мира в украинском конфликте, то всегда избегают анализа причин этого конфликта, а ведь одной из важнейших причин является гуманитарная политика коллективного Запада на Украине, которая подготовила эту катастрофу и кровопролитие. В частности, именно благодаря западным кураторам творчество Михаила Афанасьевича Булгакова, как и многих других, предается анафеме и объявлено "украинофобией", хотя никаких оскорблений в адрес украинского народа или культуры великий писатель себе не позволял.

В декабре власти Киева решили "зачистить" еще ряд объектов, связанных с Россией и общей историей, и снести монумент Михаилу Афанасьевичу, который ни к советской, ни к тем более имперской истории отношения не имеет. Он был открыт на Андреевском спуске 19 октября 2007 года. Булгакова обвинили в пропаганде российской имперской политики, а также в неуважении к украинскому языку и культуре.

Снос памятника писателю такого масштаба сам по себе является неуважением к культуре и истории, что характерно для Украины Зеленского. Но дело не только в этом, но и в том, что травля Булгакова не истерика, а тщательно спланированные действия для прикрытия определенных политических механизмов, которые работают так же, как и 100 лет назад. Этот механизм Булгаков мастерски вскрыл, а вороватой и зависимой от Запада украинской власти крыть нечем, вот они и изображают обиду и негодование.

События в Киеве, описанные в первом романе писателя "Белая гвардия", во многом автобиографичны и полностью совпадают с документальными свидетельствами тех лет. Но в том-то и дело, что Булгаков идет дальше исторических записок, он талантливо показывает механизм политического перекрашивания людей в интересах политической конъюнктуры. Процитируем известные строки из романа: "Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами… Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман… Сволочь он, ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький…"

Казалось бы, небольшой отрывок, а как много он может рассказать об особенностях украинского национализма, которые существуют до сих пор. Во-первых, основой независимости тут прямо указывается вовсе не национальное возрождение, а устройство страны-хутора, в которой якобы можно спрятаться от мировых политических процессов. "Миленькая Украина" в Гражданскую войну с 1918 по 1920 год стала вовсе не раем, а полем сражений для противоборствующих сил. Тогда народ просто обманули, предложив им мечту, которая не может осуществиться на практике. Чем это отличается от лапши, которую вешает на уши урод Зеленский со своей бандой, а большинство порядочных украинцев мечтает его повесить, как Турбин?

Во-вторых, "Украина от Киева до Берлина" — прямой намек на современную европейскую мечту. И тогда, и теперь ноги росли от внешнего управления, которое оплачивал простой народ. Под видом европейской мечты страну просто грабили. Современные грабители делают это изящнее, но суть не меняется, жизнь у украинцев становится все хуже.

В-третьих, Булгаков прямо указывает, что Киев — русский город и говорят в нем преимущественно на русском языке. А украинская власть просто перерожденцы и конъюнктурщики, которые вовремя переобулись для захвата власти, для чего спешно учат мову и делают вид, что всегда на ней разговаривали. Этого украинские националисты и их западные кураторы Булгакову никогда не простят.

В романе на этот счет есть цитаты и позабористее. Автор показывает психологический механизм защиты русскоязычным человеком украинизации: "Стой! — Шервинский встал. — Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, — пусть!

— Пять процентов, а девяносто пять — русских!..

— Верно. Но они сыграли бы роль э… э… вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить".

Таким образом, в Киеве не русское меньшинство воду мутит, а украинское меньшинство права качает. А русское большинство хочет это активное меньшинство "утихомирить" потому, что выступает под их "брендом". Ведь если они большинство, что в реальности так и есть, то о какой этнически моногенной Украине может идти речь? Они тогда сепаратисты, а не бойцы за независимость. Вот приходится язык учить и националистов терпеть всем этим переобувшимся гетманам, чтобы перед Россией выглядеть "иностранцами".

Этот механизм работает и теперь. В современной России Зеленский никогда бы не сделал политическую карьеру. Для украинской политической карьеры ему и его окружению приходится изворачиваться и все время цинично лгать, чтобы удержать власть. Эта ложь, которая некоторым булгаковским героям кажется невинной, они ее даже защищают, приводит к страшным потерям, крови и страданиям народа. Поэтому вся эта шайка чертей и их кураторов ненавидит произведения Булгакова и всячески их запрещает.

Картина, которую рисуют западные методички, уже несколько столетий показывает русских как пришлых завоевателей и колонизаторов, а не как коренных жителей Киева, Харькова, Одессы и других городов, поселков и сел. А Булгаков и масса других писателей показывают всю циничную лживость этой пропаганды.

Украинский национализм, что во времена Петлюры, что во времена Бандеры, что во времена Зеленского, — это не про национальное возрождение, а про обман людей сладкой сказкой, для продажи этих людей и земель на Запад. И эта продажа, и предательство приводят только к огромным жертвам и трагедиям.

Эта продажа не может быть без покупателя. Коллективный Запад скупает местные элиты оптом и в розницу не только на Украине, но и в Прибалтике, на Тайване, в Африке и Латинской Америке. Под видом свободы продается рабство, под видом благоденствия — нищета. Поэтому украинцам сегодня в уши дуют в Европе, какие они герои и обязательно должны погибнуть за чужие интересы. Ничего нового в этом нет, все это рано или поздно заканчивается.

"А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю… выйдут пышные всходы… задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет. Никто", — описывает автор конец петлюровщины.



Просто люди выйдут из политического морока, как из тяжелой болезни, и будут жить дальше. История имеет свойство повторяться, если ее хорошо не учат.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru