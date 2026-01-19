Мнение

Формула будущего России, или Основы мощи регионов и центра через 25 лет

Алексей Текслер — о том, в чем он видит перспективы экономического развития РФ

Алексей Текслер , Председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области

Давайте на мгновение отвлечемся от текучки и заглянем, например, на четверть века вперед. Наша цель — не составить безжизненный прогноз, а понять, какие стратегические решения нам нужно принимать уже сегодня, чтобы это будущее стало реальностью. "Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет — зависит от вас", — эти слова президента России Владимира Путина точно отражают нашу задачу.

От нашего сегодняшнего выбора — видения, политической воли и конкретных действий — зависит, каким станет облик страны к середине века.

Технологический прорыв: от сырьевой к экономике интеллекта и кооперации

Уже сейчас Россия далеко не сырьевая экономика, как любят писать в зарубежных учебниках, а через 25 лет это будет настоящий оплот знаний, технологий и интеллекта. Это будет страна умных заводов и "цифровых" полей, где ключевые решения станут приниматься не только людьми, но и продвинутыми системами искусственного интеллекта.

Каждый субъект федерации займет свою мощную, конкурентоспособную и стратегически важную нишу в общероссийском разделении труда в рамках комплексной системы глубокой производственной и межрегиональной кооперации. Одни регионы закономерно станут центрами передового машиностроения, робототехники и фармацевтики, другие — аграрными лидерами, использующими свои уникальные климатические преимущества для поставок экологически чистых продуктов питания по всему миру, третьи — всероссийскими хабами логистики, центрами туризма и цифровых услуг. И все вместе они будут дополнять друг друга.

Для нас, южноуральцев, это означает последовательное укрепление статуса индустриального сердца России, но уже в принципиально новом технологическом укладе. Мы будем производить не просто металл и машины, а создавать сложнейшие, наукоемкие инженерные продукты и конечные решения. Высококвалифицированный труд человека сосредоточится на творческих, управленческих и исследовательских задачах, а рутинные, монотонные и физически сложные операции лягут на плечи роботизированных комплексов.

Тема роботизации и внедрения искусственного интеллекта для нас является ключевой, и мы уже сегодня одни из признанных лидеров в этой сфере на федеральном уровне. Развитие ИИ и робототехники — это магистральный путь, по которому движется весь мир, и наша стратегическая цель — быть не догоняющей, а одной из ведущих сторон в этом глобальном процессе.

Умные, автономные агрокомбинаты, управляемые алгоритмами ИИ, будут круглый год производить продукцию с заранее заданными свойствами. Логистические цепочки, от склада до конечного потребителя, станут максимально автономными и эффективными. Но настоящая революция произойдет в управлении городским и региональным хозяйством.

ИИ станет нашим главным аналитиком и прогнозистом, способным в режиме реального времени просчитать нагрузку на транспортные сети, энергосистемы и коммунальную инфраструктуру, предотвращая аварии и оптимизируя колоссальные объемы ресурсов. В здравоохранении это позволит проводить сверхраннюю диагностику заболеваний, а в образовании — создавать поистине индивидуальные траектории обучения для каждого ребенка, раскрывая его уникальные таланты.

Разумеется, такие тектонические сдвиги потребуют колоссальной, планомерной работы по переподготовке кадров, опережающему развитию системы образования и созданию принципиально новой социальной инфраструктуры.

Проблема кадров сегодня — номер один для всей страны. Мы всесторонне поддерживаем и IT-индустрию, и инженерное образование, понимая, что без хорошо подготовленных, мотивированных специалистов все технологические прорывы останутся лишь на бумаге.

Бюджет — ключевой элемент системы

Любая, даже самая передовая и умная экономика, нуждается в надежной и эффективной финансовой системе. Ее сердцем является бюджетная система. Мы все — от крупнейшего промышленного гиганта до каждого гражданина — функционируем внутри единой системы бюджетов разных уровней.

Важно понимать, что бюджет — это не просто смета доходов и расходов. Это мощнейший инструмент стратегического управления, сложный механизм перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) для достижения национальных целей. Если говорить условно, страна произвела 100% ВВП, и через налоговые и бюджетные механизмы государство направляет значительную его часть — сегодня это около трети — на ключевые, приоритетные расходы: безопасность, социальную сферу, развитие инфраструктуры и прорывные технологии.

Главное здесь — не просто перераспределить средства, а эффективно ими управлять. Именно эффективность трансформирует финансовые потоки в устойчивый рост экономики.

Значимую роль в построении такой сбалансированной финансовой системы играет Комиссия Госсовета по экономике и финансам, которую мне доверено возглавлять. Она выступает центром сбора инициатив и выработки (во взаимодействии с федеральными органами власти) конкретных предложений по развитию экономики регионов и поддержке бизнеса. Считаю, что наша работа приносит ощутимые результаты: это и ежегодная индексация дотаций регионам, и адресные решения по списанию долгов по бюджетным кредитам, и выработка новых подходов к софинансированию национальных проектов. Комиссия обеспечивает прямой и содержательный диалог между регионами и федеральным центром, чтобы каждое принятое решение укрепляло финансовую устойчивость субъектов РФ.

И здесь я закономерно подхожу к ключевому и тонкому вопросу о будущем бюджетного федерализма. В текущем периоде абсолютно оправдана и актуальна высокая степень централизации в управлении бюджетными потоками. Это диктуется самой логикой времени, необходимостью концентрации ресурсов на ключевых, общегосударственных задачах обеспечения безопасности и суверенитета. Это правильный и необходимый этап.

Однако если говорить о перспективе следующих 25 лет, то ключевая мысль следующая. Страна должна стать значительно богаче в целом. И это позволит со временем увеличить долю региональных и местных бюджетов в общем "налоговом пироге", что реально даст дополнительные возможности для развития на местах. Тогда и федеральный центр будет решать масштабные общенациональные задачи за счет растущего общего бюджета, и регионы с муниципалитетами получат в свое распоряжение существенно большие финансовые ресурсы.

Главный источник этого перспективного роста — технологическое лидерство.

В современном мире идет жесткая конкуренция за право создавать и экспортировать передовые решения. Тот, кто владеет технологиями, собирает и основную добавленную стоимость. Мы должны стать страной-создателем, страной — поставщиком технологий. Завоевание технологического суверенитета — это и есть базис для подлинного бюджетного федерализма будущего, где и федерация, и регионы будут финансово сильны.

В этой связи сегодня наша задача на местах — создавать такие условия, при которых бизнес, активно инвестирующий в модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и создающий новые высокотехнологичные рабочие места, мог бы компенсировать часть фискальной нагрузки через адресные инструменты (например, инвестиционный налоговый вычет). Именно так, через концентрацию на технологическом прорыве, нужно идти к экономическому росту, а через экономический рост — к подлинной финансовой мощи и сбалансированности всех уровней власти.

Это и есть путь к сильному государству, состоящему из сильных регионов.

Заключение: к будущему сильной и единой России

К середине столетия я вижу Россию страной глобальных возможностей, где в любом, даже самом отдаленном ее уголке человек может получить качественное образование, современную медицинскую помощь и комфортную, безопасную среду для жизни своей семьи. Достичь этой цели невозможно без сильных, устойчивых финансов в каждом регионе, в каждом муниципалитете.

Передовые технологии, робототехника и искусственный интеллект задают скорость нашему движению вперед, они являются тем топливом инноваций, которое разгоняет экономику. Но именно справедливые, прозрачные и выверенные финансовые отношения между центром и регионами определяют конечный пункт нашего назначения, вектор этого движения. И я уверен, что, сочетая общегосударственные стратегические приоритеты с инициативой, ответственностью и ресурсными возможностями на местах, мы придем к тому будущему, в котором подлинная мощь нашей страны будет складываться из устойчивого процветания каждого ее региона. Это формула будущего, которое мы вместе строим для сильной, суверенной и процветающей России.

