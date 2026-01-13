Мнение

Семейная ипотека 2026: как реформа определит траекторию рынка

Виктор Зубик — о нововведениях и возможных сценариях преобразования одной из главных программ по поддержке супружеских пар

Виктор Зубик , Основатель и генеральный директор компании по аренде и инвестициям в недвижимость "Смарент"

С 1 февраля 2026 года вступает в силу ключевое нововведение для супружеских пар: при оформлении "Семейной ипотеки" оба супруга обязаны быть включены в состав заемщиков по кредитному договору. Это правило, по сути, стирает правовую лазейку — семьи не смогут претендовать на вторую льготную ипотеку — и, пожалуй, сократит число выдач из-за усложнения процедуры одобрения, так как банки будут проверять кредитную историю и доходы обоих супругов.

Рынок сразу же отреагировал на новость ростом цен на новостройки вслед за ажиотажным спросом. Но, судя по всему, это не последняя новость в программе.

В начале 2026 года жилищный рынок столкнулся с периодом стратегической неопределенности. Публичное поручение президента РФ правительству о комплексной модернизации мер поддержки семей с детьми с акцентом на жилищные условия и увеличение объема господдержки в зависимости от количества детей стало сигналом к потенциально масштабной реформе. Отсутствие в тексте поручения конкретных параметров, особенно возрастного ценза, превращает документ в рамочный инструмент, оставляющий пространство для различных подходов в реализации ряда возможных сценариев — от стимулирующих до умеренных. Для сектора, где семейная ипотека, по данным ЦБ, в последние годы обеспечивала до 40–50% продаж в первичном жилье, предстоящие решения носят судьбоносный характер.

Сценарий 1: Превращение программы в универсальный драйвер

Одним из вероятных и экономически обоснованных сценариев можно считать фактическое расширение программы. Его реализация может включать несколько элементов.

Отмена или значительное смягчение возрастного ценза. Сохранение ставки на уровне около 6% для семей с двумя и более детьми, где старшему ребенку до 14 или даже 18 лет, мгновенно расширит пул потенциальных заемщиков. Одновременно это трансформирует программу из инструмента поддержки молодых семей в долгосрочный механизм улучшения жилищных условий для среднего класса — именно этот сегмент традиционно более зависим от ипотеки.

Введение прогрессивной шкалы ставок. Дифференциация — например, 6% для семей с двумя детьми и 4% (или ниже) для семей с тремя и более — прямо увязывает финансовую нагрузку с демографическим вкладом. Такой подход, во-первых, делает поддержку более справедливой и адресной, напрямую снижая финансовую нагрузку на наиболее многодетные семьи. Во-вторых, он создает динамический стимул: семья, уже получившая льготу на второго ребенка, получает понятный экономический интерес к рождению третьего, так как сможет оформить новый льготный кредит на более выгодных условиях, досрочно погасив предыдущий.

Реализация этого сценария спровоцирует мощный приток платежеспособного спроса, особенно в регионах и в массовом сегменте эконом- и комфорт-класса.

В свою очередь это может привести к краткосрочному дефициту качественного предложения на первичном рынке и создаст давление на цены. Девелоперы получат четкий сигнал для планирования строительных программ на среднесрочную перспективу. Банковский сектор столкнется с ростом ипотечного портфеля при сохранении высоких рисков субсидирования, что потребует тонкой балансировки со стороны регулятора.

Сценарий 2: Фокус на адресности и бюджетной сбалансированности

Умеренный сценарий предполагает не расширение, а "тонкую настройку" программы. Власти могут сохранить базовые параметры (ставка ~6%, наличие двух детей), но ужесточить возрастной ценз (например, до 12 лет) или ввести дополнительные критерии, например, по доходу заемщиков (не выше определенного уровня) или отсутствию другого жилья, с целью сконцентрировать ограниченные бюджетные ресурсы на самых нуждающихся категориях, избежав перегрева рынка в отдельных сегментах.

Такой вариант будет воспринят участниками рынка как "нейтральный". Он поддержит текущие объемы сделок, но не приведет к их взрывному росту. Основной спрос сохранится в сегменте компактных семейных квартир. Девелоперам и банкам придется ориентироваться на постепенный, органический рост, а не на рыночный бум. Риск заключается в возможном эффекте отложенного спроса: семьи, не попавшие под новые критерии, могут временно выйти с рынка, создавая волатильность.

Сценарий 3: Ужесточение как антиинфляционная мера

Менее вероятный, но существующий в повестке сценарий — это существенное сокращение программы. Это может выразиться в ограничении льготной ставки для семей с детьми до 6–7 лет или в заметном повышении ставки для семей с одним ребенком при сохранении льгот для многодетных. Такой шаг будет мотивирован не столько демографическими, сколько макроэкономическими соображениями: сдерживание роста цен на жилье и снижение бюджетной нагрузки.

Влияние на рынок: реализация этого сценария вызовет краткосрочную, но болезненную коррекцию. Наиболее уязвимым окажется сегмент первичного жилья в крупных агломерациях, где зависимость от льготных программ максимальна. Однако, на мой взгляд, спад, вероятно, будет ограничен одним-двумя кварталами. Потенциал замещения части спроса другими программами (субсидированные ипотеки от застройщиков, рассрочки), а также структурный дефицит жилья в стране не позволят рынку уйти в глубокий спад.

Глубинная цель предстоящей реформы, судя по формулировкам, — трансформация семейной ипотеки из фискального инструмента стимулирования спроса в целенаправленный механизм демографической политики. Ключевым становится не просто факт выдачи кредита, а его привязка к конкретному демографическому результату, а именно к количеству детей в семье.

Для рынка жилья 2026 год станет годом настройки: от того, насколько широким окажется доступ к льготной ипотеке, будет зависеть динамика цен, объемы строительства и поведение покупателей. Пока параметры не утверждены, рынок живет ожиданиями. Но уже сейчас очевидно: семейная ипотека останется одним из ключевых факторов, определяющих состояние российского жилищного сектора в ближайшей перспективе.

